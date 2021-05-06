Почему суд присяжных в Украине не работает и как это исправить

Мы понимаем, что государство — это не физическое тело или явление. Любое государство — это юридическая конструкция, общественный механизм, построенный людьми. Кирпичиками, из которых сложили эту конструкцию, и есть законы страны. Именно они регулируют отношения всех людей во каждом проявлении нашей жизни. Если граждане не соблюдают законы своей страны, то последующее ее разрушение неминуемо.

Принцип "Nemo est supra leges" — "Никто не выше закона" — заложен еще нормами римского права. Фундаментом государства являются права, закрепленные Основным законом — Конституцией Украины. Право на суд присяжных — это часть нашей Конституции. Фундаментальное право граждан и выбрать себе суд, и самому стать судьей.

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Доверие к суду. "Рейтинг доверия к судебной власти давно минимален". Мы слышим это от политиков и журналистов почти ежедневно. Политические шоу на телевидении, проекты реформ правосудия от депутатов и исполнительной власти. Все это стимулировало поиск альтернативы действующему в криминальной юстиции профессиональному суду. Все чаще и чаще звучит тема суда присяжных.

К нему возникает много вопросов. Как он работает, какие дела может рассматривать, кто может быть присяжным и как формируется состав суда из непрофессиональных судей? Как защитить присяжных от постороннего влияния и что мешает нормальной работе действующего суда присяжных? Что необходимо доработать в существующих законопроектах и когда же в Украине полноценно заработает суд присяжных?

Дела, к которым допустили присяжных — это обвинения в преступлениях, за которые человеку грозит пожизненное заключение. Как это реализует право гражданина избрать суд присяжных и стать присяжным судьей ярко иллюстрируют цифры. Беру доступные для сравнения за 2017-2018 годы и уверен, что на данный момент существенно ничего не изменилось. Всего за этот период были вынесены приговоры в отношении 179 061 человека. За это же время перед судом присяжных предстали и получили приговоры 100 человек. Это составляет 0,056%.

То есть, конституционное право народа Украины на суд присяжных реализовано на уровне статистической ошибки. И если искренне, то и эти 100 дел рассмотрел не суд присяжных. По закону, в составе два профессиональных судьи и трое присяжных. Такой суд тоже не реализует право скамьи присяжных принять самостоятельное решение о виновности или невиновности человека.

Напрашивается простой вывод: то, что продают сегодня народу Украины как суд присяжных — обман.

Если говорить о том, кто может быть присяжным по действующим законам, — ничего похожего на классическое формирование скамьи присяжных у нас тоже нет. Список присяжных формируется из добровольцев старше 30 лет и до 65 лет. Подбор из списка выполняется, как и профессиональных судей, электронной системой. Она предоставляет 7 человек, из которых после вопросов и отводов должны быть выбраны 5. После отводов троих основных и двоих запасных определяет та же программа.

При такой системе правосудия судом присяжных под давлением находятся скорее профессиональные судьи. Очевидно, что их вес и позиция, как профессионалов, имеет решающее значение при принятии любых решений судом.

Что необходимо для создания или, точнее, возвращения в Украину классического суда присяжных? Мы знаем, что суд присяжных полноценно работал у нас еще в позапрошлом веке на территории, которая была частью Российской империи. Я уверен, что нужна жесткая политическая воля президента страны, активность законодательной и исполнительной власти. Если мы не на словах, а на деле хотим возродить доверие к судам и гарантировать право наших граждан на суд присяжных, — нужно действовать решительно, сметая на своем пути сопротивление консерваторов и коррупционеров, желающих сохранить контроль над судьями и их решениями.

Сегодня у противников один аргумент — в бюджете нет денег. Если не хочешь, то они никогда и не появятся. Нашли же деньги на создание Национального агентства по противодействию коррупции, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, целой вертикали антикоррупционных судов? Разогнали прокуратуру, провели многочисленные дорогостоящие конкурсы, нашли и отремонтировали помещения, технически оснастили их на современном уровне, дали высокие зарплаты судьям, детективам и прокурорам? И что? Рейтинг доверия у разрекламированных борцов с коррупцией такой же, как у остальных судов, на которых лежит основная нагрузка при рассмотрении уголовных дел.

Одними словами справедливого суда не построишь. Необходимо сделать ряд шагов, которые должны повысить эффективность рассмотрения дел в судах и правоохранительной системы в целом. Вкладывая средства налогоплательщиков, стоит учесть, что основное количество уголовных дел (почти 80%) рассматривается именно местными судами.

Полноценный суд присяжных значительно снизит нагрузку на профессиональных судей. Нет необходимости в рассмотрении дел тремя профессиональными судьями одновременно. Классический суд присяжных требует участия лишь одного профессионального судьи.

Я считаю, что в местных судах нужно предложить альтернативу лицу, которое привлекается к ответственности. Либо суд присяжных, либо один профессиональный судья. Это персонализирует ответственность профессионального судьи и даст возможность возвратить непрерывность слушания дела, которая является одним из основных принципов судопроизводства в криминальной юстиции.

Надо уничтожить советское наследие. Нечего суду слушать читаемый вслух прокурором бесконечный и бессмысленный обвинительный акт. Краткая предварительная речь сторон обвинения и защиты позволяет в течении одного дня перейти к слушанию дела по существу.

Нужно прекратить бессмысленное чтение судьями материалов уголовного производства, которое им предоставила сторона обвинения. К примеру, в деле по обвинению в убийстве журналиста Павла Шеремета эти бессмысленные процедуры украли у суда присяжных уже 9 месяцев, а прочитано лишь 7 томов из 28.

Не дело суда — читать бумаги на 90% написанные стороной обвинения. Есть у стороны обвинения доказательства? Пусть представляют их суду, а тот дает им оценку. Не важно, показания ли это свидетелей под присягой, экспертов, или вещественные доказательства на любых носителях. Хотите — на бумажных, хотите — на видео- или аудиофайлах. Это ваше право и ваш долг.

Нужно реанимировать принцип относимости доказательств. Представленное доказательство должно предоставлять факты по рассматриваемому делу, а не убивать время бессмысленными допросами. Например, по делу того же Шеремета сторона обвинения попросила допросить более 200 свидетелей. И это в деле, где нет ни одного свидетеля-очевидца, а подозреваемых опознавали по походке.

Необходимо срочно отделить следственных судей от судей, которые рассматривают дела по существу.

Ненормально, когда судья, которая слушает то же дело Шеремета, чуть больше чем за год рассмотрела 1628 дел и материалов криминальных производств. От такой работы судьи пользы не будет. Уголовный процесс умирает, а правосудие превращается в холодное ремесло, где уставший от перегрузок человек перестает ощущать чужую боль. Так правосудие и теряет требуемую народом справедливость.