Повернути борг можливо. Що означає солідарна відповідальность керівника боржника

В Україні завдяки недосконалій законодавчій базі у недобросовісних партнерів по бізнесу виникло відчуття абсолютної безкарності щодо повернення боргів своїм контрагентам.

Улюблена схема незаконного збагачення у недобросовісних контрагентів виглядає таким чином: отримати за договором на порожню юридичну особу (або в подальшому виводять активи, перетворюючи юридичну особу на порожню) певне матеріальне благо на значну суму коштів без здійснення фактичної оплати.

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Тобто власникам бізнесу, які потрапили у ситуацію, коли доводиться повертати власні кошти з порожньої юридичної особи (а за роки існування незалежності таких прикладів безліч), залишається лише змиритися та прийняти реалії бізнесу по-українськи та в подальшому відповідальніше підходити до обрання контрагентів, страхувати ризики тощо.

Стягнення боргу за солідарною відповідальністю

У перспективі не все так погано, адже законодавчий орган та судова практика роблять певні кроки, націлені на подолання зазначеної проблеми. У законодавстві, а слідом і на практиці, відбулися суттєві зміни.

Разом із введенням в дію 21 жовтня 2019 року Кодексу України з процедур банкрутства запровадили новий інститут солідарної відповідальності керівника юридичної особи боржника. Така відповідальність настає у разі, якщо керівник боржника, при загрозі неплатоспроможності у місячний строк, не звернувся до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство.

Слід пояснити, що солідарна відповідальність — це відповідальність кількох боржників перед кредитором, при якій кредитор має право на свій розсуд вимагати виконати зобов'язання повністю або частково від всіх боржників разом, або від кожного з них окремо.

Звертаю особливу увагу читачів, що термін "загроза неплатоспроможності" стосується саме грошових зобов’язань, а не майнових.

Механізм реалізації солідарної відповідальності керівника боржника повинен виглядати таким чином:

боржник у місячний строк не звернувся до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство у разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності), та в інших випадках, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства;

кредитор через господарський суд ініціював процедуру банкрутства боржника шляхом подання відповідної заяви та доказів, що підтверджують майнові зобов’язання боржника перед кредитором, строк виконання яких настав;

на етапі попереднього судового засідання кредитор подав заяву про розгляд питання порушення керівником боржника строку подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство за наявністю ознак неплатоспроможності боржника.

Формальні відмови та покладення солідарної відповідальності на керівника боржника

Звертаю увагу, що суди дуже обережно підходять до вирішення питання покладення на керівника боржника солідарної відповідальності та намагаються з формальних причин відмовити у задоволенні таких заяв.

Однією із основних проблем в судовій практиці, що потребує врегулювання Верховним Судом, є питання, коли саме кредитор може подати заяву про покладення на керівника боржника солідарної відповідальності. Кредитори дуже часто помиляються, а суди на цій підставі визнають заяву передчасною або відмовляють у її задоволенні.

Нарешті, 2 лютого 2021 року в Україні прийняли судове рішення (Постанова Північного апеляційного господарського суду у справі № 910/3191/20 — https://reyestr.court.gov.ua/Review/94655176), яким вперше поклали солідарну відповідальність на керівника боржника, причиною чого стало незвернення керівник боржника у місячний строк до господарського суду з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство та фактичне приховування банкрутства підприємства.

Більшістю юридичної спільноти висловлюємо сподівання, що після перегляду справи №910/3191/20 в касаційному порядку (розгляд касації призначено на 23 березня 2021 року), Верховний Суд забезпечить сталість та єдність судової практики та в Україні закріпиться новий ефективний спосіб стягнення проблемної заборгованості із недобросовісних боржників.

Звертаю увагу на стартову вартість судових витрат кредитора у 2021 році в процедурі банкрутства:

22700,00 грн судового збору (10 розмірів прожиткового мінімуму на одну працездатну особу);

58500,00 грн авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень.

Необхідно також враховувати вартість роботи адвокатів (юристів), оцінщиків, аудиторів, тощо.

Сергій Педак, керуючий партнер ЮК "ТІТАН", адвокат у сфері банківського права, к.ю.н.

Фото: Depositphotos