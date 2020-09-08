Ответственность перед потребителями: показательный пример рынка энергетических напитков

"Умеренность умножает радости жизни", — говорил Демокрит, призывая людей быть умеренным во всем. Ведь при излишнем потреблении даже самые безобидные продукты могут стать опасными: соль, вода, сахар.

Поэтому естественно, что в зону особого внимания с точки зрения разумности потребления, в том числе попадают продукты, содержащие тонизирующие и стимулирующие вещества, например, кофеиносодержащие. Понимая это, важнейшим принципом работы производителей энергетиков, в состав которых входит кофеин, стала максимальная открытость в информировании покупателей и ответственное отношение к формированию адекватной возрасту и физическому состоянию культуры потребления.

Главный принцип этического производства любых пищевых продуктов — прибыль производителя не должна наносить ущерб потребителю, даже если продукт или маркетинговые инструменты для его продвижения отвечают действующему законодательству. Этот принцип стал приоритетным для большинства производителей безалкогольных энергетических напитков в Украине и за рубежом.

Кроме внедрения всевозможных программ по информированию и маркировке, отечественные и международные производители энергетиков вместе с дистрибьюторами выступили в Украине в 2014 году с социальной инициативой "Споживай Розумно". К ним присоединились также общественные и волонтерские организации.

Таким образом, сегмент не просто неуклонно выполняет действующее законодательство, но и активно берет на себя ответственность за информирование потребителей, распространение результатов научных исследований и сотрудничества с законодателями на основе этих исследований.

Комплексные мероприятия инициативы "Споживай Розумно" направлены на снижение рисков нерационального потребления слабоалкогольных напитков и энергетиков, популяризацию культуры разумного потребления этих продуктов. Кроме того, важной целью этого проекта является повышение осведомленности потребителей о рекомендуемых нормах потребления данных категорий напитков. В первую очередь, это делается для того, чтобы снизить потребление слабоалкогольных напитков и энергетиков нецелевыми группами.

Придерживаясь принципа разумного потребления, производители энергетиков в рамках информационных кампаний настоятельно рекомендуют:

• не употреблять энергетики непрерывно "банка за банкой", это может привести к резкому повышению артериального давления и другим негативным последствиям;

• учитывать свой индивидуальный рацион, помня, что другие пищевые продукты, такие как кофе и чай, также содержат кофеин;

• воздержаться от употребления энергетических напитков детям (так же, как и любых других пищевых продуктов, содержащих кофеин), так как это может привести к их перевозбуждению.

Маркировка и информирование потребителя

Не секрет, что одним из наиболее популярных тонизирующих веществ в мире является кофеин. Исследования, проведенные в ряде европейских стран, показывают, что не вызывающая опасений доза кофеина даже для беременных женщин — это 200 мг в день, что соответствует двум чашкам эспрессо.

Тем не менее, когда речь идет о кофеинсодержащих энергетических напитках, кажется, будто имеется в виду не тот же кофеин, который находится в кофе или чае, а какой-то другой ингредиент. Если же отследить, с какими продуктами питания (не обязательно напитками) люди больше всего употребляют кофеин, то окажется, что энергетики составляют очень малую долю от общего потребления.

При этом информацию о количестве кофеина и рекомендованной суточной норме его потребления маркировка энергетиков содержит всегда, чего не скажешь об этикетках других бодрящих напитков или других кофеиносодержащих пищевых продуктов.

В законодательстве большинства развитых стран мира установлены требования к маркировке напитков, содержание в которых кофеина из любого источника превышает приблизительно 150 миллиграммов на 1 литр. Такие напитки должны иметь надпись "Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется для детей, беременных женщин и женщин в период лактации" или аналогичные.

В Украине требование наносить на маркировку такую надпись появилось впервые в 2012 году в "Техническом регламенте о правилах маркировки пищевых продуктов", утвержденном Государственным комитетом по вопросам технического регулирования и потребительской политики. Следует обратить внимание, что именно производители энергетических напитков предложили внести в данный технический регламент требования о маркировке кофеиносодержащих напитков.

Позднее, в августе 2019 года, вступил в действие и закон "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", в котором также установлено требование предупреждать потребителей о высоком содержании кофеина в напитках и нецелесообразности их потребления беременными женщинами и женщинами в период лактации. Данное требование полностью соответствует нормам Регламента Европейского Союза №1169 от 2011 года.

Пищевое законодательство и энергетики

Производители энергетических напитков плодотворно сотрудничают с законодателями, поскольку они имеют больше научной информации, результатов исследований, в том числе статистику о потреблении в разрезе стран и возрастных групп, которыми делятся с представителями органов власти. Рынку важно, чтобы решения, регулирующие изготовление и продажу их продукции, принимались обоснованно. Такой принцип ответственного сотрудничества могут взять на вооружение и другие пищевые отрасли.

Именно ассоциации производителей энергетических напитков девять лет назад выступили с инициативой о приведении отечественного законодательства в части требований к энергетикам в соответствие с европейским. Через год предложение ассоциаций трансформировалось в положения приказа Госстандарта, а еще через семь лет — в соответствующие нормы закона "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов".

