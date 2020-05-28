Пришло время расширить медицинскую страховку сотрудников консультациями психотерапевтов 

В 2019 году специалисты по психологическому здоровью отметили всплеск обращений за консультациями среди киевлян. Увеличение заинтересованности в психологическом здоровье на 40% можно в целом рассматривать как позитивный сдвиг в сторону психологического благополучия общества. Однако правда в том, что киевская статистика с малой вероятностью будет масштабирована по всей стране в ближайшее время.

В начале 2018 года Министерство здравоохранения опубликовало статистику, в соответствии с которой до 30% украинцев (а это составляет 11 миллионов человек) имеют признаки психологических расстройств, при этом не более 25% из них (менее 2,7 миллиона человек) могут позволить себе обратиться за консультацией.

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Стоимость сеанса психотерапии варьируется в пределах от 400 до 4000 грн за час консультации, и почти никогда не покрывается корпоративной медицинской страховкой, даже для тех, кто входит в немногочисленное число счастливчиков, застрахованных за счет работодателя. В итоге те, кто нуждается в психологической помощи, должны оплатить ее самостоятельно, поэтому с большей вероятностью проигнорируют эту необходимость.

Таким образом, финансовый барьер препятствует обращению за квалифицированной помощью, в результате чего, по меньшей мере, 11 миллионов человек не справляются с работой, ухудшаются семейные отношения и рушатся социальные структуры.

COVID-19: смена правил игры

До кризиса COVID-19 эксперты в области психологического здоровья, словно глас вопиющего в пустыне, пытались донести во всеуслышанье значительные негативные последствия ограниченного доступа к терапии до бизнеса и общества.

Собственники бизнеса, СЕО и директора по персоналу отмечают, что месяц карантина и удаленной работы негативно отразились на эффективности сотрудников и их ответственности. Пока нет научных исследований, позволяющих определить причины такого изменения в поведении. В то же время опросы показывают, что в состоянии стресса, депрессии, страха и подавленности, снижается концентрация и продуктивность работы.

С середины марта представители стабильно развивающегося бизнеса обсуждают, как они могут помочь своим сотрудникам восстановить психологическое благополучие и эффективность. В сложившейся ситуации добавить психологическую помощь в список медицинских услуг, которые покрываются государством за счет Национальной службы здоровья Украины, отличная идея, но, увы, не реалистичная. При этом наиболее прогрессивные корпорации начали действовать самостоятельно.

Опыт лидеров

Программу по психологической поддержке сотрудников уже запустило по меньшей мере два крупных бизнес-сегмента в Украине. Подключение к программе аналогично алгоритму оформления медицинской страховки: работодатель заключает договор с провайдером услуг, который предоставляет неограниченное количество консультаций за фиксированную ежемесячную или годовую плату за всех застрахованных сотрудников.

С финансовой точки зрения доступ к высокопрофессиональной психологической помощи в рамках корпоративной страховки обходится компании по цене бизнес-ланча. Особое внимание уделяется тщательному изучению консультантов, вовлеченных в программу, и конфиденциальности.

Одна из компаний, которая запустила программу 1 апреля 2020 года, отмечает, что сотрудники начали назначать сессии с первого дня подключения программе.

Практические советы по восстановлению психологического благополучия в вашей команде

• боритесь с социальной стигмой, что обращаться к психологу — это признак слабости;

• продвигайте культуру благополучия внутри компании;

• определите, каким образом вы сможете обеспечить своим сотрудникам доступ к терапии;

• поделитесь опытом предоставления психологической поддержки с другими бизнес-лидерами.