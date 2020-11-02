Остаться на плаву: какие форматы офисных пространств будут в тренде

Спрос на гибкие офисы демонстрировал их динамичный рост последние несколько лет. И сегодня, чтобы сохранять ликвидность офисных помещений, необходимо обеспечивать безопасность, функциональную среду, а также лояльный подход к срокам и стоимости аренды. Какие новые форматы офисных пространств можно ожидать в ближайшем будущем?

Рынок коворкингов: как обстоят дела в Украине

Несмотря на стабильность и консервативность рынка офисной недвижимости, он меняется, предлагая новые модели. Так, гибкие офисы, в частности, коворкинги — закрепили за собой стойкие позиции из-за ряда особенностей.

Во-первых, адаптивность co-work-пространств под запросы конкретной компании: гибкость в вопросе увеличения или сокращения рабочих мест.

Во-вторых, комфортные условия договоров аренды. В большинстве коворкингов аренда может заключаться на месяц, в то время, как в бизнес-центрах — от года и выше.

В-третьих, значительная экономия ресурсов и времени. В коворкингах уже решен вопрос ремонта и обустройства комфорта — оборудованные кухни, лаунж-зоны, переговорные комнаты и не только.

В-четвертых, среда нетворкинга. Открытое пространство способствует полезным знакомствам, которые часто приводят к интересным проектам и взаимовыгодному сотрудничеству.

Первые коворкинги появились в Украине еще 11 лет назад. Стоит отметить, что вначале к формату относились с опасением ввиду его новизны. Бизнес требовал значительных вложений и времени для поиска выгодной финансовой модели.

Стремительный рост гибких офисов в Украине начался семь лет спустя. С 2016 по 2017 предложение увеличилось практически в 2,5 раза. Преимущественно этому способствовало активное развитие отечественных IT-компаний, которые нуждались в гибком пространстве, а классические офисы такую функцию обеспечить не могли.

Сегодня в Киеве насчитывается около 50 коворкингов. Значительный рост качественных площадей произошел в 2019 году — предложение на гибкие офисы увеличилось на более чем 70%. Регионы менее активны в развитии такого формата. Однако в больших городах, вдохновляясь примером столицы, постепенно увеличивается количество качественных офисных площадей.

Эволюция современных офисных пространств

Формат коворкингов впервые появился в США в 2000-х. Причина проста — снимать офисные метры стоило дорого, так как рынок предлагал в основном большие площади, требующие адаптацию под себя — дизайн, ремонт, закупку мебели. Кроме этого, на арендатора возлагались дополнительные платежи — за эксплуатацию и коммунальные услуги.

Идея с базовым набором столов, стульев и доступом к сети показала свою перспективность и "перебралась" в Нью-Йорк, трансформировавшись в более модернизированные проекты. С каждым годом популярность формата набирала обороты. Так, если в 2010 году в мире в коворкингах работали 21 тысяч человек, в текущем году их количество составило 2,7 млн.

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Мировой опыт организации рабочих мест пошел дальше, создавая новые форматы офисных пространств. Так, к утратившим новизну open space-форматам пришли лаунж-зоны, зоны для спорта и развлечений. Некоторые международные коворкинги предлагают самые разные сервисы — от детских комнат до скалодрома. Со временем в мире начали появляться офисы формата agile. В их основе лежат несколько принципов:

• возможность работать где угодно (лаунж, балкон, кухня);

• максимальное зонирование (необходимое количество переговорных комнат, зон отдыха, библиотек);

• открытость пространства, которая способствует созидательным процессам.

Актуальность форматов коворкингов перевернула классический рынок офисной недвижимости, создавая гибридные модели. Так, при строительстве нового бизнес-центра часто предусматривается отдельная площадь конкретно под гибкие офисы.

Как изменятся офисные решения в Украине

Последние события дали неоспоримый толчок изменений офисных пространств в нашей стране. Речь идет как о базовых мерах безопасности, так и о трансформации функциональных опций. В Украине уже сейчас в разной степени можно наблюдать следующие модификации офисных форматов.

Офисы-сателлиты. Этот формат предполагает наличие head-офиса — зачастую, расположенного в классическом бизнес-центре. Последующее расширение требует дополнительных офисных метров, которые комфортно покрываются коворкингами, создавая некий образ спутников. Такое решение является оправданным с финансовой точки зрения.

"Свой" офис на территории коворкинга. Для минимизации бюджета на аренду офиса компании приходят к смешанной модели. Она заключается в аренде офисного пространства в коворкинге, которое будет отделено от общей зоны. Также расходы можно сократить, отказавшись от сервисных услуг — таких, как консьерж-сервис, юридическая поддержка, бухгалтерская отчетность.

Уход от open space-форматов. На их место придут space-in-space модульные офисы. Так, в данном случае для разделения пространств предполагается использование мобильных разборных конструкций вместо возведения стен.

Концепция hot desking. При таком варианте за сотрудником нет конкретного закрепленного рабочего места. Также альтернативой может стать формат, когда сотрудники работают в офисном режиме, чередуясь днями. Таким образом, компания может платить меньше, при этом обеспечивать необходимую эффективность работы.

Гибкие офисы становятся достойной заменой классических вариантов. Они предлагают готовые решения для компаний, качественное обслуживание и комфортные условия договоров аренды. Для сохранения ликвидности офисов необходимо стать адаптивной средой, которая оперативно подстраивается под запросы бизнеса.