Освіта, закон, інновації. Кілька корисних уроків для України від ОАЕ

Обʾєднані Арабські Емірати — східна країна, що так далеко від нас, як географічно, так і політично. Держава, із другою за потужністю економікою на Близькому Сході, успішна не лише у видобувній, а й в інфраструктурній, інвестиційній, туристичній галузях. Так, ОАЕ викликає чимало захоплення, посідаючи перші місця на міжнародному п’єдесталі в економічному векторі. Однак мало хто зараз згадує, що ще 40 років тому на місці офісів топових компаній світу було нічого, окрім пустелі. Досвід ОАЕ може послугувати для України прекрасним прикладом того, як грамотно використовуючи свої ресурси, добитися не тільки економічного процвітання, а й політичної дисципліни.

Цього березня мені вдалося поспілкуватися з найкращими професіоналами Обʾєднаних Арабських Еміратів у сферах юриспруденції, зв’язків з правительством, а також виконавчої влади, серед яких: державний прокурор ОАЕ Абдулла Альджефрі, політичний консультант Амані ОʾНіл, спеціаліст з економічної політики Обʾєднаних Арабських Еміратів Обаїд Аль Шуфейхі, спеціаліст із Government Relations Абдельгані Алі. Під час переговорів, було знайдено як спільні, так і відмінні сторони у веденні державно будівних процесів нашої держави та ОАЕ. Тим не менше, варто виділити п’ять уроків для України від Обєднаних Арабських Еміратів — п’ять пунктів, які допоможуть не просто зорієнтуватися у поточному стані економіки, освіти й т.д., а й розв’язати нагальні проблеми української політики.

1 урок: допускати до державотворчих процесів лише найкращих спеціалістів сфери із великим досвідом та якісною освітою.

Недарма Абдулла Альджефрі, співзасновник однієї з найбільших платформ електронного навчання "Najah Train", закцентував увагу і на потужному міжнародному досвіді як відомих еміратських політиків, так і державних службовців. Не можу не погодитися з цією тезою.

Знаючи, як працюють, скажімо, економічні чи соціальні процеси в інших країнах, український політик буде у змозі не просто якісно оцінювати ситуацію в Україні, а й діяти практично, створюючи та реалізуючи шляхи розв’язання тих чи інших проблем. Слід згадати і те, чого точно не вистачає українському суспільству — поваги до влади. Саме цей аспект є чи не найбільш ключовим в побудові успішної політичної системи ОАЕ. Глибока довіра як до найбільш впливових чиновників, так і до держслужбовців, стабілізують мікроклімат східної держави у відносинах "влада — громадяни" та заохочують розвивати економічну, інфраструктурну, медичну та інші галузі ОАЕ. Повагу ж людей до політиків викликає саме їхній професіоналізм, що заклечається у грамотному та зацікавленому підході до своєї діяльності, а також міжнародний досвід і якісна освіта. Не можна не погодитися, що справжній політик-професіонал навіть і не подумає приводити до влади людей, у яких відсутній досвід у зазначеній сфері. І це стосується не лише державнобудівних процесів. Справжній спеціаліст при владі — це про освіту, глибинне знання всіх тонкощів своєї діяльності та, однозначно, про щиру зацікавленість у своїй діяльності.

Висновок №1: Справжні професіонали при владі — високий рівень політики у державі.

2 урок: рівність всіх громадян перед законом.

На перший погляд, це просте та зрозуміле правило. Однак саме поверхневе ставлення до нього і є одним із чинників незворотного розвитку великих корупційних процесів у державі. Саме це є індикатором неякісної політичної системи. Як не дивно, саме непорушність законодавства є ще одним секретом успіху ОАЕ на міжнародній арені. Воно побудоване таким чином, що абсолютно всі громадяни у східній державі, починаючи від звичайного менеджера і завершуючи президентом, дотримуються законів і, відповідно, при їх порушенні нестимуть кримінальну відповідальність. Без винятків. Саме дисциплінованість є секретом ієрархізованої владної системи. Якщо прослідкувати причини такого відповідального ставлення до політичного розвитку, знайти пояснення можна, перш за все, у культурних традиціях та національному менталітеті. Повага до старших за званням, серйозний підхід до виконання завдань — це те, що змалечку плекається у громадянах ОАЕ. В принципі, це свідчить і про якісну освітню систему у східній країні — усі діти, незалежно від статусу батьків, отримують однакові знання та можливості у навчанні. Це й дозволяє виховувати нових топових професіоналів у різноманітних сферах, починаючи від медицини і завершуючи економікою.

Висновок №2: однакове ставлення до громадян зі сторони законодавства сприяє дисциплінованості та порядку у державній політиці. Такий підхід плекається в освітніх установах ще змалечку, що створює всі засади для виховання майбутніх професіоналів-політиків.

3 урок: стратегічне планування розвитку різних типів політики держави.

