Онлайн-подушка безопасности: почему вам нужен интернет-магазин

Доля онлайн-покупателей стремительно растет

По данным исследовательской компании GfK Ukraine, в Украине более 20 млн постоянных интернет-пользователей. 36% из них периодически покупают товары в интернет-магазинах, а это уже неплохая потенциальная аудитория.

Пока что Украина не может сравниться по доле онлайн-продаж с Европой и США, ведь у нас она не превышает 6% от общего объема продаж товаров. Но этот показатель постоянно растет. С января по ноябрь 2019 рынок онлайн-коммерции составил 76 млрд грн — это на 17% больше, чем в 2018 году. Согласно прогнозам, в 2020 году он вырастет до 87,2 млрд грн.

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Росту доли онлайн-коммерции посодействовал недавний карантин. Многие пользователи, которые ранее предпочитали офлайн-покупки, лишились возможности следовать своим привычкам — им вынужденно пришлось пользоваться интернет-магазинами. Но часть из них смогли оценить удобство этого способа, и они продолжают его использовать.

И не удивительно, ведь в интернет-магазине пользователь может быстро найти нужный товар, прочитать о нем необходимую информацию или посмотреть обзор, сравнить цены и характеристики разных предложений, а потом за несколько кликов заказать наиболее подходящий товар. Плюс посылка придет на ближайшее отделение почты либо курьер принесет ее под дверь, это очень удобно.

Предусмотрительность — наше все

Во время карантина множество компаний остались без каналов продаж, ведь рынки и торговые центры закрылись на неопределенный срок. Именно тогда выход в онлайн стал жизненной необходимостью.

Кто подумал об онлайне заранее — тот получил конкурентное преимущество. Новосозданные интернет-магазины проигрывали полноценным работающим сайтам с уже налаженными процессами, подготовленными консультантами, проработанными позициями в поисковиках и опытом работы с онлайн-каналами продвижения.

Создание интернет-магазина — это просто. Запуск собственного сайта — это проще, быстрее и дешевле, чем кажется. Благодаря современным автоматизированным решениям, не придется тратить на разработку интернет-магазина с нуля тысячи долларов и месяцы времени.

Онлайн-магазин как дополнительный источник прибыли

Средний чек онлайн-корзины в разы выше офлайновой. Люди готовы покупать больше, ведь интернет-магазин помогает с логистикой и тяжелые пакеты не нужно нести самому. Этим же принципом руководствуются покупатели и других онлайн-магазинов — если заказ принесут под дверь, значит можно присмотреть что-то еще.

Плюс в интернет-магазинах есть инструменты для получения дополнительных продаж вроде комплектов со скидкой, предложенных товаров и так далее, которые увеличивают количество товаров в пользовательской корзине.

Больше возможностей для продвижения

Интернет-магазин позволит рекламироваться с помощью онлайн-каналов. Это эффективно, ведь согласно исследованиям Google, 36% покупателей перед походом в магазин ищут информацию о покупке онлайн. Это значит, что если пользователь загуглит "купить платье Киев", он может увидеть ваше предложение в органической выдаче или среди объявлений в контекстной рекламе.

Кроме того, по данным Вебмаркетинг, 28% опрошенных узнают о новых брендах из соцсетей. Поэтому можно задействовать таргетированную рекламу в Facebook и Instagram, чтобы рассказать о компании большему количеству людей.

А согласно исследованиям SaleCycle, маркетинговые электронные письма влияют на решение о покупке 59% респондентов. Плюс они помогают повысить лояльность клиентов и мотивировать их на повторные покупки.

Собственный сайт — это не только подушка безопасности на случай катаклизмов, но и очень мощный инструмент для продаж. Тем более, что его создание не требует много времени и вложений.