Податкові перевірки: бути чи не бути

Коли в країні запроваджувалися карантинні обмеження та пов'язані з цим заходи, ніхто не усвідомлював, як довго все триватиме і як це вплине на бюджет та економіку в цілому. Ситуація з обмеженнями затягнулася і це позначилося на дохідній частині бюджету. Тому, влада планує відмінити своє рішення щодо мораторію на планові податкові перевірки.

Що це означає для бізнесу?

Ризик донарахування податкових зобов'язань при перевірці досить значний. Враховуючи, що обсяг ненадходжень до бюджету близько 11 млрд грн, податкові органи будуть робити все можливе і неможливе для збільшення обсягу надходжень. Тому потрібно починати готуватися вже сьогодні!

Що зміниться?

Законопроєктом №4101 від 15 вересня 2020 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", передбачено скасування мораторію на проведення планових перевірок під час карантину, а не після його завершення, як є зараз. Датою скасування мораторію буде дата набрання чинності цим законопроєктом, у разі його прийняття.

Як підготуватися?

Перевірити оновлений план-графік перевірок. Протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності Законом на сайті ДПС буде опублікований оновлений план-графік перевірок.

Якщо компанія включена в план — алгоритм дій власника є наступним:

Проаналізувати підстави включення до плану перевірок.

До плану перевірок відбираються платники, які мають ризик несплати податків. Залежно від ступеня ризику, встановлюється періодичність такого включення:

високий — 1 раз на календарний рік;

середній — 1 раз на 2 календарних роки;

незначний — 1 раз на 3 календарних роки.

Залежно від того, коли була остання перевірка, власник компанії може визначити періодичність та зрозуміти, до якого ступеня ризику податкова віднесла діяльність компанії.

Після цього, слід звернутися до податкових органів з запитом щодо:

- критеріїв включення компанії до плану перевірок;

- надання копій документів, на підставі яких компанію включили до плану (інформаційно-аналітична довідка, обґрунтування підстав включення платника податків до плану-графіка).

Отримавши відповідь, слід звірити критерії, вказані податковою, з критеріями, за якими має бути визначений ступінь ризику. Ці критерії визначені в Порядку формування плану-графіка перевірок. На практиці трапляються часті випадки, коли вказані критерії містять невідповідності або ж обґрунтування щодо включення взагалі відсутнє. Це є підставами для оскарження включення компанії до плану перевірок. Позитивна судова практика свідчить про те, що таке оскарження є кроком на випередження і дозволяє уникнути перевірки як тільки про неї стало відомо.

Перевірити контрагентів компанії

Найчастіші порушення, виявлені при проведенні податкових перевірок, пов'язані з сумнівністю контрагентів. Зокрема, варто бути готовим відповісти на питання щодо:

- фіктивності контрагента (укладення фіктивних правочинів);

- виконання податкових зобов'язань контрагентом;

- відносин з контрагентами-нерезидентами (непрозора структура власності).

Провести аудит первинної документації та правильності ведення податкового та бухгалтерського обліку

Дуже часто в основі виявлених порушень можуть бути банальні технічні помилки в первинній документації чи її часткова відсутність. Проведення аудиту первинної документації, даних податкового та бухгалтерського обліку дасть змогу мінімізувати ризики та підготуватись до перевірки. Не зайвим буде проведення інструктажу співробітників на випадок перевірки, визначення осіб відповідальних за комунікацію з інспекторами тощо.