Олег Крот: "Что вы будете делать, если карантин продержится 1,5 года?"

Недавно в Массачусетском технологическом институте создали модель искусственного интеллекта, которая позволяет определить у людей наличие Covid-19. Оказывается, кашель здорового человека и больного коронавирусом, даже бессимптомного, сильно отличается. Распознать эту разницу на слух невозможно. Программа же просит покашлять в микрофон и мгновенно определяет инфицированных.

Об этой истории я вспомнил неслучайно. Сейчас многие разделились на два лагеря. Одни говорят, что кризис — это хорошо. Он ускоряет реализацию экспериментальных проектов, вроде упомянутой AI-модели, выведет на рынок новых игроков, а самым мощным "старичкам", особенно технологическим, укрепит позиции. Другие возражают: нет, кризис — это ужасно. Люди умирают, работы нет, а последствия мы будем откашливать очень долго.

Но предпринимателям выбирать лагерь некогда. Никто не знает, когда кризис закончится. Средний консервативный показатель — полтора года. Ключевой вопрос: что вы будете делать все это время?

Вот чем следует заняться для пользы бизнесу.

1. Выявляем огрехи

В хорошем климате и в мирное время растет что угодно. Кризис же — это всегда удар по слабым местам. Больно и неприятно. Некоторые хронические заболевания невозможно заметить, пока они не обострятся. Но именно тогда их можно начать лечить. "Лечить" бизнес — значит, модифицировать его, сделать устойчивее.

Проверьте: какие процессы сыпятся в вашей компании, когда валюта волатильна, когда нет возможности использовать займы и рефинансирование? Как влияют на вашу клиентскую базу решения Кабмина об уровнях карантина? На сколько хватит резервных фондов и есть ли они у вас вообще?

Только кризис позволяет разглядеть недоработки, на которые в обычном режиме мы закрывали глаза. К сожалению или к счастью, нет единой четкой инструкции по устранению слабых мест — вам придется действовать творчески.

2. Используем свободные ресурсы

Кризис освобождает место на рынке — чьи-то бизнес-огрехи мирного времени оказываются смертельными при потрясениях. Этот процесс не зависит от географии. Взгляните на ситуацию в США. Сейчас там массово закрываются фирмы в самых разных секторах: ритейл, транспорт, гостиничный бизнес, энергетика, здравоохранение. По прогнозам аналитиков международной юридической компании Linklaters, бум банкротств продлится еще как минимум год.

После краха нежизнеспособных проектов появляются ресурсы для развития молодых, более эффективных. Те, кто остался на рынке, получают возможность привлечь лучшие кадры и поднять уровень сервиса.

Например, недавно на рынке IT-специалистов держалась огромная переоценка. Если вы искали таланты во фронтенде для нового продукта, они либо уже были заняты, либо стоили сумасшедших денег. И тут кризис. Заполучить в команду фронтенд-девелопера стало проще, а это значит, что у молодых и голодных стартапов появилось больше возможностей дать ускорение своим продуктам и сервисам.

3. Адаптируем финансовую модель

К потрясениям можно и нужно готовиться деньгами. Нынешний спад экономики усугублен пандемией, но новостью для мира не был. Никто не понимал, что будет причиной рецессии, но большинство экономистов называли прогноз — до 2021 года.

Во время упадка на финансовых рынках все дешевеет, искать новых инвесторов невыгодно. Нужно менять планы и финансовую модель. Исходя из этого мы в холдинге, например, не рассчитывали на инвестиции в 2020-2021 годах, но накануне наполнили резервные фонды и сделали упор на поиск дополнительного финансирования и ресурсов.

Когда кризис грянул, некоторые наши направления просели. В частности, прибыль компании Enestech, разрабатывающей SaaS-решения для автоматизации работы компьютерных-клубов и интернет-кафе, напрямую зависит от малого и среднего бизнеса, от того, работают ли эти заведения. На время полного локдауна клубы закрылись, обслуживать стало нечего, выручка упала. Но резервные фонды мы рассчитали под возможность стабилизации. К тому же, выстрелили другие направления холдинга, например, киберспорт.

4. Меняем акценты развития

Жизнь во время кризиса — как подъем по эскалатору, едущему вниз: чтобы хотя бы стоять на месте, нужно очень быстро идти. Останавливаться и замирать нельзя. Но можно сменить фокус.

Посмотрите на основные показатели вашей компании и определите, какие из них прямо сейчас вам не под силу, а какие можно улучшить. Если платежеспособность клиентов падает, возможно, стоит сосредоточить внимание не на объеме прибыли, а на лояльности и привлечении новых клиентов. Да, многие не принесут вам деньги сейчас, но смогут, когда дела пойдут в гору.

В случае Enestech и упавшей выручки мы понимали, что пока клубы-клиенты стоят закрытыми, увеличить прибыль не получится. Зато можно улучшить сам продукт и нарастить клиентскую базу.

Кадры стали доступнее, и мы решили использовать резервы для увеличения отдела разработки, благодаря чему расширили функционал нашего SaaS-решения. А сотни новых клиентов привлекли freeware-моделью сервиса — предложили новым клиентам бесплатно пользоваться основным функционалом. Доходы компании — плата за дополнительные услуги и ненавязчивая реклама, которую смотрят пользователи. Уже сейчас выручка восстанавливается, а по окончанию кризиса мы ожидаем скачок.

5. Выходим на новые рынки

Это не совсем очевидный шаг, но оправданный. Представьте, что вы продаете товары или предоставляете услуги сразу в нескольких странах. Значит, в любой момент вы сможете сконцентрироваться на другом рынке. В одной стране кризис? Но где-то он или слабее, или его вообще нет.

В качестве целей можно изучить страны с низкой платежеспособностью населения. Посмотрите, к примеру, на данные Statista по Латинской Америке: со дня на день ее экономика начнет расти как на дрожжах.

Сейчас мы активно осваиваем бразильский рынок не только потому, что он дает возможность работать с гигантской аудиторией в 210 млн человек. Бразилия — бедная страна, но, по прогнозам специалистов, Латинская Америка совсем скоро станет драйвером мировой экономики, потому что им есть куда расти и в этих странах созданы необходимые для роста условия. И это лишь один пример, куда можно двигаться.

Итого: ищем новые возможности

Универсальных решений по борьбе с кризисом нет. Но есть здравый смысл и шишки, набитые годами ведения бизнеса в Украине. Революции, война и мировые потрясения уже не раз учили нас не складывать яйца в одну корзину. После 2014 года мы с партнером окончательно решили диверсифицировать наши бизнесы, чтобы не зависеть от одной страны, одной валюты, потребителей одной языковой группы. Да, мы стали шевелиться в разы больше, но входящие условия для кризиса для нас стали прочнее.

Когда человек строит бизнес, то принимает на себя риски. Соглашается с тем, что бывают ситуации, способные этот бизнес угробить. И понимает, что есть методы, с помощью которых воздействие таких ситуаций можно снизить. Мы должны непрерывно искать новые возможности и в стабильности, и в потрясениях. Только сейчас — с удесятеренной скоростью.