Якби 40 років тому ОАЕ не розпочала будувати та реалізувати стратегії розвитку із політики, економіки, медицини, соціальної політики — пустеля б не перетворилася у високорозвинену державу. На цьому закцентував увагу Обаїд Аль Шуфейхі — арабський професіонал, що працював особисто з Його Величністю Мухаммадом ібн Заїдом Аль Нахайяном — принцом Абу-Дабі, заступником верховного командувача Військовими силами ОАЕ. Із проведеної з Обаїдом Аль Шуфейхі зустрічі я зробила такий висновок: ще один секрет успіху ОАЕ полягає саме у системності: створення планів досягнення розвитку держави в різних сферах та одразу їх виконання. Це і відрізняє ОАЕ від окремих східноєвропейських держав — стратегії пишуть для вирішення нагальних проблем. Підкреслю, це свідчить про високо розвинений практичний аспект розвитку політики. Цікаво, що алгоритми розвитку державотворчих процесів поділяються як на місцеві та все державні, так і на короткострокові та довгострокові. Підтвердив цю думку на робочій зустрічі Абдельгані Алі — відомий арабський GR-спеціаліст. Приміром, "Промислова стратегія Дубая до 2030" вже активно реалізується зараз. Секрет знову-таки криється в дисциплінованості та системному підходу до досягнення цілей у політиці.

Висновок №3: Стратегічний підхід до планування досягнення цілей розвитку в економіці, інвестиціях, зовнішньополітичному розвитку — це те, чого українським політикам ще вчитися і вчитися. Я переконана, що не просто створення, а й реалізація стратегій розвитку — ключ до успіху в нашій державі. Пусті балачки вже нікого не цікавлять, лише дії.

4 урок: співвіднесення традицій та інновацій у політиці.

Чим, власне, і відрізняється ОАЕ від інших країн сходу — це те, що рухається в ногу з часом. Навіть дотримуючись багаторічних культурних звичаїв, еміратці створюють та застосовують новітні технології у всіх сферах політики. Причому культура в цьому випадку не обмежує, а лише сприяє розвиватися східній державі у всіх векторах

Принагідно зазначити і серйозний підхід до міжнародної співпраці. Сувора закрита держава, якою може видаватися ОАЕ на перший погляд, насправді є відкритою до інновацій та партнерства з різними країнами, у тому числі і з Україною. Досить доцільним, на мою думку, є створення транспортного хабу в ОАЕ — одного з найбільших портів у світі — Джебель-Алі. Вигідна транспортна розвʾязка, економічна доцільність даного проекту дозволяє задовольняти як внутрішньо економічні, так і зовнішньополітичні амбіції ОАЕ.

Джебель-Алі — найбільший транспортний хаб ОАЕ

Що ж заважає реалізувати транспортний хаб в Україні? Наша держава просто створена для цього: це підтверджується, в першу чергу, геополітично. Більше того, така новація допоможе підвищити економіку держави та створити міцні міжнародні зв’язки. На цей аспект звернула увагу політична консультантка Амані О`ніл на нашій спільній робочій зустрічі. Я переконана, що те саме стосується й інвестиційної політики та структури експорту/імпорту.

ОАЕ є потужним майданчиком для інвестування, що навпаки заохочує зовнішніх партнерів співпрацювати зі східною державою. Що ж стосується політики імпорту, то Україна має можливість вигідно зіграти на цьому. Якщо наша держава навчиться експортувати не сировину, а голову продукцію, виготовлену з українських ресурсів, то знову ж, вона отримає підвищення економіки. Варто лише зрозуміти владі давно очевидні механізми. Саме осягнувши їх, ОАЕ і досягла успіху.

Висновок №4: Культурні особливості держави, вдало поєднані з інноваційною політикою, не заважають, а навпаки продукують розвиток політики як економічної, так і зовнішньої.

5 урок: встановлення чітких правил роботи та обов’язків для громадян, експатів в економічній сфері.

Чим відрізняється ОАЕ від більшості розвинутих держав, це особливим підходом до політики трудових ресурсів. Варто відзначити і встановлення вільних економічних зон, зокрема, в Дубаї. Це дозволяє створювати особливі умови (перш за все, стосовно митної та податкової політики) для громадян та експатів. Схожа система вільних економічних зон успішно працює в Китаї, що і пояснюється успіхом держави в окремих її сферах розвитку, зокрема, і в промисловості.

Я переконана, що Україні просто необхідно утворити власні економічні кластери, і вже залежно від маржинальності місцевих підприємств, створювати правила власних "вільних економічних зон". В Дубаї це працює наступним чином: визначаються конкретно місця, у яких можуть працювати експати, а також кількість податків, які мають сплатити.

Одна з найпотужніших економічних зон Дубая — Хамріях

Цікаво, що і в економічних зонах, і в підприємствах, завжди надається перевага громадян (це стосується заробітної плати та карʾєрних можливостей). Також варто і згадати ще одну особливість політики ОАЕ: чим більший прибуток у працівника, тим вищий податок до державної казни платиться (причому, він може становити від 10 до 85%).

Висновок №5: встановлення ефективної податкової політики та економічних кластерів зумовлює якісний розвиток держави у різних сферах.

Отже, досвід ОАЕ в розвитку політики є підтвердженням того, що чітка стратегія, повага до традицій, довіра справжнім професіоналам при владі допомагають перетворити будь-яку країну у розвинену державу, Україні, в тому числі.

Катерина Одарченко

Головне фото: Depositphotos