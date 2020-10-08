Почему E-learning — перспективная индустрия, где можно заработать до $3 тысяч в месяц

Если мысленно пролистать свою ленту в Facebook до марта и апреля 2020 года, окажется, что большая часть постов в ней была об онлайн-обучении. Тогда только начался карантин, люди сидели дома и бросились изучать все, что когда-то хотели, но не было времени — английский, французский, программирование, историю искусств и так далее.

Онлайн-обучение — не только хороший способ получать новые знания, не выходя из квартиры, но и возможность зарабатывать деньги для преподавателей из разных уголков мира. Некоторые из них давно встроились в систему онлайн-образования и сделали ее своим основным источником дохода. Другие только начинают, но преподавание уже стало для них ощутимым дополнительным заработком. Мы в Payoneer давно заметили эту тенденцию, поскольку все больше преподавателей выводят деньги, полученные от работы на онлайн-платформах, через нашу платежную систему.

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Чтобы узнать, как на онлайн-преподавателей повлияла пандемия, и какие долгосрочные перспективы они видят в этой отрасли, мы провели исследование и спросили об этом онлайн-учителей из 40 стран.

Согласно данным нашего исследования, тенденция к росту индустрии онлайн-обучения началась за несколько лет до карантина и явно продолжится после него. Только за последние два года больше 6 млн студентов по всему миру записались на онлайн-курсы, и эта цифра постоянно растет. Около 75% преподавателей начали свои карьеры в онлайне в последние два года. А по оценкам ResearchAndMarkets, к 2025 году мировой рынок E-learning достигнет $350 млрд.

Диплом не нужен

Онлайн-обучение можно условно разделить на две категории — языковые и профессиональные курсы. Основные языковые платформы — italki, Duolingo, Palfish, Preply и другие. У каждой из них — свой набор доступных для изучения языков и свои требования к преподавателям. Например, чтобы преподавать на Palfish, нужен сертификат TOEFL или TESOL, а для Preply у вас просто должен быть опыт преподавания. При этом 77% онлайн-учителей английского ответили в опросе, что у них есть официальная квалификация.

Среди известных платформ для обучения профессиональным навыкам — Udemy, Udacity, LinkedIn Learning, Coursera. За период пандемии количество студентов на Udemy увеличилось на 425%, при этом преподаватели создали на 55% больше курсов, чем было раньше. На Coursera с середины марта зарегистрировались больше 25 млн человек — это на 520% больше, чем за весну и лето 2019 года.

Для того, чтобы преподавать на платформах для обучения профессиональным навыкам, часто не нужно никаких подтверждающих знания документов — только практический опыт. И действительно, только у 27% преподавателей профессиональных курсов есть официальная квалификация. Остальные используют полученный в работе практический опыт — а значит, будут учить студентов не теории, а тому, что пригодится в работе.

Сколько зарабатывают онлайн-преподаватели

Чуть больше половины учителей английского (58%) и половина преподавателей профессиональных навыков (52%) зарабатывают больше $500 в месяц. Это отличная сумма для дополнительного дохода, а, в зависимости от цен в городе и стране, где живет учитель, возможно, и для основного. Где-то четверть преподавателей зарабатывают намного больше — от $1 тысячи до $3 тысяч.

Для 77% учителей английского онлайн-обучение — основной источник дохода. То же можно сказать только про 52% преподавателей профессиональных навыков. Почти все специалисты из обеих сфер всерьез думают о том, чтобы сделать онлайн-преподавание своей основной работой. И, судя по темпам, которыми развивается индустрия, это вполне реально. Тем более, в условиях экономического кризиса все больше людей хотят научиться чему-то новому, чтобы быть конкурентными на своих рынках — и языкам, и профессиональным навыкам.

Как стать онлайн-преподавателем

Если вы хорошо знаете английский, любой другой язык, или разбираетесь в какой-то профессиональной сфере, онлайн-преподавание как минимум может стать для вас дополнительным источником дохода.

Для этого нужно не так много: понять, чему вы можете научить, выбрать для себя оптимальную платформу, продумать план вашего курса и начать продвигать его в соцсетях и через контекстную рекламу.

Онлайн-образование будет развиваться и дальше, даже когда коронакризис останется позади. Слишком очевидны тенденции переносить в онлайн все — работу, развлечения и, конечно, учебу. Если вы умеете что-то хорошо — разговаривать на английском, разрабатывать искусственный интеллект или по одному мазку на холсте отличать Моне от Мане — сейчас самое время начать делиться своими знаниями с другим. Вы не поверите, сколько людей на планете хотят уметь что-то, что умеете вы.