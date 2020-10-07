Как удивлять, когда все инструменты диджитал уже всем знакомы — кейс Caparol Ukraine

Кто-то скажет, что строительная индустрия лишена эмоциональных оттенков, присущих другим рынкам, но это не совсем так. Для компании Caparol строительство и ремонт — это всегда о радости, уверенности, восхищении, доверии, индивидуальности и многообразии.

Однако, независимо от того, сколько мы предъявим международных наград, сертификатов качества и экологичности нашей продукции, доказательств устойчивого производства на наших заводах — для потребителя эмоции всегда сильнее логики.

Так как же сделать логику эмоциональной?

Проект "Дихай на повну" стремится изменить призму восприятия лакокрасочной продукции, сместив акцент на здоровье и безопасность. Мы обращаем внимание клиентов на содержание летучих органических соединений (ЛОС) в стройматериалах. Их опасность заключается в многолетнем вредном воздействии, незаметном глазу, но ощутимом для организма. Так краска с высоким содержанием ЛОС является токсичной и годами наполняет воздух испарениями с содержанием формальдегида, метанола, фенола, толуола, уайт-спирита, ацетона, бензола и так далее.

Экологическая идентификация поддерживается участием Caparol Ukraine в Глобальном Договоре ООН в Украине для достижения Целей устойчивого развития. Сегодня европейские стандарты допускают в красках в 30 раз больше ЛОС, чем наш собственный стандарт ELF, запатентованный еще 35 лет назад. Чтобы донести до потребителей это преимущество, мы создали четкую связь с благополучием и здоровьем семьи, а также охраной труда. Ведь успех нашего продукта заложен в ценности, которую он представляет для покупателя: гарантии безопасности и здорового микроклимата для всей семьи.

Эмоциональный диджитал

Наиболее мощными инструментами в нашем арсенале стали диджитал каналы, которые, за время карантина выросли в три раза. Эмоциональный контент, который задевает аудиторию за живое, эффективно передает преимущества продукта и хорошо запоминается клиентам. Исповедуя принцип омниканальности, мы подбираем каналы коммуникаций для наиболее нативного общения, используем их в синергии, обеспечивая при этом самобытность для каждого.

Работа с лидерами мнений

Для того, чтобы завоевать аудиторию opinion leaders, мы вступили в борьбу за их личные симпатии. Целевой аудиторией стали молодые мамы, профессиональные мастера, хозяева в процессе ремонта. Они самостоятельно провели тестирование наших материалов и поделились отзывами на страничках в Instagram и Facebook. Нам было интересно не просто получить платное упоминание, а узнать их реальные впечатления от работы с продуктами. Познакомить их с принципом безопасного подбора материалов. В результате мы пополнили свой контент, повысили лояльность и получили кучу инсайтов от потребителей.

Видео промоушн

Все любят вирусные ролики. Но как сыграть на хайпе, не навредив при этом бренду? Уверена, с этим сталкивается каждая крупная компания с регламентированной корпоративной политикой. Мы отсняли забавные вирусные ролики, где маляр обращает внимание зрителя на те или иные преимущества наших красок. В них мы хотели отдать дань уважения мастерам, которые выстраивают свой карьерный путь, приобретают новые навыки и реализуют профессиональный потенциал. При этом они остаются друзьями, родителями, помогают другим и веселятся.

Образовательные проекты

В современном украинском обществе люди все больше задумываются о собственном здоровье, отказываются от сахара, бегают марафоны, делают Ironman. При этом мало кто задумывается о защите труда и собственной безопасности на работе. Чтобы повысить осведомленность среди профессионалов, мы придумали конкурс "Мастер Года" 2019, который мотивировал изучать уроки об экологичности материалов.

В период самоизоляции наш YouTube-канал Caparol Ukraine начал расширяться и "Навчальний центр Капарол", по сути, зажил своей собственной жизнью. Сейчас на канале доступно множество вебинаров. Темы посвящены нашим решениям: отделке интерьера, декору фасадов, трендам, а также работе с отдельно взятыми продуктами. Конечно же, самостоятельной темой идет экологичность материалов, в рамках кампании "Дихай на повну".

