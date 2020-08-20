Относительно денег фондовые рынки будут расти вечно

Фондовые рынки мира в последние недели показали немного разную динамику. Американский индекс S&P500 чуть вырос и вплотную приблизился к своим историческим максимумам, на которых он был в начале года. В то же время немецкий индекс DAX отстал от своего американского собрата и остался примерно на тех же уровнях, что был в июне.

Но если к разнице в динамике американского индекса S&P500, который исчисляется в долларах, и немецкого индекса DAX, который исчисляется в евро, заложить изменения между евро и долларом, то динамики немецкого и американского индексов будут примерно равны.

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Евро по отношению к доллару с июня прибавил примерно 6%, и если немецкий индекс DAX считать в долларах и прибавить эти 6%, то германский фондовый рынок, так же как и американский фондовый рынок, вырос в цене на сопоставимую величину.

Более того, если считать немецкий индекс DAX в долларах США, то он уже переписал свои исторические максимумы и обогнал американский индекс S&P500. Ведь в середине февраля, когда фондовые индексы были на своих максимумах, пара евро доллар котировалась по 1,085, а сейчас она котируется на 10% выше, по 1,194. Если индекс DAX пересчитать в долларах и заложить эту разницу между евро и долларом, то DAX уже стоит дороже своих пиковых значений в феврале почти на 3%.

Из этого выходит, что германский фондовый рынок обогнал американский рынок. Это несмотря на то, что у немецкого DAX нет таких сильных драйверов роста как Amazon, Google, Tesla, которые у всех на слуху и которые своим ростом очень сильно повлияли на динамику роста индекса S&P500.

Вышеизложенное — это относительные величины, которые показывают, насколько важны для финансовых рынков деньги, их стоимость и то, что все на финансовых рынках взаимосвязано.

Деньги, их стоимость и количество имеют очень существенное значение для фондовых рынков, и все фондовые рынки мира всегда изменяются в связке с номинальной стоимостью денег.

Падение фондового рынка почти всегда означает удорожание денег. С другой стороны, удешевление денег почти всегда ведет к росту фондового рынка. В этом ключе абсолютно неверно ожидать падение денег и фондового рынка одновременно.

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Если доллар США в будущем будет терять свои позиции и инфляция будет расти, то номинированный в долларах индекс S&P500 будет расти. Как сказал когда-то Уоррен Баффет, "индекс DOW через 100 лет будет стоит 1 миллион пунктов", и, скорее всего, он прав.

Если доллару суждено упасть, то американским фондовым индексам S&P500 и Dow Jones суждено вырасти. Акции надежнее денег. Но конечно же, у фондового рынка США иногда бывают и коррекции, но любая коррекция и падение — это лишь временное явление, а рост фондового рынка вместе с развитием человечества вечен.