Хотелось бы услышать об аналогичных инициативах и других производителей кофеиносодержащих напитков. Это было бы ответственно. Хотя, возможно, они правы, не проявляя активности, ведь законодательство не должно служить единственной цели — регулировать ту или иную сферу человеческой деятельности.

Пищевое законодательство является очень специфическим. Несмотря на то, что его основным заданием является защита здоровья и интересов человека, на принятие некоторых решений и запретов в этой сфере влияют не только достижения науки и технологий, но и политико-экономическая ситуация в стране, социальные стандарты общества. Поэтому объективный ответ на вопрос о целесообразности того или иного предложенного законодательного решения может дать лишь комплексный анализ.

В этой связи стоит упомянуть об отзыве необоснованного с научной и экономической точек зрения проекта закона №10117 от 01/03/2019 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно содействия здоровому образу жизни детей и подростков". Этот законопроект предлагал существенные законодательные ограничения на продажу энергетиков.

Так, безалкогольные энергетические напитки уравнивались с алкоголем и табачными изделиями, соответственно, их рекламу на радио и телевидении предлагали ограничить на период с 8:00 до 23:00, а также ввести запрет на розничную продажу энергетиков для лиц до 18 лет. Еще раз подчеркну: состав энергетических напитков давно известен и доказана безопасность его ингредиентов.

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Такие попытки "регулирования" напоминают мне борьбу с кофе, которую вели в разных странах. Например, в XII веке Эфиопская православная церковь ввела запрет на этот напиток, а чуть позже и европейское духовенство пыталось бороться с этим продуктом, называя его "черной кровью турков". В Германии кофе запрещали употреблять рабочим под предлогом того, что он вызывает бесплодие. А английский король Карл II подписал "Прокламацию о запрещении кофеен", которые считались "пристанищем недовольных (существующим порядком) лиц и просто бездельников". Руководствовались все эти противники кофе, разумеется, не научными доказательствами.

Ведь не зря и главное научно-экспертное управление ВРУ обратило внимание в своем заключении о несоответствии упомянутого законопроекта украинскому и европейскому законодательству, а также подчеркнуло, что принятие этого акта могло создать условия для недобросовестной конкуренции на рынке пищевых продуктов в Украине.

Мировая практика регуляции сегмента

Ни в одной стране мира нет тотального запрета на продажу энергетических напитков. В среде европейских и законодателей других развитых стран мира существует следующий негласный принцип: что не опасно, то не запрещено. В некоторых странах безалкогольные энергетические напитки подвергались несправедливым ограничениям, пока ученые не доказали безопасность их состава при умеренном употреблении. Мировая практика показала, что ограничения эти незаконны, нарушают принципы добросовестной конкуренции.

Так, в ряде решений по искам, поданным производителями энергетических напитков в ЕС, Европейский суд пришел к выводу о том, что отдельные государства могут предпринимать меры по ограничению производства и продажи безалкогольных энергетических напитков, но только если опасения за здоровья граждан научно обоснованы. Если же научной доказательной базы нет, то запреты и ограничения считаются необоснованными торговыми барьерами. В результате большинство запретов и ограничений на продажу безалкогольных энергетиков в странах Европейского Союза были сняты.

Показательным был случай Red Bull во Франции: представители системы здравоохранения были обеспокоены наличием таурина в напитке, и поэтому в стране долгое время продавался Red Bull с заменителем аргинином. Дело о запрете рассматривалось Европейской Комиссией. В 2008 году, вследствие отсутствия научных доказательств об опасности таурина, французское правительство сняло запрет на этот напиток с оригинальной формулой.

Тем не менее, даже там, где законодательство не запрещает и не ограничивает производство и продажу энергетиков, компании, владеющие наиболее популярными брендами, стараются повсеместно внедрять практику донесения до потребителя объективной информации об основных ингредиентах и свойствах энергетиков, тем самым стимулируя потребителей делать осознанный выбор.

Запреты или поиск научно обоснованных подходов? Ответ очевиден

Опыт регулирования рынка энергетиков, несомненно, может быть полезен и для других сегментов. Запрет, как видим, — самый легкий и наименее объективный способ решения проблемы, если она действительно существует. Как правило, он работает в обратную сторону по принципу "запретный плод сладок". Но как же регулировать рынок, если все-таки есть опасения, что проблема существует?

Во-первых, важнейшим направлением, которое следовало бы прорабатывать правительству, — научное обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов. Это и государственная поддержка научных учреждений, и развитие соответствующих программ обучения в вузах, но главное — определить стратегию или, иными словами, закрепить в соответствующих документах, чего стремится достичь государство в ближайшие десятилетия в этой крайне важной для каждого потребителя области знаний.

Во-вторых, органам власти стоит утверждать только те законодательные акты, которые соответствуют требованиям ВТО и законодательству ЕС, а также основываются на четких научных доказательствах. На примере энергетиков: многочисленные научные исследования, проведенные во многих странах мира, в том числе ЕС, показали, что энергетики являются безопасными, если соблюдается рекомендованная доза потребления.

Основной же стратегией для производителей должно стать всестороннее, основанное на научных доказательствах, информирование потребителей о свойствах продукта и ограничениях его потребления определенными категориями населения.