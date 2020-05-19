Под присмотром врача и государства: как коронавирус ставит новые вопросы о защите данных 

Сегодня не только паспорт, но и температура тела, и даже вся больничная карта могут стать инструментами контроля со стороны работодателей, государства и даже одних граждан по отношению к другим. В Украине многие технические новшества часто принимаются обществом без обсуждений — так уже сделали в Европе и нам надо, вот весь аргумент. Именно поэтому стоит обратить внимание на ту дискуссию, которая сейчас разворачивается в Европе.

Отслеживание местонахождения посредством геолокации и данных мобильных операторов еще недавно требовало разрешения суда, но сегодня становится приемлемой практикой для определения контактов людей, заразившихся вирусом. Так, французский IT-гигант Capgemini занимается разработкой приложения StopCovid для обнаружения анонимных контактов вирусоносителей (например, пассажиров вагона метро или людей из супермаркета). Конечно, тотальный учет всегда хорош для координации действий, но как далеко с этим можно зайти? Депутаты французского парламента уже сейчас смотрят на технологию с опаской, особенно с учетом недавнего опыта международных скандалов по сбору данных, связанных с Cambridge Analytica.

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Конечно, ЕС обещает строгий контроль над такими технологиями и призывает к их унификации — приложения в странах-членах должны совпадать. Но уже сейчас происходят первые сбои, связанные с таким отслеживанием. Например, в недавно покинувшей ЕС Великобритании полиция отличилась арестом подростка, навестившего маму в момент карантина. Формально, подростка не могли задерживать, так как никаких симптомов заражения у него не было. И позднее было принято решение, что полиция неверно трактовала закон о предотвращении распространения коронавируса, подвергнув юношу незаконному аресту. Таким образом, угроза чрезмерного усердия правоохранителей остается даже в странах с сильной юридической системой.

Еще один источник злоупотребления — устройства для обычных граждан. Так, в Китае набирает популярность стартап Rokid, который позволяет использовать смарт-очки для измерения температуры окружающих людей. Понятно желание людей обезопасить себя, но ведь повышенная температура может быть не только у людей с коронавирусом, и вообще может не быть вызвана инфекцией и даже не свидетельствовать о заболевании. Вместе с тем, социальное дистанцирование может перерасти в новые формы дискриминации.



Что же касается Украины, то здесь дискуссия об использовании приложения "Дій вдома" для контроля самоизоляции была короткой. Им просто обязали пользоваться на государственном уровне. И в то же время в стране произошла череда скандалов, связанных с попаданием персональных данных в свободный доступ. Конечно, их нельзя напрямую связывать с приложением, но вопрос защиты персональной информации сегодня стоит особо остро.

Такие нововведения, как контроль перемещений, не могут вводиться без консультаций с юристами и правозащитниками. Речь ведь не только о технических уязвимостях, но о социальных последствиях таких действий. Будучи абсолютным сторонником новых технологий и создания цифрового государства, я уверен, что такие изменения возможны только при эффективной защите данных и прозрачности разработчиков. В противном случае, мы получим отторжение, на котором сыграют популисты, чтобы заблокировать уже реализованные инициативы, среди которых доступ к данным бенефициаров предприятий и другие важные проекты открытого общества.