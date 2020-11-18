Отношения США — КНР на пороге оттепели: что это значит для Украины

Мирные декларации нового хозяина Белого дома Джо Байдена о прекращении политики экономического изоляционизма и торговых войн с КНР дают Украине шанс восстановить нормальные экономические связи с Китаем. Ведь до сих пор Украина вынуждена была в своей "китайской политике" прислушиваться к позиции Вашингтона, а также его союзникам в Европейском союзе.

Политика эта была проста: больше ограничений. Китай действовал симметрично — отвечал пошлинами на пошлины. В итоге, экономические последствия пандемии коронавируса, изоляционизм и торговые войны поставили экономику США перед перспективой застоя. В то время как Китай станет одной из немногих стран, которая завершит 2020 год с позитивным значением роста экономики.

Но и до пандемии коронавируса Трамп подорвал глобальную экономическую стабильность, и в "коронакризис" глобальная экономика вступила ослабленная торговым противостоянием. Торговые отношения между США и Китаем ухудшились в начале 2018 года: США вводят ряд новых пошлин сначала на импорт стали и алюминия со всего мира, а затем на определенные категории китайской продукции. В течение года Вашингтон трижды повышает пошлины до 25% на товары из КНР от сумочек до железнодорожного оборудования. Китай действует симметрично — вводит таможенные пошлины от 5 до 25% на товары американского происхождения.

По приблизительным оценкам общая стоимость китайского импорта, подвергшегося тарифным ограничениям в США, составила $250 млрд в год. В это же время Tesla создает производство в КНР, чтобы не стать заложником политических распрей. Американский бизнес утомлен и истощен санкционно-экономической бойней — об этом открыто пишут влиятельные американские СМИ, в том числе "голос крупного бизнеса" Fortune критикует эру правления Трампа, и прогнозирует отставание США в глобальной гонке за лидерство.

Попытки остановить торговую войну предпринимались с декабря 2018 по март 2019 года — была достигнута договоренность прекратить торговую войну и сесть за стол переговоров. Но компромисс не был найден, взаимные пошлины сохранились. В октябре 2019 года введение новых пошлин было поставлено на паузу. Торговая война 2018 года наносит разрушительный урон фондовым рынкам мира, а в Китае зафиксирован самый низкий уровень экономического роста за последние 28 лет.

Для Украины рост китайской экономики — это очень важный фактор. Рост потребления в Китае позволил экономике Украины не сорваться в экономическую пропасть. Посмотрим на простую экономическую статистику. По итогам 9 месяцев 2020 года Китай сохраняет статус торгового партнера Украины №1. Объем внешнего товарооборота Украины составил $73 млрд, из них общий объем экспорта украинских товаров — $35,1 млрд, из которых $4,8 млрд — в КНР. Это почти на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост нашего экспорта в Китай происходит на фоне снижения общего показателя объемов экспорта украинских товаров во все страны мира на 5,6%. Поступления от внешних поставок украинских товаров во все страны мира снизились на $2,1 млрд.

Но, в то же время, увеличение торгового оборота между Украиной и КНР происходит не благодаря, а в значительной степени вопреки украинской внешнеторговой политике. Около пяти лет лишь обсуждается вопрос о создании зоны свободной торговли Украина-КНР, на дипломатическом фронте — тишина и прохлада. Киев вынужден был подыгрывать на китайском направлении администрации воинственного Трампа.

Тем более, что и в ЕС он имел внушительное лобби союзников — лишь Франция и Германия позволяли себе противоречить позиции Вашингтона, например в части ограничений на поставки китайского телеком-оборудования. А Украина вынуждена оглядываться и на ЕС. Таким образом, наша страна стала заложником чужой возни, марионеткой в схватке более сильных и самостоятельных стран, имеющих собственную стратегию, имеющих ресурсы и рычаги давления для ее продвижения.

Яркий пример — блокирование сделки по приобретению украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич": США открыто выступили против этой сделки, дававшей Поднебесной независимость от западных поставщиков и технологий. Киев "взял под козырек", даже в ущерб собственным экономическим интересам. Байден не будет противодействовать украино-китайским бизнес-проектам и торговле: он неоднократно повторял, что в интересах США — сильная стабильная Украина. А сильной и стабильной она может быть в том случае, если не свалится в экономическую пропасть, от которой ее сейчас удерживает растущий экспорт в Китай.

Выборы в США закончились, а Трамп, развязавший торгово-политическую войну в попытках создать антикитайскую коалицию, уже свыкается с мыслью о необходимости покидать Белый дом. В США уже наметились первые попытки "переобуться в прыжке": Минторг США приостановил введение санкций против соцсети TikTok. В качестве предлога была использована судебная тяжба в окружном суде Филадельфии. Это один из наиболее ярких и наиболее свежих в памяти кейсов американо-китайского противостояния: указ о блокировании соцсети в США Трамп подписал в августе, в конце сентября опубликован список операций, которые подпадают под эмбарго, а их введение планировалось 12 ноября.

Минторг США легко мог найти юридические доводы, чтобы проигнорировать судебные разбирательства в Филадельфии и ввести пакет запретов. Но Минторг США поступил наоборот — нашел доводы, чтобы не вводить эмбарго. Это лишь первые шаги по примирению. И Украине самое время воспользоваться моментом — навести резкость, рассмотреть первые черты потенциальной оттепели в американо-китайских отношениях и увидеть свои возможности.

Критика торговой политики Трампа была "гвоздем" программы Байдена: в своих выступлениях он постоянно акцентирует на экспортных потерях американских аграриев из-за торговой войны с Китаем. Основной акцент кампании Байдена — сельскохозяйственные штаты: здесь у него была шаткая поддержка, а возрождение торговых отношений с Китаем стало веским аргументом в гонке. После своего избрания и полученной поддержки в этих штатах, Байден должен будет оправдать ожидания своих "аграрных" избирателей, которые в большинстве своем все же симпатизируют воинственному Трампу.

Это значит, что для укрепления своих позиций Байден должен будет снизить напряжение во взаимоотношениях с Китаем и продолжить пересмотр политики США в отношении пошлин. Ведь даже временное "перемирие" администрации Трампа, заключившей ранее временное торговое соглашение по увеличению закупок кукурузы и сои, принесли некоторое финансовое облегчение американскому Среднему Западу. Хочется верить, что украинская политическая элита отвлечется от своих мелких внутренних дрязг и сможет воспользоваться изменениями в глобальной политике в своих интересах.