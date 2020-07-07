Почему в Украине не строят новых больниц?

Но "Охматдет" — хотя бы возводят "с нуля", что уже для нашей страны великое достижение. Ведь кроме него из 510 лечебных учреждений столицы в ХХI веке построено едва ли полтора десятка амбулаторий и пара детских поликлиник в новых районах! Остальные бюджетные медицинские здания в Киеве — еще советские.

Загадка первая

Если мы заболеваем, у нас есть выбор. Он прост: мы или оплачиваем счет из частной клиники, или оказываемся унылой и обшарпанной больнице. Суть услуг и там, и там — может быть одинаковой. Врачи, как показывает практика, часто те же самые: утром принимают в бюджетном медучреждении, а вечером — в новом корпусе частной клиники. Оборудование — еще вопрос, где его больше и какое современнее. Ответственность докторов за результат — сопоставима, в конце концов, закон один для всех.

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Может дело просто в "совковости" бюджетных медучреждений? Да, этот фактор влияет на психику, следовательно — на течение болезни и процесс выздоровления.

Выходит, мы вынуждены платить дополнительно "всего лишь" за право лечиться в человеческих условиях? Неужели?

Загадка вторая

Украина возводит небоскребы и танхаусы из новых материалов, строит мосты и дамбы по актуальным технологиям, создает относительно современные трамваи и машины. Даже школы-садики "с нуля" возникают, и иногда даже за бюджетные средства. А вот новых больниц — нет.

За последние лет 20 выросла новая отрасль частной медицины. С новыми и перестроенными зданиями поликлиник, профильных клиник и больничных комплексов. Однако они по карману — далеко не каждому.

Почему же учреждения, от которых прямо зависит качество нашей жизни, а иногда и само существование, в столь ужасном и унылом состоянии? Почему новых больниц — упорно не строят?

Одна из причин

Основной загвоздкой, почему статус-кво сохраняется десятки лет, являются строительные нормы, по которым возводились старые больницы-поликлиники. Они были "заточены" под систему Семашко, разработанную в первой половине ХХ века. Возможно, она и была хорошей и эффективной, но для иного общества! Тогда люди болели другими болезнями, а уровень медицины принципиально отличался от сегодняшнего.

Сейчас — другое время и другая система. Изменились и требования к комфорту, и типичные болезни. И медицина шагнула далеко вперед за сто лет. Логично предположить, что должны меняться и требования, предъявляемые к зданиям, в которых люди лечатся. Скажем, к вопросам вентиляции, об актуальности которых столь внезапно напомнил коронавирус. Или к комфорту туалетов, который сейчас "средним человеком" воспринимается совсем не так, как во времена "дефицита туалетной бумаги". Или, например, к безбарьерности: каждый, хто хоть раз серьезно болел, помнит, что он почти автоматически становился уязвимым "пациентом с ограниченными возможностями".

Казалось бы — в чем проблема? Есть какая-никакая реформа здравоохранения, на нее выделены бюджетные средства. Ведь хорошее дело, можно их успешно, как говорят чиновники, "освоить". Да и алгоритм действий прост, как двери: нормативно-правовая база — деньги — тендер — работа — результат.

Но в том-то и дело, что первый пункт — пока не решаем!

Строительные нормы для медучреждений: история вопроса

Сегодняшний документ. В Украине действует документ ДБН (розшифровується як "Державні будівельні норми") В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров"я". Этот документ регламентирует нормы проектирования строительства/реконструкции медицинских учреждений.

С момента выхода этого документа прошло почти 20 лет. Довольно много, особенно с учетом того, как изменились за это время люди, общество, технологии. Однако и эти "ДБН" в редакции 2001 года — были всего лишь "косметическим ремонтом" советских строительных норм для медучреждений! Даже человек, далекий и от медицины, и от строительства, может догадаться, насколько эти "нормы" — уже "ненормальны"!

Законопроект. В 2019-м Минрегионстрой разработал проект нового документа. Этот документ — говоря медицинским языком, далеко не панацея. В нынешней редакции проект "сырой". Часть вопросов не освещена вообще, в ряде других — отсутствует четкий порядок протоколов проектирования и строительства, есть и другие, очевидные для специалиста, проблемы.

Тем ни менее, в нем был предложен ряд современных и таких необходимых изменений, в частности, касающихся инклюзивности помещений. Также в нем уделено внимание ряду технический вопросов, например, вентиляции и рекуперации, комфорту пациентов и персонала. То есть, при соответствующих дополнениях, наработанной практике реализации его норм и прочей "шлифовке напильником" — уже хоть что-то.

Однако дальше статуса проекта этот документ не пошел. Кто-то из специалистов считает, что к счастью — из-за несовершенства ДБН и потенциальной возможности сделать лучше. Другие скажут "к сожалению" — ведь хоть какая-то надежная кочка под ногой лучше, чем гора за горизонтом.

Но разумное объяснение этому — видимо, только одно. Как только государство примет новый документ, регламентирующий ДБН в сфере здравоохранения (предложенный Минрегионбудом или другой), это будет означать, что 99% медучреждений Украины ему не соответствуют и не удовлетворяют требованиям законодательства! То есть, мгновенно возникнет необходимость тотального обновления всего фонда медицинских учреждений, от сельской амбулатории до того же "Охматдета". А значит — огромных бюджетных средств.

Выводы

Проблема накапливалась много лет: здания ветшали, врачи увольнялись, пациенты, особенно платежеспособные, "голосовали кошельком" за частные клиники или ехали лечиться в ЕС или тот же Израиль.

Однако коронавирус и карантин "внезапно" (хотя и предсказуемо!) показали: вечно откладывать решение вопроса — невозможно. Ведь ясно: если вопрос хотя бы начать решать — украинцы предпочтут лечиться дома, а опытные доктора не будут соглашаться работать санитарами в какой-нибудь Германии! В итоге, отечественные клиники начнут зарабатывать, так или иначе.

А значит, новые ДБН для медучреждений — необходимы. И без них вся медицинская реформа в ее любом виде — является бессмысленной тратой бюджетных средств, если не их сознательным и циничным "распилом".