Мнения 1 час назад

Привлекательная для бизнеса: как открыть компанию в Грузии

Легкость регистрации компаний, низкие налоговые ставки, небольшое участие государства в экономике и отсутствие коррупции сделали страну одной из наиболее привлекательных стран для ведения бизнеса

Грузия. Фото: Denis Arslanbekov / Unsplash Грузия. Фото: Denis Arslanbekov / Unsplash
Грузия. Фото: Denis Arslanbekov / Unsplash

Легкость регистрации компаний, низкие налоговые ставки, небольшое участие государства в экономике и отсутствие коррупции сделали Грузию одной из наиболее привлекательных стран для ведения бизнеса. Грузия впервые вошла в топ-20 европейского рейтинга Doing Business ещё в 2017 году, обогнав Италию, Испанию, Грецию и другие страны. Совместно с партнёром нашего грузинского офиса Interlegal Паатой Копалейшвили мы составили гайд по открытию бизнеса в Грузии.

Что нужно знать перед открытием бизнеса

Грузинское законодательство "О предпринимателях", распространяется на всех желающих вести бизнес независимо от гражданства. Регистрируют компании в Национальном Агентстве Публичного Реестра Грузии, а устав компании и данные учредителей хранятся в открытом публичном доступе. Некоторые виды хозяйственной деятельности требуют специального лицензирования, к примеру, относящиеся к здоровью и безопасности человека, страны и окружающей среды. Полный список таких видов содержится в законе "О лицензиях и разрешениях". Требования к минимальному размеру уставного капитала законодательно не установлены (только если вы не намерены открыть банк). А руководителем компании может стать любой гражданин, вне зависимости от его гражданства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Формы предпринимательства в Грузии

Выбор юридической формы для компании зависит от желания учредителя. В Грузии действуют следующие формы организации:

Индивидуальный предприниматель. При такой форме компании учредитель является физическим лицом и несет личную ответственность перед кредиторами за любые обязательства, возникающие в связи с его предпринимательской деятельностью. Чтобы стать ИП, нужна регистрация в Грузии, для чего достаточно приобрести недвижимость в этой стране.

Общество с ограниченной ответственностью является популярной формой бизнеса в Грузии. При ней ответственность учредителей перед кредиторами ограничена только имуществом общества, а друг перед другом — долей в общем капитале. Компания может быть учреждена в Грузии любым физическим или юридическим лицом. Капитал компании может быть разделен на акции только однажды, без права выпуска новых.

Акционерное общество – юридическое лицо, уставный капитал которого разделен на доли. Акционеры могут выпускать акции разных типов и увеличивать капитал компании посредством выпуска дополнительных акций. Ответственность акционерного общества ограничивается стоимостью активов, а акционеры не несут ответственности за обязательства компании перед третьими лицами.

Общество солидарной ответственности — компания, в которой несколько партнеров осуществляют постоянную и независимую предпринимательскую деятельность от имени компании. Учредители несут личную ответственность по обязательствам общества. Партнерами могут быть только физические лица.

Коммандитное общество объединяет нескольких партнеров для деятельности под общим фирменным наименованием. Общество имеет два типа партнеров: ограниченные (коммандиты), чья ответственность перед кредиторами ограничивается выплатой гарантийной суммы, и полноправные (комплементары), чья ответственность не ограничена. Дивиденды могут быть распределены между коммандитами.

Кооператив создается с целью развития общего бизнеса и увеличения прибыли его участников. В первую очередь, такая форма бизнеса направлена на достижение интересов всех участников, а получение прибыли отходит на второй план. Кооператив является юридическим лицом. Ответственность участников кооператива перед кредиторами ограничена их собственным имуществом.

Филиал компании – подразделение субъекта предпринимательской деятельности, при этом не являясь отдельным юридическим лицом. Таким образом, ответственность учредителя не может быть ограничена активами самого филиала, а сам учредитель филиала несет материальную ответственность по всем обязательствам филиала.

Как открыть компанию в Грузии

Государственная и налоговая регистрация компании грузинских компаний проходят в Домах юстиции одновременно — по принципу "одного окна". Предприниматель должен заполнить специальную анкету вместе с консультантами Агентства и оплатить на месте все пошлины. Постановка на учет в Службу доходов, которая контролирует налоги в Грузии, как плательщика НДС и получение статуса электронного плательщика, необходимы в случае превышения оборота — 100 000 лари (около 30 000 евро).

