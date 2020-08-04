Американский потребитель богат как никогда: ВВП США падает, но фондовые рынки стабильны

По данным вышедшей на прошлой неделе статистики, ВВП США за второй квартал упал на 32,9% квартал к кварталу. ВВП Еврозоны за тот же период упал на 12,1%, а ВВП Германии упал на 10,1%. В США сохранился высокий темп по заявкам на пособие по безработице. По данным прошлой недели, их объем составил 1,4 млн, что очень много относительно обычного уровня в 200-220 тысяч заявок на пособие по безработице в неделю. Этот показатель сигнализирует о том, что коронакризис еще не завершен.

Но фондовый рынок США продемонстрировал свою "силу", поскольку на фоне этих новостей он не упал. В четверг "медведи" попытались перейти в атаку, и немецкий индекс DAX, цены на нефть и на другие активы стали сильно снижаться в цене. Но атака "медведей" на американском фондовом рынке не получила успеха, потому что "за кулисами" негативной статистики по США была и позитивная статистика.

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По данным за второй квартал, в США очень сильно выросли персональные доходы американцев. В годовом исчислении они составили 20 340 млрд долларов, тогда как ранее они не превышали 19 трлн долларов. Эти цифры можно увидеть в представленной ниже таблице, взятой с официального релиза по ВВП США.

Это означает, что несмотря на коронакризис общий доход американцев значительно вырос. А современная экономика сегодня ориентирована на потребителя. "Сильный" потребитель ныне является источником для роста, развития и силы экономики, потому коронакризис вообще не навредил потребительскому потенциалу американцев.

Всем, конечно же, понятно, что данное увеличение доходов американцев полностью базируется на мерах поддержки властей США. Это легко можно разглядеть в таблице в графе полученных трансфертов, которые во втором квартале выросли до 5,6 трлн долларов в годовом исчислении, в сравнении с 3,2 трлн в первом квартале текущего года.

Увеличение дохода американцев пока еще не трансформировалось в увеличение потребительских расходов, а в основном трансформировалось в увеличение нормы накопления, увеличив объем депозитов и остатков денег в банках США. Но все это будущий отложенный спрос, который так или иначе рано или поздно будет использован.

Рост доходов американцев на фоне "кризиса" можно назвать как угодно, даже сюрреализмом. Тем не менее, это является фактом, который нужно учитывать. Если доходы американцев в совокупности выросли, это означает, что меры поддержки экономики США со стороны властей превысили ущерб, нанесенный коронакризисом. А если это так, то в росте фондового рынка США нет ничего удивительного.

Власти США перестарались с мерами поддержки экономики во втором квартале, несмотря на это сейчас в Конгрессе США обсуждается уже новый пакет мер помощи, также на очень внушительные суммы. Учитывая, что в ноябре в Америке будут выборы президента США, эти меры, как часть предвыборной борьбы, будут все же приняты властями США, а тогда и в третьем квартале доходы американцев также превысят уровень прошлых периодов. А в этих условиях не будет удивительным, если фондовый рынок США на этом вновь вырастет.