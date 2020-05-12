Реки в руки: что ожидать от нового закона про внутренний водный транспорт?

Многострадальный законопроект, переписанный уже несколько раз, снова рискует уплыть в долгий ящик, а украинские реки снова остаться в стороне от мировых грузопотоков. Попробуем разобраться, почему вокруг речного транспорта ломается столько копий, и как законопроект может повлиять на жизнь украинцев.

Проблемные реки

На территории Украины протекают сразу несколько больших рек, коммерческое судоходство по которым возможно в теплое время года. В советское время они активно использовались для перевозок грузов к морским портам на юге страны.

По разным причинам к настоящему времени объем речных перевозок сократился почти в 10 раз. Одной из причин такого упадка является закрытость украинских рек для судов под иностранными флагами. А регистрировать суда под флагом Украины, выполняя все прихоти украинских чиновников, судовладельцы не спешат. В результате, на речном рынке работают всего несколько операторов под украинским флагом, основным из которых является николаевский агрохолдинг "Нибулон", построивший собственный флот для перевозки зерна.

Второй существенной проблемой является неудовлетворительное состояние основных фондов — причалов, шлюзов, судоходных фарватеров, находящихся в управлении государственного предприятия Укрводпуть. Небольшой объем сборов со считанных перевозчиков, а также значительные отчисления в госбюджет не позволяют предприятию содержать инфраструктуру в надлежащем состоянии. В результате, чтобы пройти обмелевшим руслом Днепра, на отдельных отрезках пути корабли приходится недогружать.

Разгрузить дороги

Украина уже давно стала одним из основных мировых экспортёров зерновых культур. При этом большая часть экспорта происходит морским транспортом через черноморские порты, куда зерно стекается со всей страны по железным и автомобильным дорогам. Увы, неэффективная работа государственного монополиста Укрзализныци, ограничения портовой инфраструктуры и неудовлетворительное состояние автомобильных дорог вызывают постоянные нарекания аграриев, которые зачастую не могут вовремя отправить свой груз получателю. Увеличения перевозок зерновых реками может существенно разгрузить и дороги и даже порты. Ведь тот же Нибулон перегружает часть своих грузов с речных барж на океанские корабли прямо в Днепровском лимане, без захода в порт. Поэтому нет ничего удивительного в том, что увеличение грузопотока по украинским рекам является приоритетом для правительства.

Рады не все

Если вкратце, то законопроект предполагает разрешить речным судам под иностранными флагами осуществлять внутренние (каботажные) перевозки между украинскими портами. В то же время предполагается освободить внутренний водный транспорт от целого ряда налогов и сборов, которые сейчас составляют значительную наценку на перевозку грузов по воде. Заботу о шлюзах хотят возложить на гидроэлектростанции, частью которых они фактически и являются, а дноуглубление хотят финансировать за счет стоимости песка, добытого в его результате.

Чиновники надеются, что такие меры привлекут в Украину иностранных и отечественных перевозчиков, которые в настоящий момент держат свой флот за границей под чужими флагами. Рост предложения на рынке должен привести к снижению цены речной перевозки, а также предоставить работу большому количеству моряков, судостроителей и судоремонтников. Понятно, что существующие перевозчики совсем не рады такому развитию событий, ведь они годами выстраивали бизнес под существующую монопольную модель.

Во многом они правы: иностранцы, скорее всего, будут платить налоги, заправляться топливом и ремонтироваться за границей. Также вызывают опасения слишком уж либеральные правила проведения дноуглубительных работ, рискующих превратить украинские реки в один огромный карьер по добычи песка. Но нужно понимать, что весь шквал критики, обрушившийся на законопроект в парламенте и СМИ, в основном вызван попытками защитить интересы отдельных бизнес групп за счет более широкого круга экспортеров.

А как же люди?

Есть кое-что интересное в законопроекте 1182-1-д и для более широкого круга украинцев. Прежде всего, он затрагивает интересы владельцев маломерных судов, используемых для отдыха и развлечений на воде. Так, предлагается запретить использование популярных сейчас гидроциклов на любой воде, кроме специально-отведенных участков. Предполагается ограничить использование баз для стоянки маломерных судов, эксплуатация таких баз разрешается только на основании решения местной госадминистрации. В то же время, закрепляется принцип безоплатного и беспрепятственного использования поверхностных вод для плавания, даже если они пребывают в аренде.

Вводится контроль за установкой любого светового оборудования в береговой черте рек (которая, к слову, часто захвачена частными владельцами). Усовершенствуется процедура выдачи международного судоводительского удостоверения, соответствующего требованиям ЕС. Как водится, не обошлось и без штрафов за разнообразные правонарушения в сфере внутреннего водного транспорта, которые были значительно увеличены. Например, повторное управление лодкой или гидроциклом в состоянии алкогольного опьянения приведет к штрафу в 5 100 гривен с конфискацией транспортного средства.