Для Индивидуального Предпринимателя при регистрации нужно иметь документ, подтверждающий личность, анкету, которую заполняют на месте, и квитанцию об оплате госпошлины. Если место регистрации бизнесмена ему не принадлежит, то потребуется согласие собственника или заверенный договор о пользовании указанным объектом (договор об аренде, найме).

Читайте также:
Регулярные авиарейсы между Украиной и Грузией могут возобновить с 1 июля

Для юридических организаций необходимо заявление, копия удостоверения личности, заверенное соглашение/устав, подписанное всеми учредителями, и квитанция об оплате пошлины. Если документы подает представитель учредителей, у него должны быть документы, подтверждающие полномочия, и удостоверение личности. Регистрационная документация может быть заверена нотариусом или сотрудником Дома юстиции. Название компании записывается только на грузинском языке, но это не влияет на возможность использования латиницы на вывесках наряду с грузинской версией.

Стоимость регистрации компании в течение одного рабочего дня составляет 20 — 100 лари и 50 — 200 лари в случае срочной регистрации и выдачи документов в день заявки.

Немного о налогах

С 2017 года в Грузии юридические компании могут не платить налог с прибыли, если направляют средства на развитие бизнеса. Но в случае распределения дивидендов, налог на прибыль составляет 15%, а дивиденды учредителей облагаются 5%-ным налогом.

Для юридических лиц ставка НДС составляет 18% (к некоторым видам деятельности применяется нулевая ставка НДС). Подоходный налог в Грузии составляет 20%, подоходный налог на малый бизнес –1 % (оборот менее 500 000 лари). Микробизнес (оборот до 30 000 лари) от подоходного налога освобожден. Также в Грузии существует налог на импорт — 0%, 5% и 12%, 1%-ный налог на имущество. Для индивидуальных предпринимателей действует подоходный налог с прибыли -20%.

Льготные режимы

В Грузии также существует три режима льготного налогообложения. "Свободные индустриальные зоны" существует для экспорта грузинских товаров на рынок Евросоюза, "Свободное складское предприятие" для международных компаний-грузоперевозчиков. Третий льготный режим предполагает создание международной финансовой компании, которая освобождена от налогов на прибыль и доход от ценных бумаг и дивидендов.

Читайте также:
В Кабмине рассказали, с какими странами восстановят авиасообщение в первую очередь

Ликвидация бизнеса

Для закрытия компании нужно подать соответствующее заявление в Дом юстиции. Служба доходов проведет аудит (который может занять до трех месяцев) и, если нет задолженностей перед кредиторами, то по результатам проверки регистрация будет аннулирована. Аннулировать регистрацию ИП можно в течение одного рабочего дня. Процесс ликвидации юридического лица должен быть завершен не позднее чем за четыре месяца, в случае отсутствия задолженностей у компании.

И, пожалуй, самое приятное

Поддержку для ведения бизнеса получить в Грузии очень просто. В стране работают государственные и частные программы поддержки малого и среднего бизнеса, со-финансирования бизнес-проектов. Согласно данным Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, за три года программой "Производи в Грузии" были поддержаны 3 205 проектов общей стоимостью более 29,1 миллиона лари (около 12,1 миллиона долларов), а вся сумма со-финансирования превысила 22,9 миллиона лари (более 9,5 миллиона долларов).

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Бизнес требует отменить введение нового договора "Укрзализныци" на перевозку грузов
Бизнес требует отменить введение нового договора "Укрзализныци" на перевозку грузов
Бизнес обеспокоился переводом трудовых книжек в цифру: "Кадровиков ожидает двойной учет"
Бизнес обеспокоился переводом трудовых книжек в цифру: "Кадровиков ожидает двойной учет"
В Раде хотят снизить НДС на зерновые для борьбы с теневым рынком — СМИ
В Раде хотят снизить НДС на зерновые для борьбы с теневым рынком — СМИ
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Тарас Мороз (Молоко від фермера) и Юрий Прус (AFA) о решениях для бизнеса

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Фигурантка правительственного секс-скандала Клитина устроилась советником главы Укркосмоса

  3. Паводки на Западной Украине: Прикарпатье и Буковину затопило (ФОТО)

  4. Автогражданка уже в приложении "Дія": как работает, что дает

  5. В Raketa отреагировали на планы Rozetka выйти на рынок доставки

Загрузка...