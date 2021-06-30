Онлайн, віддалена робота та екологія: які тренди вплинули на малий бізнес у нових реаліях

Усього за кілька місяців пандемії з’явилися абсолютно нові проблеми, з якими підприємці раніше ніколи не стикалися. Що зовсім не змінилося в бізнес-середовищі, так це конкуренція. Поки одні види бізнесу закривалися, іншим вдалося адаптуватися до жорстких умов гри та продемонструвати величезний ріст попиту на свої товари або послуги. Нова реальність показала, що для виживання в умовах постійної невизначеності треба вміти прилаштовуватися.

У цій боротьбі за існування малий бізнес має бути постійно напоготові та пильнувати абсолютно за всім: від нових кредитних програм та європейських грантів до дій активних конкурентів й тенденцій ринку в цілому.

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Звичайно, те, що чекає на малий бізнес попереду, часто несе в собі крихту непередбачуваності, як, наприклад, коливання курсу іноземної валюти або оголошення наступної дати жорсткого карантину. Але в матеріалі зосередимо нашу увагу на тренди, які не втрачають своєї актуальності й потенційно впливатимуть на трансформацію ділового середовища як у світі, так і в Україні.

1. Перехід до онлайну

Під час карантину величезна частка підприємців була змушена перейти з офлайн-формату ведення бізнесу до онлайн. Через обмежувальні заходи у споживачів сформувалися нові звички й форми поведінки при купівлі товарів та послуг. До е-шопінгу долучилися і ті, хто раніше ніколи не користувався цією можливістю. Найпомітніші зміни відбулися у сфері продуктового ритейлу.

У США з початком пандемії число пошукових запитів щодо покупки продуктів онлайн виросло на 202%, а обсяг продажів продовольчих товарів через електронні платформи збільшився на 43%. В Україні у зв’язку з цим трендом виникла нова бізнес-модель, де продуктові онлайн-майданчики і сервіси доставки об’єднуються напряму з фермерами та представниками українського агросектору.

2. Відгуки покупців

Основною рушійною силою в інтернет-просторі стануть саме відгуки покупців, як задоволених, так і не задоволених придбаним товаром чи сервісом. Є практичні дані, які свідчать, що 92% потенційних клієнтів не будуть купувати товари чи послуги в інтернеті, якщо до них немає відгуків.

І це є особливо критичним для представників МСБ, адже мова йде про довіру аудиторії. Наявність позитивних відгуків дає малим підприємствам певний довірчий капітал, завдяки якому вони можуть конкурувати на рівні з великими брендами.

3. Маркетинг в соціальних мережах

На мій погляд, якісний маркетинг та реклама в соціальних мережах має вирішальне значення. Якщо ваш бізнес, бренд, послуги не представлені в соцмережах, ви втрачаєте велике охоплення клієнтів і ваша видимість в онлайн буде мінімальною. Водночас, якщо у користувача є історія взаємодії з вашими акаунтами в соціальних мережах (підписаний, бачив рекламу, отримував зворотний зв'язок), то з ймовірністю в 71% він буде рекомендувати ваш бізнес своїм знайомим.

4. Дистанційна робота

Такий формат є одним з трендів, який торкнувся майже усіх сфер бізнесу. В червні 2020 року 42% американських співробітників були повністю переведені на віддалену роботу. Згідно з опитуванням Unlimit Ukraine Європейської Бізнес Асоціації, у цей період 60% представників малого бізнесу розглядали можливість повного чи часткового переходу на віддалений режим роботи.

Для багатьох підприємців такий формат дозволяє продовжувати свою діяльність й не ставити здоров'я працівників та клієнтів під загрозу. Окрім гнучкості, дистанційну роботу також можна розглядати як спосіб для скорочення витрат на оренду приміщення.

5. Безготівкові розрахунки

Стрімкий розвиток технологій та необхідність обмеження фізичних контактів минулого року дали неабиякий поштовх кешлесу. При цьому в європейських країнах цей тренд з кожним днем йде на посилення — там, за статистикою, тільки 4 з 10 міленіалів мають готівку на регулярній основі.

В Україні споживачі також стали частіше використовувати безготівкові розрахунки. За оцінками НБУ, у 2020 році проти 2019 року кількість безготівкових операцій з використанням платіжних карток збільшилася на 25%, і це мало безпосередній вплив на представників бізнесу, зокрема у сфері послуг. Згідно з дослідженням Poster, у березні цього року українські ресторатори отримали 39% виручки з оплати банківськими картами.

У Києві цей показник найвищий — 53%, в Дніпрі — 43%, у Львові — 42%, в Одесі — 37% і Харкові — 44%. Водночас, ще два-три роки тому частка безготівкових оплат була незначною і становила менш як 20% від обороту. Тож бізнесу слід задуматися над розширенням можливостей безготівкової оплати для своїх клієнтів.

6. Екологічна обізнаність під час пандемії

Питання екології давно підіймалося в глобальному порядку денному, і бізнес завжди намагався у різних формах проявити свою прихильність до екологічних цінностей. Водночас нещодавні дослідження показали, що пандемія посилила цей тренд на сталість та екологічність.

Ми мали можливість спостерігати, як покращилась планета, коли всі люди сиділи вдома. До нас дійшло розуміння, наскільки великий слід ми залишаємо в природі через нашу діяльність. Тож 90% споживачів саме після пандемії задумалися над проблемами навколишнього середовища. Щоб бути зі своїми потенційними клієнтами на одній хвилі, внесіть зміни у свій бренд, які будуть направлені на покращення екології, й побачите, що люди не залишаться байдужими та тільки підтримають такі зміни.

Тренди розібрали — що далі?

Сьогодні дуже важливо уважно слідкувати за положенням справ не тільки в своїй країні, а й у світі в цілому, адже пандемія нікуди не поділася. Саме зараз у компаній з’явилась можливість на внесення змін та на перевлаштування компанії. Зрозуміло, що ми розглянули далеко не всі тенденції та перспективні тренди сьогодення. Ця тема нескінченна, так само, як і процес трансформацій в суспільстві й технологіях. І, як показав 2020 рік, ми повинні бути готові змінюватися в одну мить. У зв’язку з цим представникам малого бізнесу слід пам’ятати про те, що світ мінливий, тож треба залишатися відкритими всьому новому і йти назустріч можливостям.