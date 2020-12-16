Почему work-life balance — это не утопия?

Жизненный баланс — это что-то вроде кота Шрёдингера, который одновременно и жив, и мертв. В один момент баланс — это падение, а в другой — взлет, причем часто это происходит одновременно. Можно, наверное, даже создать математическую модель процесса достижения баланса, но в данном случае баланс находится на уровне ощущений, внутренней гармонии, а не цифр и фактов.

Давайте немного разберемся, что такое, этот мифический баланс.

Термин "work-life balance" появился в конце 80-х. Толковый словарь объясняет его как соотношение времени, которое тратится на работу, ко времени на то, что вы любите: себя, семью, друзей, отдых, хобби. Или наоборот, если вы любите свою работу больше всего на свете.

Общество, окружение, руководство, государство, семья, все навязывают нам свои приоритеты и заставляют качаться как маятник из одной крайней точки к другой. В центре маятник находится очень недолго, бóльшую часть времени он мчится от одной крайности к другой и очень быстро пролетает среднюю точку. Именно так обычно и выглядит баланс между работой и личной жизнью: тяжелый, ежедневный, утомительный выбор между крайностями.

Когда я открыл свою первую компанию, я пропадал на работе сутками иногда не видел свою годовалую дочку по несколько дней, так как я уходил, когда она еще спала и приходил, когда она уже спала. Потом я решил, что мне важнее проводить время с ней и женой, и стал ограничивать свою загрузку и время в офисе. Посыпался бизнес, который на то время был в стадии становления.

Я метался так примерно год, пока не понял, что это выматывающий, болезненный и беспросветный тупик. Компанию я спасти не смог, но смог спасти свою семью и свое здравомыслие. В следующий раз я подошел к вопросу более подготовленным, системным и сфокусированным, но понадобилось еще несколько подходов, для того, чтобы система заработала.

Люди, которые управляют своим временем и контролируют свою жизнь, нарушают эти закономерности и правила и создают свои собственные. Эти люди могут быть как начинающими специалистами, так и владельцами компаний, потому что нахождение баланса — это навык, а не опыт, уровень или статус.

Я задумался об этом еще в конце 90-х, будучи молодым специалистом по продаже рекламы. Несмотря на колоссальную загрузку и директора — тирана, штрафующего за пятиминутное опоздание на планерку в 8 утра и за лишний перекур, я пытался найти время для своей рок группы (в которой я играю до сих пор) и, естественно, для девушек и вечеринок. У меня не очень получалось, но я ужасно не хотел уходить с работы в 10-11 часов вечера и в результате смог получить очень важный навык оптимизации рабочего времени и фокусировки на важном. Я перестал делать звонки клиентам из офиса и звонил им по дороге на встречи (да, спасибо служебным авто и мобильным телефонам).

Мы делали несчетное количество презентаций в Power Point, что отнимало много времени. Тогда я потратил немного времени и денег на то, чтобы научиться работать в нем быстро и качественно, используя шаблоны и shortcut keys. Я настроил первую в своей жизни систему Getting Things Done (о которой я тогда понятия не имел, кстати) и каждый день имел четкий план с задачами и приоритетами. Это сильно сказалось на качестве сна, так как я перестал просыпаться в холодном поту с мыслью "я что-то забыл!".

Обстоятельства действительно бывают очень разными. Но я верю в то, что все в ваших руках в большей степени, чем в руках вашего руководства или кого-бы то ни было. Я видел десятки корпоративных менеджеров среднего звена, живущих "в балансе" и десятки "вольных" предпринимателей с перманентно дергающимся глазом и дыханием загнанного зверя. Как бы банально это не звучало, но все зависит от того, насколько важно для тебя то, что ты делаешь и насколько это "твое".

У всех бывают взлеты и падения, времена драйва и периоды депрессии, и это не зависит от того, кто вы, так как мы все просто люди after all. Все что может нас спасти, помочь двигаться дальше и делать это не без удовольствия — внутренняя осознанность и понимание того, что для тебя действительно важно. У меня четверо детей, и я часто слышал, что дети — это ограничение вашей свободы.

Но суть в том, что если ты осознанно ограничиваешь свою "свободу" ради вещей, которые для тебя важнее даже, чем возможность спать до обеда в субботу или срываться в спонтанную поездку с сегодня на завтра (или наоборот, отказываешься от постоянных отношений, потому что ты себя чувствуешь настоящим, только путешествуя на гироскутере по Тибету и занимаясь фрилансом, когда на данной горе ловит 5G), ты живешь с ощущением "правильности", внутренней свободы и баланса. C другой стороны, мы можем жертвовать время, силы и нервные клетки на то, что нужно нам для перехода на следующий уровень. Набраться опыта для открытия своего бизнеса. Зарекомендовать себя крутым специалистом, первым в очереди на перевод в дублинский офис. Накопить денег для ретрита в джунглях, который критически важен для твоей сущности. Главное — понимание: зачем, когда и как. Это приводит нас к следующему тезису.

Люди, которые берут под контроль свою жизнь, редко жалуются на необходимость работать (и вообще редко жалуются), потому что независимо от того, насколько они любят или ненавидят свою работу, они видят перспективы и потому легко преодолевают сиюминутные неудобства. Они умеют следовать за движением маятника. Как это сделать? Ниже несколько советов от меня.

#1 Имейте четкое представление обо всей своей жизни и о том, чего вы от нее хотите.

