Принцип екстериторіальності в Держгеокадастрі: чи виправдав сподівання?

Впровадження змін часто викликає необґрунтовано негативні відгуки та побоювання. Започаткування "земельної екстериторіальності" не стало винятком.

Прийняття постанови КМУ 580 "Деякі питання реалізації пілотного проєкту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру" стало не найприємнішою новиною для чиновників, які звикли отримувати "солодке дякую" за видачу позитивних висновків.

Минуло майже 4 роки і, як продовження ідеї витіснення корупційної складової в органах Держгеокадастру, було прийнято рішення про запровадження принципу екстериторіальності при здійсненні державної реєстрації земельних ділянок. Отже, результати таки виправдали очікування? Давайте з‎'ясуємо.

Примітка для загального розуміння суті дії принципу екстериторіальності

Основною ідеєю є прийняття рішення щодо погодження документації із землеустрою, а тепер і щодо реєстрації земельних ділянок в Державному земельному кадастрі (ДЗК) будь-яким територіальним органом Держгеокадастру за принципом випадковості.

Мається на увазі, що особа звертається за отриманням послуги за місцем знаходження земельної ділянки, а розглядається заява в органі іншої області України.

Перші кроки екстериторіальності: погодження землевпорядної документації

1 жовтня 2016 року набула чинності постанова уряду №580 про погодження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за принципом екстериторіальності. З березня 2020 року такі правила запровадили і для інших видів документацій із землеустрою.

Вказані зміни виявилися дійсно дієвим антикорупційним запобіжником. Крім нівелювання прямого контакту між заявником та державним службовцем, нововведенням стало переведення процедури погодження в електронну форму — діджиталізація в дії. Раніше документація із землеустрою подавалася в паперовому вигляді через ЦНАП. У результаті, помітно зменшено часові затрати та забезпечено комфортні для обох сторін процедури умови надання адміністративної послуги.

Конкретна статистика — реальні результати

Дані з сайту Держгеокадастру містять підтвердження ефективності впровадження екстериторіальності. У період з 27-31 липня 2020 року спеціалістами державної експертизи розглянуто 10 020 документацій із землеустрою, із яких надано 7948 (79%) висновків про погодження та 2072 (21%) документацій не погоджено. Найвищу оцінку отримали проєкти, розроблені у Тернопільській (90%), Рівненській (86%), Волинській (85%), Луганській (85%) та Чернівецькій (85%) областях.

Натомість, згідно з даними за 2015 рік, тобто до реформування, до територіальних органів Держгеокадастру надійшло 200 343 проєкти, серед яких 103 548 (52%) було оцінено позитивно, а решта — 96 795 (48%) повернуто на доопрацювання.

"Наступна станція" екстериторіальності — державна реєстрація земельних ділянок

З урахуванням позитивної динаміки цілком логічним продовженням реформи стала автоматизація етапу державної реєстрації земельних ділянок. Ключовим є можливість прийняття рішення будь-яким державним кадастровим реєстратором, якого обирає система рандом.

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Важливим моментом запроваджених нововведень стало зменшення строків на розгляд заяв про реєстрацію земельної ділянки з 14 до 7 робочих днів. Що стосується проблемного аспекту, ним залишається недосконалість взаємообміну інформації між державними реєстрами.

Станом на сьогодні, до Державного земельного кадастру внесено відомості про понад 21,8 млн зареєстрованих земельних ділянок, з яких за один тиждень — 25 тисяч новосформованих земельних ділянок площею 26,7 тисяч га.

З урахуванням позитивних відгуків заявників щодо зменшення часових витрат та кількості необґрунтованих відмов у проведенні державної реєстрації, можемо зробити висновки, що результати таки виправдали очікування.

Думки вголос

Наразі триває інтенсивна робота Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на чолі з Романом Лещенком для забезпечення функціонування ефективного ресурсу надання доступних та якісних адміністративних послуг, що відповідатиме критеріям об‎'єктивності, неупередженості та прозорості під час ведення ДЗК.

Безумовно, реалізація принципу екстериторіальності дозволила "вбити двох зайців одним пострілом": мінімізувати корупційні ризики та налагодити автоматизацію процедурних моментів для надання громадянам послуг відповідно до вимог закону, а не "регіональних особливостей та традицій".

Перед новим керівником Держгеокадастру стоять надважливі завдання з викорінення корупції та наповнення земельного кадастру відомостями про земельні ділянки, їхні географічні координати та, особливо, про обмеження у використанні, тому бажаємо йому успіхів та будемо спостерігати за реформами в Держгеокадастрі.