Очі, голос та інтерактив: найголовніші поради та інструменти для успішного вебінару

Так, нам усім дуже не вистачає живих офлайн-заходів! Де можна послухати, подивитися в очі спікеру, випити кави з колегами та обійняти старих друзів. Але час диктує нові умови, і 2020 став роком онлайн-відносин.

Наразі відбувається безліч онлайн-заходів: юридичні компанії проводять вебінари, адвокати починають чи продовжують вести свої Youtube-канали, освітні платформи та асоціації генерують безліч відео-контенту та онлайн-заходів. Тож, кожен вебінар має пройти конкурентну війну за увагу. Якщо на вебінар зареєструвалися люди, а на каналі Youtube є перегляди — це вже маленька перемога. Як же втримати глядача під час заходу? — Це виклик для кожного спікера. В онлайн-учасника стільки спокус — бутерброди в холодильнику, кіт, що завжди поруч, чатики в Telegram, і, звичайно, з онлайн-заходу зовсім не соромно піти, якщо він так собі.

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Що найважливіше, контент або спікер? Важливо все! Яскрава харизма — це вагомий плюс, але є інструменти, які допоможуть і без неї.

Ваш голос важливий! Керуйте ним — змінюйте інтонації, темп, гучність, робіть паузи. Наш голос це важіль для утримання уваги. Будьте живим, енергійним, яскравим.

Очі дівочі — завжди дивіться в камеру. Красива картинка важлива для слухачів. Учасник має постійно відчувати візуальний контакт з вами. І тут виникає питання організації робочого місця — підключить окрему камеру або розмістить чат під камерою в ноутбуці, проведіть відео-тест.

Яка ваша позиція? Всім зрозуміло, що доповідач має бути в центрі екрану, та не всі знають, що верхівка голови має бути трішки обрізаною, не має бути вільного простору над головою. Не сидіть сбоку або внизу екрану, не виставляйте банер поруч з собою, продумайте свій фон або вигадайте онлайн фон для себе.

Активуй зворотній зв’язок! Питання працюють! "Чи ви мене чуєте?", "З якого ви міста?", "Вкажіть вашу спеціалізацію", "Що очікуєте від вебінару?"

Після кожної частини виступу просіть учасників прокоментувати, погодитися чи заперечити, висловити своє бачення.

Ми всі візуали — підготуйте презентацію. Не використовуйте маленький шрифт, не давайте багато тексту на слайді (іноді експерти кажуть, що ідеальна презентація має містити не більше трьох слів на слайді), намагайтеся використовувати зображення замість слів, максимально скорочуйте та спрощуйте.

До речі, про шрифти. В 2012 році The New York Times проводив дослідження, участь в якому прийняли 40 000 осіб. Учасникам показали однаковий текст, але шрифти були різні — Comic Sans, Computer Modern, Georgia, Trebuchet, Baskerville, Helvetica.

Результати — Comic Sans та Helvetica не викликали довіри, а от Baskerville буд схвалений більшістю. Психологи кажуть, це пов’язано з формальним виглядом шрифту.

Про що ще поговоримо? Перед тим, як проводити вебінар, слід розібратися для кого ви його проводите та які болі у вашої цільової аудиторії. Зрозумівши потреби, ви зможете формувати спільноту, займатися просвітництвом та, навіть, продавати послуги.

Вебінар — це серіал! Вам вдасться залучити більше учасників, якщо ви вигадаєте тему та регулярно, з однаковим інтервалом будете проводити заходи, що будуть складатися з підтем. Також, буде чудово, якщо ви зможете анонсувати всю лінійку заходів — так, щоб учасник міг зареєструватися одразу на декілька івентів.

Як залучати учасників? Звичайно, є різноманітні варіанти платного трафіку, та спочатку я б радила не витрачати кошти. Спробуйте запросити клієнтів, представників компаній, які зверталися за послугами, але не стали клієнтами. І, будь ласка, використовуйте соціальні мережі. Навіть якщо на перший захід прийде 5 або 10 людей — з чогось починають всі.

Доведи людей до себе. Багато хто робить типову помилку — відправляє лист-підтвердження реєстрації, і на цьому все. Друзі, потрібно навчитися утримувати інтерес учасників! Відправляйте нагадування за тиждень та в день вебінару. Не забувайте про пости в соціальних мережах про початок заходу.

Оберіть правильну платформу для вебінара. Наразі очі розбігаються від різноманіття, та найбільш використовуваними залишаються Youtube, Zoom, Google Hangouts, Microsoft Teams. Звичайно в кожного з них є переваги та недоліки. Обов’язково протестуйте платформу перед початком. Зверніть увагу, щоб затримка не була дуже великою. Навіть 15 секунд мають велике значення при спілкуванні онлайн.

І наостанок, інтерактив і геймінг. Тут підключайте креативне мислення. Що ви точно можете використовувати: опитування, голосування, тестування (Kahoot!, Mentimeter, Slido), розподіл учасників на групи. А як вам ідея вигадати квест для учасників вебінару? Чи зробити зарядку для рук разом із слухачами? Деякі доповідачі, щоб отримати увагу учасників починають говорити на вигаданій мові, а дехто навіть змінює зовнішність. Також, можна влаштувати розіграш під час заходу.

Підсумовуючи, єдиного "рецепту" успішного заходу не існує. Треба використовувати існуючі інструменти, експериментувати з форматами, вигадувати нові підходи та, звичайно, займатися всім з любов’ю до твоєї справи.