Заполнение интернет-пространства

Запуская проект такого масштаба как "Дихай на повну", мы обеспечили, чтобы в сети было достаточно материалов о нем. Проект получил отдельный блок на сайте, где мы рассказываем о безопасности продуктов, стандарте ELF, о том какую роль для здоровья человека играет содержание ЛОС в строительных и отделочных материалах. Тут же можно узнать чем опасны ЛОС и по каким критериям можно отличить токсичную краску от безопасной.

Также мы привлекли медиа-ресурсы, в которых раскрыли суть вопроса и задействовали сторонние мнения.

Email-рассылки

Такой традиционный инструмент как e-mail рассылки мы уже много лет активно используем для информирования о нашей деятельности, новинках и акциях. Кто-то скажет, что эффективность его под сомнением, но мы не согласимся. Если правильно работать с базой, формируя пул лояльных потребителей, используя big data — рассылки играют свою роль в коммуникации. Проект "Дихай на повну" стал своего рода фундаментом, на котором мы выстраиваем коммуникацию о продуктах и решениях.

Telegram-bot

Чтобы не потеряться в потоке чат-ботов, нужно быть полезными. Поэтому в своем чат-боте мы объединили функции сайта и приложения. Дизайнеры, прорабы, мастера и архитекторы получили простой и мгновенный доступ к технической информации, а также трендам, цветовым коллекциям и чату профессионалов, где можно обмениваться мнениями и обсуждать проекты. Здесь же рассылается полезная информация о конкурсах и новинках.

Преимущество бота в том, что клиент сам обращается к нему, когда нуждается в решении. При этом у него нет ощущения, что производитель что-то ему навязывает. Если же среди готовых ответов нужного не найдётся — бот предоставит доступ к чату, для общения с реальными экспертами.

Экосистемные диджитал-коллаборации

Коллаборации остаются в тренде уже несколько лет и их актуальность лишь растет, ведь теперь они переходят в онлайн. Умение находить правильных партнеров сегодня — один из главных навыков успешного бренда.

Во время карантина в сотрудничестве с несколькими партнерами, создавая специфический контент для специалистов, которые непосредственно работают с решениями. Вместе с ними мы провели прямые эфиры, ряд вебинаров, конкурс, онлайн митап и продолжили выполнять свою образовательную миссию.

Эко-сознательность в Украине

На протяжении многих лет Caparol Ukraine развивает культуру потребления безопасных лакокрасочных материалов в Украине, заявляя также о необходимости сертификации такой продукции. В 2018 году украинское законодательство наконец-то утвердило обязательную маркировку содержания ЛОС на законодательном уровне, но пройдет еще несколько лет, прежде чем продукты без каких-либо данных о влиянии на здоровье человека полностью исчезнут с прилавков магазинов.

Caparol Ukraine стремится быть открытой перед потребителями и предлагает материалы, которыми можно пользоваться без маски, а в окрашенном помещении можно совершенно безопасно спать всей семье. Мы выступаем за сертификацию, устойчивое производство и призываем украинские компании присоединяться к ГД ООН в Украине, усиливая влияние бизнес-сообщества на достижение Целей устойчивого развития ООН.

Омниканальность и экосистемный подход

Омниканальность и экосистемный подход, которых мы придерживаемся в коммуникации, позволяют выстроить общение с клиентом, учитывая все ключевые сообщения проекта "Дихай на повну". Все диджитал каналы, как элементы единой структуры, дополняют друг друга. При этом не нужно бояться новых каналов: их нужно изучать, проверять, а потом измерять их эффективность. Так мы ежегодно проводим оценку эффективности коммуникации в тех или других каналах, корректируя медиа стратегию на следующий год. А грамотный подбор партнеров дарит новые возможности для перспективных и взаимовыгодных коллабораций.