От идеи до бизнеса: 5 советов от патентного поверенного

Предпринимателей на этапе создания своего дела часто можно сравнить с ребенком, который берет в руки долгожданную игру: глаза горят, сердце наполнено верой в уникальность идеи, а в голове одно — побыстрее рассказать всему миру о ней. Но часто они опасаются стать жертвой конкурентов и троллей. И не зря. Давайте обсудим пять наиболее часто задаваемых вопросов, терзающих предпринимателей, которые находятся в самом начале своего бизнес-пути

№ 1. С кем делиться идеей создания бизнеса и на каком этапе?

Будучи юристом по интеллектуальной собственности, я однозначно должна ответить: "Ни с кем. Не делитесь идеей ни с кем, пока не подадите заявку на регистрацию торговой марки, патентование дизайна продукции или патентование изобретения. Ведь идеи не охраняются законом, а только их реализация". Но давайте посмотрим правде в глаза: у предпринимателя есть семья, близкие друзья, а также консультанты и потенциальные партнеры, мнение которых важно.

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Совет: Обсуждайте, прорабатывайте свою идею с кем считаете необходимым, но минимизируйте круг таких лиц. Если направляете бизнес-концепцию консультанту или описание продукта будущему дистрибьютору — позаботьтесь о доказательствах такой отправки. Например, не удаляйте исходящее письмо или сообщение в социальной сети. По возможности, подпишите с консультантом договор о неразглашении вашей информации.

№2. Что делать после того, как определились с названием: идти к дизайнеру для визуализации или к патентному поверенному для регистрации?

Как правило, разработав нейминг своего продукта, скажем, линии одежды или кондитерской продукции, предприниматель идет к дизайнеру. Для того, чтобы тот визуализировал идею, разработал логотип и т.п. А уже следующий этап – регистрация торговой марки. И вот здесь многие упускают необходимость убедиться, что и название, и элементы стилизации не зарегистрированы или не поданы на регистрацию кем-то другими.

Нередки ситуации, когда словесная часть бренда утверждена, логотип создан, а результат поиска по торговым маркам показывает, что схожая ТМ уже существует. И приходится начинать все сначала.

Совет: После того, как продумали один или несколько вариантов словесной части своего бренда, проверяйте их в специальных базах данных для выявления схожих. По написанию как кириллицей, так и латиницей. При необходимости — модифицируйте или даже меняйте. И только после целесообразно приступать к визуализации. Кроме того, если в результате создадите, например, персонаж или некий символ, который усиливает название, то и его следует проверить на оригинальность перед подачей на регистрацию.

№3. А если дизайнер украдет мою идею? Или продаст мне чужой дизайн?

К дизайнеру предприниматель идет, как правило, с названием и своим видением внешнего вида продукции, упаковки. Но при этом часто не считает нужным подписать с ним договор об услугах и передаче имущественных авторских прав. На практике это может обернуться запретом дизайнера использовать результат "своего" творчества и требованием выплаты компенсации за "незаконное" использование. Также не удивляйтесь, если увидите аналогичное дизайнерское решение у конкурента.

Совет: Обязательно подписывайте договор о передаче имущественных авторских прав. В него необходимо включить и положение о неразглашении конфиденциальной информации и четко обозначить, какая информация является конфиденциальной. Также не забудьте в договоре указать обязательство дизайнера не заимствовать и копировать чужие работы, пропишите ответственность за несоблюдение данного обязательства. Переданное по email техническое задание — сохранить, пригодится на случай возникновения спора. И, конечно же, правильно заплатить дизайнеру вознаграждение за проделанную работу и передачу имущественных прав. Правильно — означает не просто "перекинуть" деньги на карту кому-то, а перечислить на счет физического лица-предпринимателя или компанию, указав в назначении платежа номер и дату подписанного договора.

№ 4. А если мою идею украдет патентный поверенный или юрист?

Поставив себя на место предпринимателя, теоретически можно понять его опасения. Но ему важно знать, что законодательство многих стран предусматривает ответственность патентных поверенных за разглашение конфиденциальной информации. Законодательство Украины — не исключение.

Совет: Подписывайте с патентно-юридической компанией договор на оказание услуг, в котором будут как обязательства о предоставлении услуг, конкретизация объектов интеллектуальной собственности, так и положения о неразглашении конфиденциальной информации. Дополнительно поинтересуйтесь тем, как в компании построена система защиты информации: от договоров с сотрудниками до защиты баз данных и сервера, на котором хранится информация.

№5. Как гарантированно защитить идею бизнеса?

Снова-таки, идеи не охраняются. Это означает, что если вы создали концепцию ресторана или салона красоты, то защитить от копирования не сможете. Но в данном случае можно и нужно выделить те объекты, которые могут быть защищены. Во-первых, бренд (словесная часть, логотип) и слоган — они охраняются как торговые марки. Во-вторых, дизайн продукции и упаковки — охраняется как промышленный образец. И, наконец, новая технология или способ — они охраняются как изобретение или промышленный образец.

Совет: Разбейте условно вашу концепцию на части, выделив то, что однозначно необходимо зарегистрировать. Если ваша продукция уникальна, например, это рецептура крема, подумайте о патентовании.

Выделите то, что можно, но не критически важно зарегистрировать. Например, авторский хештег в соцсетях или ситуативную атрибутику. Принимайте решение, исходя из целесообразности затрат и возможной окупаемости.