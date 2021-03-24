Покупка квартиры в новом доме: что нужно проверить, чтобы не нарваться на аферу

Покупая новую квартиру "из первых рук" у застройщика, инвестор должен провести тщательную проверку всех деталей строительства, чтобы не попасть в аферу.

Если перед оформлением договора о покупке квартиры следовать четкому алгоритму, то можно быть уверенным, что никаких неприятных сюрпризов новое жилье не преподнесет.



Советую действовать так:

Выберите дом, в котором вы хотите приобрести, а также дом, в котором планируете купить квартиру. Выясните название компании заказчика строительства, застройщиков и компанию управления активами. В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей проверьте, когда создали эти компании, каковы размеры уставного фонда, кто их учредители, какие виды деятельности они имеют право осуществлять. В Едином государственном реестре судебных решений или на веб-портале Судебная власть Украины узнайте, не фигурируют ли там эти компании. В открытых источниках промониторьте информацию о застройщике, генподрядчике и финансовом учреждении, их репутации, реализованных проектах и возможной причастности к строительным скандалам. Проверьте наличие технических условий на присоединение дома к сетям электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Эти условия должны совпадать с проектом строительства. Требуйте у застройщика заключение экспертизы проекта с приложениями, где содержатся основные замечания относительно недостатков. Сопоставьте, соответствует ли проект строительства результатам и реализованы ли все те опции, которые задекларировал застройщик (паркоместа, благоустройство придомовой территории, социальная инфраструктура). Узнайте в Реестре строительной деятельности введен ли дом в эксплуатацию. Должна быть зарегистрирована декларация о готовности или предоставлен сертификат принятия в эксплуатацию (в зависимости от типа сложности объекта). Проверьте не отменена ли регистрация декларации о принятии в эксплуатацию или выдача сертификата органом госархстройконтроля. Сделайте это, подав соответствующий запрос в ГАСК или в Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА (в зависимости от сложности строительства)", — написал Юрий Таций.

Если ответы по всем пунктам не вызывают сомнений, можно приступать к оформлению договора.

Юрий Таций, специально для Delo.ua