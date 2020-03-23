Полшага до дефолта и как его можно было избежать

Важно понимать, что дефолта можно было избежать и можно избежать даже сейчас. МВФ предлагает нам $5 млрд за "антиколомойский" закон — закон, который блокирует возможность Коломойскому вернуть ПриватБанк или получить за него компенсацию. Пять миллиардов долларов — огромные деньги для стагнирующей украинской экономики. Колоссальные.

Но Украина не взяла эти деньги. В выборе между Коломойским и дефолтом власть выбрала курс на дефолт. Не поднялась рука на Игоря Валерьевича, пришлось положить хер на весь народ. МВФ готов был закрыть глаза на отсутствие даже земельной реформы, на отсутствие других реформ, на что угодно, но МВФ не подписывался кормить наших олигархов. Поэтому олигархов будем кормить мы. Денег не будет.

Зеленский, разумеется, будет искать виноватых, если дефолт случится. В виноватых будем мы с вами, потому что выходили на акции протеста под парламент (это будет ложь, потому что антиколомойский закон в Раде даже ни разу не ставили в повестку дня, не то что на голосование). В виноватых будет коронавирус, и это тоже будет ложь, потому что МВФ ставил такие условия задолго до коронавируса, и все об этом знали многие месяцы и не делали ничего. В виноватых будет НБУ, хотя они сейчас делают всё плюс-минус правильно, но именно их головы полетят первыми, потому что козлы отпущения нужны всегда. В виноватых будет сам МВФ, потому что проклятые буржуи посмели ставить нам какие-то условия и не дают денег просто так, зажравшиеся сволочи, на святое покусились — на наших посконных олигархов, нехристи.

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В виноватых, разумеется, не будет Владимира Зеленского. Владимир Зеленский не будет виноват в том, что имея тотальное большинство в парламенте, имея под контролем всех министров (кроме Авакова, тот сам себе контроль) и вообще тотальную власть над всеми и вся, зассал (уж простите) пойти против Игоря Коломойского и тем самым поставил страну на порог первого в истории Украины дефолта.

Виноваты будут все. Зеленский виноват не будет.

Каждый вечер вечер наступает вдруг.