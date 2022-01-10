"New normal" и метанавыки 21 века: как бизнесу стать сильнее, а людям сплочённее

Метанавыки (metaskills) — это то, без чего не выжить в современном мире ни отдельному специалисту, ни компании в целом. Как их развивать и применять в ситуации изменчивости окружающего мира?

О водителе, ставшем причиной ДТП, могут сказать: "Не справился с управлением". Сам же виновник найдет массу своих оправданий: дорога плохая, видимость плохая, машина старая и так далее… А может, он просто не сумел подстроиться под изменившуюся ситуацию на трассе?

Мир после коронакризисных ограничений отчетливо демонстрирует: выживают не сильнейшие и даже не умнейшие, а те, кто сумел вовремя перестроиться и адаптироваться к изменениям "дороги". Да, теперь это новая стратегия и новая философия — уметь жить в неопределенности, любить себя в ней, любить в ней свое дело.

"Новая нормальность", которая уже взяла верх

Исследование, проведенное в 2021 году компанией Deloitte, показывает, что почти половина молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет испытывают стресс большую часть времени или даже постоянно.

В числе стресс-факторов называют в основном эмоциональное выгорание и напряженность рабочей обстановки, связанные с вынужденным переходом на удаленный формат работы. Не все смогли оперативно приспособиться к новой организации труда и новым методам коммуникации с коллегами.

"New normal" взяла верх: мировая экономика теряет ежегодно порядка 1 триллиона долларов (статистика ВОЗ) из-за депрессий, выгораний и потери производительности как следствие. Просвета не предвидится, если не начать жить и действовать "по-другому".

"По-другому" значит, что одних только "hard skills" и "soft skills", которые раньше давали работнику и компании в целом "зеленую улицу" на пути к успеху, мало. Бизнес очутился на развилке: нужны метанавыки — "навыки навыков", чтобы уверенно чувствовать себя участником дорожного движения и успешно развиваться на пути к намеченной цели.

Что такое "metaskills", как их развивать и применять

Американский психотерапевт Эми Минделл ввела в обиход понятие "metaskills" еще в 2016 году, когда о пандемии и речи не было, но маховик изменчивости окружающего мира уже начал раскручиваться. Психологи искали инструменты для адекватного реагирования на вызовы реальности.

Metaskills — это то, что поможет взять паузу в бесконечной гонке и отвлечься на себя и свое состояние и чувства. Это эмоциональная адаптивность и гибкость, способность к саморефлексии, умение вовремя прочувствовать себя, чтобы не выгореть и всегда оставаться в ресурсе.

Метанавыки — это то, без чего не выжить в современном мире ни отдельному специалисту, ни компании в целом. Это компетенции, благодаря которым лидеры компаний эффективно реагируют на хрупкость и изменчивость ситуации, ведут за собой коллективы и приносят крутой результат.

Пока не существует единой научной теории о том, как определять и как классифицировать метанавыки 21 века. Единственное, что уже понятно, — развивать метакомпетенции полезно всем и начинать никогда не поздно.

Украинские компании все чаще практикуют внедрение программ mental health и well-being. Результаты таких инициатив уже ощутимы в плане повышения сплоченности и вовлеченности коллектива в бизнес-процессы. Осталось немножечко "докрутить и поднажать", чтобы работать без стрессов и выгораний, без тревожности и депрессий выйти на новый уровень эффективности, но всегда в оптимальном ресурсном состоянии.

Психологи сошлись во мнении, что эта пятерка "новых навыков" — минимум, который поможет преодолеть вызовы новой реальности.

1. Ментальная и эмоциональная адаптивность

По сути, это способность "не зацикливаться" и быстро реагировать на изменчивость ситуации.

Что поможет развить эту черту? Во-первых, перестаньте копаться в прошлом, начните думать в стиле "а что если…" и смело моделируйте возможные варианты будущего — от наихудшего до наилучшего исхода, и только тогда делайте выводы.

Еще один прием — попробовать "разучиться", при этом постоянно расширяя кругозор. Чем больше знаний, тем больше вариантов можно смоделировать. А если "отбросить опыт" и перейти в состояние новичка, можно увидеть совершенно неожиданные решения казалось бы "нерешаемой" проблемы.

2. Осознанность мыслей и действий

И это не про философию. Быть осознанным — значит, жить не "на автомате", а понимать свои чувства и эмоции , осознавать желания и действовать в соответствии со своими сильными и слабыми сторонами.

У каждого из нас в характере есть слабое и сильное звено. Осознанный человек способен разграничить свои слабости, чтобы затем целенаправленно превратить их в силу. Можно практиковать медитации для настройки на момент "здесь и сейчас". А можно пойти по пути попроще. Почаще спрашивайте себя: "Что я сейчас делаю? Для чего?", "Что я ощущаю в теле?", "Что я сейчас чувствую? Что со мной?" и старайтесь дать вразумительный ответ.

Простые практики осознанности снимают стресс и улучшают микроклимат в коллективе, сплачивают команду и повышают вовлеченность сотрудников в бизнес-процессы. Это подтверждает исследование авторитетного издания Frontiers in Psychology.

3. Критическое мышление

Не скептицизм, а именно тип мышления, в основе которого адаптивность и осознанность. Вы точно умеете "вычислять" предубеждения и манипуляции, а затем находить логические ошибки? Тогда совершенствовать критическое мышление — правильный выбор.

Как это сделать: отслеживать собственные установки (как позитивные, так и негативные), логически анализировать и находить ложные программы действий. Важно научиться отличать "свое" от навязанного обществом.

4. Ответственность и проактивность

Это навык, с которым на смену жизненному кредо "Так случилось…" приходит утверждение: "Я так решил…". Не винить судьбу, обстоятельства, "плохую дорогу" и "старую машину", а брать ответственность на себя в любом случае. Не ждать, что "все пройдет", а идти к цели, пусть даже маленькими шагами.

Вам кажется, это сложно? Для начала научитесь разграничивать зоны своего влияния — что зависит от вас, а что нет. Запрашивайте фидбэк коллег и начальства — так корни проблемы будут выявлены быстрее. И главное, выбросьте из лексикона фразы типа "Так случилось…", "Обстоятельства так сложились, что…" и т.п.

5. Искренность и командная работа

Наверное, это должен быть пункт №1 в силу того, что большинство сотрудников компаний работают вне офисов. Бизнес-результат уже невозможно достичь силами отдельных профессионалов. Только синергия команды специалистов разного профиля может стать основой успеха.

На чем держится "командный дух"? На искренности коллег, на их умении общаться, не переходя в конфликты и междоусобицы. Персональный уровень — это умение принимать "иное мнение", умение демонстрировать себя реального, а не желаемого, но без хайпа и пренебрежения .

Чтобы добиться крутых командных результатов, нужно, во-первых, создать комфортные условия для продуктивной работы (обустройство рабочего места и организация рабочего графика), а во-вторых, наладить процессы удаленного взаимодействия — от рабочих и "околорабочих" чатов до онлайн-мероприятий для всего коллектива (вебинары, тимбилдинги, мастер-классы, игры).

Во времена, когда адаптивность и гибкость в принятии решений становятся главной стратегией развития, без проработанных метанавыков практически невозможно полностью реализовать свои hard skills, то есть профессиональное мастерство.

Крупный бизнес уже понял, что успех создают счастливые, уверенные в себе люди. Наверное, суровые условия пандемии стали определенным катализатором событий — на новый уровень поднимаются лидеры и их команды, которые сумели развить метанавыки и извлечь пользу даже из карантинных ограничений.