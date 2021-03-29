Новая версия "Дія City": чего ожидать IT рынку Украины

На прошлой неделе министр цифровой трансформации Украины, Михаил Федоров с командой представил новую редакцию законопроекта "Дия Сити", вариант №4303-д. Уже в ближайшее время документ должны рассмотреть в Верховной раде. Что после его принятия изменится для IT отрасли Украины?

Из положительного:

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Ну во-первых, тот самый диалог между властью и бизнесом, которого не было при составлении первого законопроекта, все же состоялся, и, на мой взгляд, концептуально Минцифры учло мнение индустрии. В чем-то осталась при своем, но я понимаю, что и у Минцифры есть свои обязательства, мнение депутатского корпуса, Минфин, внешняя политика (кредиты МВФ и так далее).

Сейчас концепция "Дия сити" выглядит более четкой и приемлемой. Наряду с этим законопроектом уже есть конкретные предложения относительно изменений в налоговое законодательство (что является неотъемлемой частью режима), конкретные предложения по внесению изменений в другие нормативно-правовые акты Украины. Дополнена структура документа в части общих принципов, сроков. Конкретизированы многие принципы и условия приобретения и определения статуса резидента.

Хотя, конечно, переходной период и судебная практика еще будут формировать "правила игры", однако уже все выглядит гораздо прозрачнее.

Обязательное участие в общественной организации (по типу внутреннего органа самоуправления "Дия Сити"), а соответственно и обязательные членские взносы отменены. Очень многие представители индустрии, в том числе и мы не особо это поддерживали.

Из главного, войну за ФЛП, привязку ряда критериев к вознаграждению ФЛПам выиграло Минцифры. Лично я считаю это справедливо. Законопроект не содержит запрета работы с ФЛПами — пожалуйста, работайте. Однако, давайте будем честны, HR отделы ищут работников, а не контрагентов; оборудования передается некоторым ФЛПам не под ссуду, а как рабочий инвентарь; и выполняют разработчики работы именно под руководителем проекта, а не на собственный риск.

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Я понимаю, что перестроить систему будет нелегко, особенно компаниям-гигантам, но мы должны называть вещи своими именами.

Законопроект предусматривает ряд специфических для нашей индустрии возможностей, как право определять компенсацию, заключать положение о неразглашении информации, совершение конкурентных действий, не переманивание и так далее (положительной судебной практики по таким правоотношениям пока почти не существует, и предусмотрение таких норм дает надежду, что ситуация изменится к лучшему). Единственное что, переходного периода с ФЛП на гиг- и фултайм работников в 3 года (как просили некоторые представители индустрии) не будет. Плюс это или минус сказать сложно.

Из отрицательного:

Аудиторское заключение, за отмену которого боролся бизнес (и здесь, кстати, было единое мнение со стороны бизнес сообщества) останется и компании обязаны будут подтверждать критерии резидентства именно этим способом. Это вероятно станет основанием для роста цен на услуги (а они и так не дешевые). И этот инструмент, кстати, был заимствован из практики ПВТ (аналогичного режима Беларуси), в целях обеспечения соблюдения резидентами соответствующих критериев.