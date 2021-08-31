Ринок e-grocery: як вийти з офлайну в онлайн?

Деякі експерти вважають, що попит носить тимчасовий характер, але згідно нещодавньому звіту дослідницької компанії eMarketer, замовляти продукти в один клік стане звичкою багатьох людей. Результати прогнозують, що онлайн-продаж тільки в США в 2021 році може перевищити $100 млрд, а в 2024 році — $ 187,7 млрд. В Україні ж згідно дослідженню Soul Partners ринок виріс майже в 3 рази за останні 5 років. А протягом наступних п'яти років очікують його зростання щонайменше в 2 рази.
Така тенденція досить непередбачувана. Самоізоляція під час локдаунів змусила людей змінити погляди на продуктовий онлайн-шопінг. Деякі рітейлери змогли адаптуватися під нові запити клієнтів, а дехто ні. В адаптації торговельних мереж до змін у поведінці клієнтів допомогли різноманітні технічні новації, головна з яких — запуск доставки продуктів. Однак, при виході на ринок онлайн-торгівлі необхідно враховувати ряд нюансів, про які піде далі мова.
Конкурентоспроможність та географія
По-перше, необхідно чітко визначити своїх конкурентів: кількість гравців, темп зростання ринку, динаміку появи товарних груп і нових послуг у галузі. Висновки на даному етапі повинні бути зроблені щодо інтенсивності конкуренції, перспективи її посилення і прогнозах зміни ринку на найближчі кілька років. Варто врахувати, що щорічно на ринку з'являються нові гравці. За місце під сонцем боротимуться як вітчизняні компанії, які знають особливості українського бізнесу, так і закордонні компанії, що володіють колосальним досвідом і напрацюваннями.
По-друге, треба визначитися з географією надання послуг. Варто врахувати на майбутнє, що проникнення Інтернету в регіони відбувається швидше, ніж зростання онлайн-торгівлі в них. Це означає, що в найближче десятиліття на ринку утворюються великі незайняті ніші за межами столиці та великих міст, заповнення яких може бути одним з ключових пунктів стратегії розвитку компанії, що планує працювати в сфері е-grocery.
Модель роботи на ринку e-grocery
Наступний крок — визначення моделі роботи. Існує кілька основних варіантів.
Класична. Коли асортимент, ціни, якість товару абсолютно ідентичні ритейлеру. Всі операційні процеси по збірці/упаковці також відбуваються на території самого магазину, а асортимент при цьому перевищує 25-30 тисяч SKU. Для клієнта це можливість купити продукти в улюбленому магазині онлайн абсолютно без націнки. Крім того, рітейлерські мережі, які обирають для себе формат доставки товарів зі своїх супермаркетів у партнерстві вже з самостійним сервісом, значно заощаджують на розробці додатку, організації логістики, технічній підтримці і т.д.
Модель роботи з власного складу великого формату (більше 1 тис. кв. м). В такому випадку доведеться повністю займатися формуванням асортименту (а це близько 15 тисяч SKU), закупівлями, дотриманням санітарно-гігієнічних норм, контролем і списанням товарів, у яких закінчився термін придатності, займатися ціноутворенням, впроваджувати системи складського обліку і забезпечувати логістику до дверей клієнта. Всі ці процеси дуже дорогі і важко масштабуються. Також потрібно інвестувати великі ресурси в маркетинг невідомого на ринку онлайн-рітейлера. Однак, є і перевага подібної моделі — це велика маржинальність бізнесу.
Модель роботи з невеликих за обсягом складів, яких десятки і сотні по місту. У даній моделі асортимент менше (від 3 тисяч SKU), а також необхідно керувати всіма процесами, але в більшому масштабі. Тут перевагою для клієнта буде отримання замовлення до 60 хвилин. Юніт-економіка такої моделі за наявними розрахунками глибоко збиткова за рахунок дуже низького середнього чеку.
Використання новітніх технологій
Щоб розібратися, чому варто вкладатися в інновації, давайте розглянемо ключові процеси здійснення замовлення клієнтом.
Спочатку покупець робить замовлення на сайті або в онлайн-додатку. Отже, важливо створити зручний web-інтерфейс зі списками обраного, які збільшують повторні покупки, просунуту систему пошуку і зручні варіанти оплати.
Потім відбувається комплектація товарів. В середньому, це від 40 до 80 товарів в одному замовленні. Тому повний асортимент онлайн-магазину повинен налічувати не менше 10 тисяч SKU. Основною проблемою при цьому є асинхронізація між залишками товарів в системі і наявністю їх на складі. Необхідно вибирати між моделлю, де відвантаження відбувається з території магазину, і моделлю, де товари розвозяться з виділеного складу. В першому випадку асортимент онлайн-магазину завжди обмежений асортиментом супермаркету, а ведення залишків значно ускладнюється.
У разі неможливості задовольнити попит по позиції в замовленні, необхідно своєчасно запропонувати клієнту адекватну заміну. Наприклад, у нас замовлення збирають професійні комплектувальники, які уважно стежать за якістю продукції і терміном зберігання. Якщо товар відсутній, збирач обов'язково зв'язується з клієнтом та пропонує заміну. Під час формування замовлення збирачем необхідно чітко дотримуватися товарного сусідства. Побутова хімія ні в якому разі не повинна опинитися поруч з продуктами харчування. В нашій компанії це правило суворо дотримується. Всі товари сортуються за категоріями в спеціальні термобокси, що зберігають потрібну температуру зберігання під час доставки таких товарних позицій, як м'ясо, молоко або морепродукти.
Також детально продумайте оптимізацію процесу опрацювання замовлень та доставки. За стандартом, від кліка на "оформити замовлення" до отримання свіжих продуктів клієнтом не повинно проходити більше 4-х годин. Наприклад, наші кур'єри здійснюють доставку в рамках зручних двогодинних вікон протягом дня. Тому врахуйте, що оперативна і зручна доставка буде ключовою конкурентною перевагою компанії, яка працює на ринку е-grocery.
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