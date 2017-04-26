Почему остановка металлургов-экспортеров не привела к обесцениванию гривни

Ровно два месяца назад на временно неконтролируемой правительством Украины территории Донецкой и Луганской областей (НКТ) остановилось последнее из трех металлургических предприятий.

По данным отраслевого объединения "Укрметаллургпром" это происходило в такой хронологии:

Алчевский МК (Луганская обл.) — остановлен 13 февраля;

Енакиевский МЗ (Донецкая обл.) — остановлен 21 февраля;

"Донецксталь" — МЗ (Донецкая обл.) — остановлен 26 февраля.

Первые два предприятия выпускали чугун, сталь и металлопрокат. "Донецксталь" — только товарный чугун. Все предприятия были перерегистрированы в городах, контролируемых правительством Украины, платили там налоги. Произведенная ими продукция экспортировалась через украинские порты. Вырученная валютная выручка также поступала в Украину.

После остановки, множество экспертов спрогнозировали увеличение давления на курс национальной валюты. Не сразу, но спустя 2-3 месяца, когда должны были прекратиться поступления от экспортируемой металлопродукции. Частичным компенсатором могла стать переориентация поставок железной руды на внешние рынки. Но все равно речь шла о неизбежной девальвации.

Однако, если в конце февраля официальный курс НБУ достигал 27,18 гривень за $1, то сегодня — это 26,67 гривень. В обменных пунктах американскую валюту в Киеве можно купить по курсу 26,40 — налицо укрепление национальной валюты.

Почему же не сбылись устрашающие прогнозы?

Судя по всему, укрепление гривни — это временное явление.

Во-первых, предприятия уже достаточно долго работали с перебоями, в том числе из-за блокады поставок на неконтролируемую территорию. Суммарно три меткомбината в феврале по сравнению с январем сократили выпуск чугуна на 33% до 218 тыс. тонн. А по сравнению с довоенным январем 2014 года — это лишь 31% от возможностей предприятий по выплавке чугуна. Так что прекращение их работы не было столь болезненным, как летом 2014 года.

Во-вторых, на руку экспортерам-металлургам сыграл ситуативный рост стоимости железорудного сырья и готового металлопроката. Однако уже сейчас действие этого фактора заканчивается.

В-третьих, Украина прекратила импорт газа в связи с окончанием отопительного сезона. Это ослабило спрос на валюту и давление на гривню.

В-четверых, во втором квартале традиционно фиксируются минимальные объемы импорта в Украину. Это существенно смягчило сокращение стального экспорта.

Главный вывод из всего происходящего — зависимость экономики Украины от металлургии и горно-металлургического комплекса (ГМК) все слабее. Даже остановка отдельных предприятий не приводит к шоку, аналогичному событиям лета 2014 года.

Несмотря на это, ГМК остается одним из важнейших секторов экономики. И не исключено, что уже к лету-2017 мы на себе прочувствуем его влияние. Многие макроэкономисты прогнозируют к концу года обесценивание гривни до 27,5-28 гривень за $1. Поэтому металлургам важно возместить количественные потери от весеннего сокращения экспорта. Ведь на глобальных рынках уже наметился разворот вниз стоимости металлопроката и металлургического сырья.

Как можно компенсировать остановку трех предприятий в Донецкой и Луганской областях?

Во-первых, улучшить железнодорожное сообщение с Мариуполем. Тамошние ММК им.Ильича и "Азовсталь" готовы перерабатывать большее количество сырья и выпускать готовую продукцию.

Во-вторых, всем вместе (собственникам, правительству и другим заинтересованным лицам) приложить максимум усилий для рестарта Днепровского МК (ДМК, Каменское), остановленного в середине апреля. Ведь предприятие способно выпускать до 300 тыс. тонн стали в месяц — наилучший компенсатор сокращения производства в украинском ГМК и валютной выручки.

И это реально, так как в последние пару лет ДМК не работал на полную мощность из-за дефицита оборотных средств и других организационных сложностей. Сейчас же в его стабильной работе должны быть заинтересованы все — от местной власти, которым не нужны 10 тысяч безработных, до недавних конкурентов-партнеров, которые могут перерабатывать в Каменском свои руду и кокс.