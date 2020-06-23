Привлекательная для бизнеса: как открыть компанию в Грузии

Легкость регистрации компаний, низкие налоговые ставки, небольшое участие государства в экономике и отсутствие коррупции сделали Грузию одной из наиболее привлекательных стран для ведения бизнеса. Грузия впервые вошла в топ-20 европейского рейтинга Doing Business ещё в 2017 году, обогнав Италию, Испанию, Грецию и другие страны. Совместно с партнёром нашего грузинского офиса Interlegal Паатой Копалейшвили мы составили гайд по открытию бизнеса в Грузии.

Что нужно знать перед открытием бизнеса

Грузинское законодательство "О предпринимателях", распространяется на всех желающих вести бизнес независимо от гражданства. Регистрируют компании в Национальном Агентстве Публичного Реестра Грузии, а устав компании и данные учредителей хранятся в открытом публичном доступе. Некоторые виды хозяйственной деятельности требуют специального лицензирования, к примеру, относящиеся к здоровью и безопасности человека, страны и окружающей среды. Полный список таких видов содержится в законе "О лицензиях и разрешениях". Требования к минимальному размеру уставного капитала законодательно не установлены (только если вы не намерены открыть банк). А руководителем компании может стать любой гражданин, вне зависимости от его гражданства.

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Формы предпринимательства в Грузии

Выбор юридической формы для компании зависит от желания учредителя. В Грузии действуют следующие формы организации:

• Индивидуальный предприниматель. При такой форме компании учредитель является физическим лицом и несет личную ответственность перед кредиторами за любые обязательства, возникающие в связи с его предпринимательской деятельностью. Чтобы стать ИП, нужна регистрация в Грузии, для чего достаточно приобрести недвижимость в этой стране.

• Общество с ограниченной ответственностью является популярной формой бизнеса в Грузии. При ней ответственность учредителей перед кредиторами ограничена только имуществом общества, а друг перед другом — долей в общем капитале. Компания может быть учреждена в Грузии любым физическим или юридическим лицом. Капитал компании может быть разделен на акции только однажды, без права выпуска новых.

• Акционерное общество – юридическое лицо, уставный капитал которого разделен на доли. Акционеры могут выпускать акции разных типов и увеличивать капитал компании посредством выпуска дополнительных акций. Ответственность акционерного общества ограничивается стоимостью активов, а акционеры не несут ответственности за обязательства компании перед третьими лицами.

• Общество солидарной ответственности — компания, в которой несколько партнеров осуществляют постоянную и независимую предпринимательскую деятельность от имени компании. Учредители несут личную ответственность по обязательствам общества. Партнерами могут быть только физические лица.

• Коммандитное общество объединяет нескольких партнеров для деятельности под общим фирменным наименованием. Общество имеет два типа партнеров: ограниченные (коммандиты), чья ответственность перед кредиторами ограничивается выплатой гарантийной суммы, и полноправные (комплементары), чья ответственность не ограничена. Дивиденды могут быть распределены между коммандитами.

• Кооператив создается с целью развития общего бизнеса и увеличения прибыли его участников. В первую очередь, такая форма бизнеса направлена на достижение интересов всех участников, а получение прибыли отходит на второй план. Кооператив является юридическим лицом. Ответственность участников кооператива перед кредиторами ограничена их собственным имуществом.

• Филиал компании – подразделение субъекта предпринимательской деятельности, при этом не являясь отдельным юридическим лицом. Таким образом, ответственность учредителя не может быть ограничена активами самого филиала, а сам учредитель филиала несет материальную ответственность по всем обязательствам филиала.

Как открыть компанию в Грузии

Государственная и налоговая регистрация компании грузинских компаний проходят в Домах юстиции одновременно — по принципу "одного окна". Предприниматель должен заполнить специальную анкету вместе с консультантами Агентства и оплатить на месте все пошлины. Постановка на учет в Службу доходов, которая контролирует налоги в Грузии, как плательщика НДС и получение статуса электронного плательщика, необходимы в случае превышения оборота — 100 000 лари (около 30 000 евро).

Для Индивидуального Предпринимателя при регистрации нужно иметь документ, подтверждающий личность, анкету, которую заполняют на месте, и квитанцию об оплате госпошлины. Если место регистрации бизнесмена ему не принадлежит, то потребуется согласие собственника или заверенный договор о пользовании указанным объектом (договор об аренде, найме).

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Для юридических организаций необходимо заявление, копия удостоверения личности, заверенное соглашение/устав, подписанное всеми учредителями, и квитанция об оплате пошлины. Если документы подает представитель учредителей, у него должны быть документы, подтверждающие полномочия, и удостоверение личности. Регистрационная документация может быть заверена нотариусом или сотрудником Дома юстиции. Название компании записывается только на грузинском языке, но это не влияет на возможность использования латиницы на вывесках наряду с грузинской версией.

Стоимость регистрации компании в течение одного рабочего дня составляет 20 — 100 лари и 50 — 200 лари в случае срочной регистрации и выдачи документов в день заявки.

Немного о налогах

С 2017 года в Грузии юридические компании могут не платить налог с прибыли, если направляют средства на развитие бизнеса. Но в случае распределения дивидендов, налог на прибыль составляет 15%, а дивиденды учредителей облагаются 5%-ным налогом.

Для юридических лиц ставка НДС составляет 18% (к некоторым видам деятельности применяется нулевая ставка НДС). Подоходный налог в Грузии составляет 20%, подоходный налог на малый бизнес –1 % (оборот менее 500 000 лари). Микробизнес (оборот до 30 000 лари) от подоходного налога освобожден. Также в Грузии существует налог на импорт — 0%, 5% и 12%, 1%-ный налог на имущество. Для индивидуальных предпринимателей действует подоходный налог с прибыли -20%.

Льготные режимы

В Грузии также существует три режима льготного налогообложения. "Свободные индустриальные зоны" существует для экспорта грузинских товаров на рынок Евросоюза, "Свободное складское предприятие" для международных компаний-грузоперевозчиков. Третий льготный режим предполагает создание международной финансовой компании, которая освобождена от налогов на прибыль и доход от ценных бумаг и дивидендов.

Ликвидация бизнеса

Для закрытия компании нужно подать соответствующее заявление в Дом юстиции. Служба доходов проведет аудит (который может занять до трех месяцев) и, если нет задолженностей перед кредиторами, то по результатам проверки регистрация будет аннулирована. Аннулировать регистрацию ИП можно в течение одного рабочего дня. Процесс ликвидации юридического лица должен быть завершен не позднее чем за четыре месяца, в случае отсутствия задолженностей у компании.

И, пожалуй, самое приятное

Поддержку для ведения бизнеса получить в Грузии очень просто. В стране работают государственные и частные программы поддержки малого и среднего бизнеса, со-финансирования бизнес-проектов. Согласно данным Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, за три года программой "Производи в Грузии" были поддержаны 3 205 проектов общей стоимостью более 29,1 миллиона лари (около 12,1 миллиона долларов), а вся сумма со-финансирования превысила 22,9 миллиона лари (более 9,5 миллиона долларов).