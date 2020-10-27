Право на освіту: як у світі навчають психології за допомогою Instagram

Ситуація в Україні є ще гіршою: до 75% людей з розладами не мають доступу до допомоги, згідно з дослідженнями Міжнародного медичного корпусу в Україні. А у країнах з активним військовим конфліктом кількість захворювань на депресивні і тривожні розлади зростає втричі, про що свідчать дані Інституту метрики та оцінювання в системі охорони здоров’я при Вашингтонському університеті.

На жаль, в Україні приділяють обмаль уваги питанню психоосвіти, особливо, в школах та університетах, залишаючи молодь сам на сам з психологічними труднощами. Однак, у країнах Заходу доступ до таких знань є абсолютно вільним, а спеціалізовані інтернет-портали з достовірними дослідженнями на тему ментального здоров’я користуються неабиякою популярністю.

Зокрема, ВООЗ і Американська Психіатрична Асоціація активно використовують інстаграм, як освітню платформу (WHO — 8 мільйонів читачів, APA — 14 тисяч читачів). А міжнародні університети навіть надають студентам гранти на створення спеціалізованих освітніх сторінок, дослідження їх ефективності та подальший розвиток.

Згідно зі статистикою, у світі сьогодні користуються Інстаграмом більше мільярда людей, зокрема, аккаунти мають шестеро із десяти дорослих і 72% підлітків (подекуди ця цифра сягає й понад 90%, як у Великобританії). Саме в інстаграмі професор психології і автор бестселера "12 правил життя" Джордан Пітерсон активно веде свою сторінку і продає власні курси для 1,6 мільйонної аудиторії, а Стенфордський університет завантажує чимало безкоштовних лекцій, що користуються у світі неабиякою популярністю.

Девід Букінгем, професор освіти в Лондонському університеті, наголошує, що викладачі, які не використовують соцмережі у роботі зі студентами, ризикують втратити контакт з учнями. Чимало провідних спеціалістів у всьому світі б’ють тривогу: навчання у соцмережах швидко стає сьогоденням, до якого можна лише адаптуватися. В свою чергу, лікарі зі США успішно інтегрують процеси навчання молодих спеціалістів, створюючи сторінки з завданнями та тестами в інстаграмі, рекомендуючи колегам наслідувати їхній приклад.

Навчаючись у польському університеті SWPS на факультеті клінічної психології, ми вивчаємо найкращі світові практики і переконані, що кожна людина має право отримувати життєво необхідну інформацію безкоштовно, якісно і швидко. Навчання у міжнаціональній команді навчило нас, що спілкування онлайн прибирає будь-які кордони між країнами та континентами, і швидко змінює обличчя сучасного процесу отримання знань.

Недавно ми провели кілька досліджень серед українців різного віку та професій, щоб дізнатися, чи потребують вони наукового психологічного контенту. І за результатами, таких було чимало, а більшість виділила такі цікаві теми як підтримка в парах, виховання дітей, депресія і стрес. Зокрема, людям було цікаво більше дізнатися про ці проблеми та їх вирішення саме з наукової точки зору.

Тож ми розпочали, за допомогою Інстаграму, говорити з українцями просто про складне і надавати науково підтверджені знання про психічні розлади і методи їх лікування усім бажаючим: як спеціалістам у сфері охорони здоров’я, так і людям без професійної психологічної освіти, які потребують інформації. Одним із найпопулярніших став допис на тему "Як впоратися з відчуттям тривожності", також українців надзвичайно цікавлять такі теми, як депресивні розлади, безсоння та шизофренія.

Психоосвіта — це важлива складова підтримки психологічного здоров’я, проте вона не в змозі замінити професійну допомогу від спеціалістів: лікарів, психологів і психотерапевтів, яку потрібно завжди отримувати вчасно.