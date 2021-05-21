Нет воли и перспектив. Почему эскалация между Израилем и Палестиной закончилась ничем

Вот и всё. Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня. Военная эскалация завершилась. Перемирие начнётся в 2 часа ночи.

Всё закончилось даже быстрее, чем я предполагал.

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Израильская армия прекращает авиаудары по Газе. Исламисты ХАМАС, естественно, взорвались ликованием о "победе" и "триумфе" над противником. Ближайшее время будет для них звёздным часом в плане политического пиара, в том числе на костях погибших.

В Израиле, думаю, скоро тоже начнут рассказывать про победу и выдавать новые картинки поражённых целей и террористических объектов, которые должны показать, что ХАМАС резко ослабел и в нескоро восстановится.

Итог одного из самых масштабных обострений между Израилем и Газой:

Со стороны Израиля — 12 погибших, 312 раненых, включая двух детей, одного израильского военнослужащего, гражданина Индии и двух граждан Таиланда.

Со стороны Палестины: 232 погибших, включая 63 ребёнка и 36 женщин, 1500-2000 раненых. Среди боевиков убито 60-150 человек (зависит от источника информации), в основном из ХАМАС. Ещё под 30 палестинцев погибли в столкновениях с израильскими силовиками на оккупированных территориях на Западном берегу реки Иордан.

Мне кажется, тут интересен только один вопрос, на который уже многие комментаторы обратили внимание: каковы условия перемирия?

Если это просто возвращение к статусу-кво (скорее всего, это оно) и никаких изменений в вопросах, которые стали катализаторами обострения (мечеть Аль-Акса, квартал Шейх-Джаррах и Иерусалим) не предвидится, тогда вся эта эскалация была впустую. Вернее, для самого региона, для сторон-то она имела смысл.

А ведь проблема выселения палестинских арабских семей из Восточного Иерусалима никуда не делась. Верховный суд Израиля просто перенёс оглашение вердикта по Шейх-Джарраху, где должны выселить арабов и заселить евреев. Что будет, когда они снова возьмутся за выселение и снос домов?

Кроме того, мусульмане завтра снова придут к мечети Аль-Акса на "день гнева", и что дальше? Ничего.

Как я уже писал, перспектив урегулирования нет, как и политической воли этот процесс всерьёз рассмотреть. А это значит, что эскалация между Палестиной и Израилем была не последней.

На данный момент всё выглядит так, как выглядело в начале. Стороны раскачали ситуацию, отдельные игроки на этом обострении капитализировались и теперь будут конвертировать накопленные очки в какие-то другие ресурсы для дальнейшего продвижения своей повестки.

Впрочем, посмотрим, что будет в следующие дни. Возможно, остальные вопросы будут решаться на других площадках и с другими посредниками. А токсичная среда останется такой же и будет ухудшаться с каждым годом до следующего обострения.