Можно плыть по течению или наоборот, сидеть на берегу в ожидании, но тогда не жалуйтесь, что вас занесло не туда и приплыло к вам совсем не то. Достижение понимание смысла жизни звучит не так уж страшно, если вы попробуете приложить это к себе лично, к вашим желаниям, ценностям и стремлениям. Дальше будет немного проще, ведь у вас уже есть смыслы, понимание и желание?

#2 Найдите что-то, чем вы будете одержимы.

Что-то, чем вы не можете не заниматься, что даст вам чувство цели и уважения к себе, что-то, важное для других людей. Это даже может быть не самым главным вашим занятием, но скорее всего самым значимым, дающим вам стержень, энергию и драйв и для всего остального в том числе.

На самом деле, я всегда завидовал таким людям, будучи человеком склада скорее флегматично-меланхоличного, я никогда не был одержим по-настоящему. Но среди моих друзей достаточно таких людей для того, чтобы я понимал, насколько это круто, созидательно и местами даже разрушительно.

#3 Не стремитесь делать всё для всех.

Позвольте себе крайности: станьте человеком, крайне сосредоточенным на своей цели и крайне рассеянно смотрящим на всё остальное. Работа перестает восприниматься как работа, когда вы делаете что-то, что вы, по вашей уверенности, должны делать, что обещает деньги и имеет значение для людей. Работа перестает быть таковой, когда вашей профессией становится по-настоящему интересное вам дело.

#4 Забудьте про перфекционизм.

Не совсем, конечно. Найдите рациональный баланс, в мире очень мало идеального, но от этого он не стал менее прекрасным. Делайте хорошо, но без фанатизма, кроме тех случаев, когда вы уверены, что это действительно необходимо.

#5 Отказывайтесь от лишнего.

Отказывайтесь от всех вещей, не представляющих для вас важности. Говорите "‎нет". Когда вы бросаете дело, это могут называть слабостью, но иногда это и есть проявление вашей внутренней силы и уверенности. С другой стороны, отказавшись от важной цели, на пути к которой вы уже находились, можно почувствовать кратковременное облегчение, но потом вы вернетесь к тому же решению, но вам придется начинать снова.

#6 Хобби, спорт, медитации.

Каким бы вы не были киборгом-убийцей в вашем деле, всем периодически нужна перезагрузка, отвлечение или расслабление. Напиваться по пятницам тоже работает для многих, но я бы все-таки рекомендовал более здоровое и продуктивное занятие на ваш вкус. Клеить самолётики? Йога? Играть на скрипке? Дайвинг? Вышивание? Муай Тай? Метание карт в шляпу? Whatever!

#7 Время для близких.

Да, друзья и семья — не только проблемы и обязанности. Это ваша подпитка, это люди, с которыми вы можете быть самими собой, это ваша поддержка, опора, критика, хорошие советы и вера в вас.

Мой первый и главный критик моих музыкальных идей — моя жена. Только она может покритиковать так, чтобы я понял, что делать, но не бросил на полпути в злости, обиде и отчаянии. Только мои друзья, которых я знаю по 30 с лишним лет, могут сказать мне всю правду о моем новом проекте так, чтобы я понял, как правильно его развить. Только мои дети могут снять усталость трудового дня и заставить увлеченно играть с ними в лошадку.

#8 Ритуалы вместо рутины.

Это по большому счету синонимы, отличающиеся только отношением к ним. На самом деле разница невелика, но очень важна: ритуал — осознанная рутина. Правильная, нужная, заражающая и вдохновляющая. Рутинная дорога к метро может стать ритуалом приветствия нового дня в вашем любимом городе. Утренняя проверка аналитики в рекламном кабинете может стать вашей ритуальной разминкой мозга с интересными задачами на внимательность, и тогда вы будете ждать её, а не ожидать со скукой и отвращением. Рутинное еженедельное совещание может стать важным ритуалом синхронизации команды и 30-ю минутами поддержки, синергии и обмена энергией.

Один из недавних ритуалов, которые я ввел в свою жизнь, был подсказан мне приложением для создания привычек и ритуалов Coach.me. Он называется очень просто — Stop and enjoy life. Иногда я делаю это на прогулке с собакой (тогда мы делаем это вместе, собаки отлично это умеют), иногда в парке в обеденный перерыв, иногда у окна перед сном, глядя на ночной город. Главное — ежедневно и осознанно.

#9 Маленькие шаги.

Еще одна важная банальность. Кем бы вы не хотели стать, вы не сможете этого сделать по взмаху волшебной палочки. Шаг. Еще шаг. Еще. Пару шагов назад, переосмысление. Шаг вперед. Для вас ведь это действительно важно это важно? Тогда еще шаг.

Когда я еще только начинал играть на гитаре, я очень хотел сыграть одну композицию, но все попытки сыграть "‎вот прямо уже" приводили исключительно к пониманию недостижимости цели (ну не дано, и все тут). Потом мой гитарный учитель показывал мне один технический прием, и я спросил его о том, как быстро он его освоил. Учитель на минуту задумался и сказал, что примерно по 15-20 минут каждый день в течении года. У меня эта композиция заняла полтора года ежедневных занятий, но я оооочень хотел! Мы и сейчас часто играем ее на концертах. Step by step!

#10 Гармония внутри.

Установление гармонии между двумя наиболее важными сферами жизни — работой и семьей — то, что стремится обрести каждый человек. В поисках баланса главное помнить, что он заключается в умении найти такое соотношение, которое будет комфортным для конкретного человека. Слушайте себя. Будьте гибкими в вопросах планирования. Ищите комфортное состояние, но не забывайте, что для движения вперед нужно иногда из него выходить.