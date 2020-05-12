Нужна ли Украине альтернатива ВТО

Украина присоединилась к временному "китайско-европейскому торговому союзу" против США и Великобритании. Верен ли выбор союзника в условиях агрессии РФ?

Что произошло?

С мая начал работу временный апелляционный орган MPIA для разрешения международных торговых споров между частью стран ВТО. Орган создан на базе временной договоренности стран Евросоюза, Китая, Австралии, Канады и ряда стран, включая Украину. Неформально эту договоренность называют "китайско-европейский торговый союз" в противовес торговому союзу США и Великобритании.

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Пандемия, как ожидается, ускорит процесс деглобализации и формирования региональных и временных торговых союзов, что может еще больше ослабить многостороннюю торговую систему в рамках ВТО.

В этой системе мировых координат важно определиться и Украине.

Процесс геостратегического противостояния и разрыва связей между США и Китаем ускоряется. Большинство стран будут реагировать на это ростом торговых протекционистских мер. Во время самой пандемии и в рамках новой глобальной экономической рецессии мир вероятно столкнется с ужесточением ограничений на передвижение товаров и услуг, капитала и труда, технологий и персональных данных. Эти тенденции уже налицо в таких секторах, как фармацевтика и медицинское оборудование.

В ответ на кризис правительства, возможно, будут ограничивать экспорт ряда важных для стран товаров и увеличивать импортные заградительные пошлины.

Именно такие международные торговые споры с сегодня станут разрешать 10 арбитров временного Апелляционного органа MPIA и Украина уже среди участников этого полуформального "китайско-европейского торгового союза".

Также из-за спора США с Китаем и "короновирусного" увеличения денежной массы доллара на триллионы долларов после принятия US Cares Act, существует вероятность снижения роли долларовой системы торговли. Региональные торговые союзы, как например MPIA, смогут сформировать свою систему расчетов или отдать приоритет своей резервной валюте, способную заменить доллар США. Валютная корзина Китая, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Сингапура, Гонконга могут составить костяк альтернативной резервной валюты.

История противостояния США и Китая в ВТО

История "китайско-европейского торгового союза" связана с наростающей торговой войной и геостратегическим противостоянием Китая и США.

В ВТО тарифные споры между странами проходят 3 стадии: консультации, рассмотрение группой экспертов и рассмотрение Апелляционным органом (WTO's Appellate Body). Если страны подавали апелляцию, то решение не вступало в силу без апелляционной стадии. Арбитры Апелляционного органа пересматривали отчет группы экспертов в части соответствия их заключений нормам Соглашения ВТО и при этом не анализируют фактические данные.

Однако США с 2017 года заблокировали назначение новых арбитров и в результате Апелляционный орган с 11 декабря 2019 года перестал рассматривать споры, так как осталось три арбитра постоянного органа. США в лице администрации Трампа обвиняло ВТО в "чрезмерной активности", подразумевая, что споров против США в 3 раза больше, чем против Китая, и в последнее время призывает к выходу из ВТО и основанию новой организации.

Действительно, согласно ежегодному отчету ВТО за 2019 год, в период с 1995 по 2018 в ВТО было инициировано 152 торговых спора против США, 85 — против ЕС и 43 — против Китая. Кроме того, в одном из последних решений Апелляционного органа, устанавливалось, что у Китая есть правовое основание для введения торговых санкций против США на сумму 3,6 млрд долларов.

Безусловно, Китай выиграл от своего вступления в ВТО в 2001 и Пекин изо всех сил старается сохранить свои позиции в глобальных цепочках поставок. Будучи второй экономикой мира, Китай настаивал на своем формальном статусе "развивающейся страны", что сильно раздражало другие развитые страны.

В результате блокирования США назначения арбитров в Апелляционный орган ВТО страны-истцы фактически лишены возможности применения ответных тарифных мер в рамках спора.

Но Китай не отступил в торговой войне с США и инициировал временный союз ЕС с рядом крупных торговых партнеров, как Австралия, Канада, Бразилия, Швейцария, Норвегия. Вопрос создания временного органа внутри ВТО курировало в Китае Министерство коммерции КНР, которое возглавляет один из сторонников введения пошлин против США, коллега президента Си Цзиньпина по провинции Чжэцзян — министр Чжун Шань.

Временное решение MPIA против постоянного органа

Официальные обсуждения проблемы отсутствия работающего органа в ВТО произошло на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2020 года, ряд стран высказались за формирование временного апелляционного органа в связи с прекращением работы постоянного органа в ВТО.

Уже 27 марта 2020 года ряд стран-членов ВТО объявили о решении создания MPIA как временного органа для разрешения споров на основании статьи 25 Соглашения о разрешении споров в ВТО (WTO Dispute Settlement Understanding). Многостороннее соглашение о временном апелляционном арбитраже (Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement — MPIA) было подписано министрами Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Чили, Тайбэя, Колумбии, Коста-Рика, Европейского Союза, Гватемалы, Гонконг,а Мексики, Новая Зеландии, Норвегии, Сингапура, Швейцарии и Уругвай.

В принципе MPIA открыта для присоединения любого члена ВТО. Но от участия отказались США, Великобритания, Индия, Япония и Южная Корея.

30 апреля 2020 года Европейский Союз и другие члены ВТО и MPIA официально уведомили Орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) о начале действия Многостороннего соглашения о временном апелляционном арбитраже (MPIA). Это официальное уведомление знаменует собой начало применения MPIA к будущим и уже возникшим, но неразрешенным спорам между участвующими в MPIA членами ВТО.

MPIA будет функционировать в рамках ВТО на основе положения об урегулировании споров (WTO's Dispute Settlement Understanding — DSU), согласно статьи 25 об арбитраже торговых споров. Положения основаны на обычных правилах ВТО, применимых к апелляциям с некоторыми новыми элементами для повышения процессуальной эффективности.

Процедура временного апелляционного арбитража не предназначена для отмены постоянного Апелляционного органа ВТО. Поэтому, как только постоянный Апелляционный орган вновь сможет работать, дела перейдут к нему. При этом в рамках MPIA будут рассматриваться споры только между 19 из 164 стран-членов ВТО, а другие споры на апелляционной стадии в ВТО между другими крупными торговыми странами, как РФ, Великобритания, США, Япония, Индия, Южная Корея могут рассматриваться только по отдельной двухсторонней договоренности.

Арбитрами MPIA могут быть признанные эксперты со значительным опытом в сфере международного публичного права и торговли. На сегодня страны MPIA назначили 10 арбитров для рассмотрения будущих апелляций, среди них 3 бывших арбитра постоянного Апелляционного органа. Три арбитра для рассмотрения по конкретным апелляциям будут выбираться случайным образом.

Как говорится, обычно не бывает ничего более постоянного, чем временные решения.