Ринок e-grocery: як вийти з офлайну в онлайн?

Деякі експерти вважають, що попит носить тимчасовий характер, але згідно нещодавньому звіту дослідницької компанії eMarketer, замовляти продукти в один клік стане звичкою багатьох людей. Результати прогнозують, що онлайн-продаж тільки в США в 2021 році може перевищити $100 млрд, а в 2024 році — $ 187,7 млрд. В Україні ж згідно дослідженню Soul Partners ринок виріс майже в 3 рази за останні 5 років. А протягом наступних п'яти років очікують його зростання щонайменше в 2 рази.

Така тенденція досить непередбачувана. Самоізоляція під час локдаунів змусила людей змінити погляди на продуктовий онлайн-шопінг. Деякі рітейлери змогли адаптуватися під нові запити клієнтів, а дехто ні. В адаптації торговельних мереж до змін у поведінці клієнтів допомогли різноманітні технічні новації, головна з яких — запуск доставки продуктів. Однак, при виході на ринок онлайн-торгівлі необхідно враховувати ряд нюансів, про які піде далі мова.

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Конкурентоспроможність та географія

По-перше, необхідно чітко визначити своїх конкурентів: кількість гравців, темп зростання ринку, динаміку появи товарних груп і нових послуг у галузі. Висновки на даному етапі повинні бути зроблені щодо інтенсивності конкуренції, перспективи її посилення і прогнозах зміни ринку на найближчі кілька років. Варто врахувати, що щорічно на ринку з'являються нові гравці. За місце під сонцем боротимуться як вітчизняні компанії, які знають особливості українського бізнесу, так і закордонні компанії, що володіють колосальним досвідом і напрацюваннями.

По-друге, треба визначитися з географією надання послуг. Варто врахувати на майбутнє, що проникнення Інтернету в регіони відбувається швидше, ніж зростання онлайн-торгівлі в них. Це означає, що в найближче десятиліття на ринку утворюються великі незайняті ніші за межами столиці та великих міст, заповнення яких може бути одним з ключових пунктів стратегії розвитку компанії, що планує працювати в сфері е-grocery.

Модель роботи на ринку e-grocery

Наступний крок — визначення моделі роботи. Існує кілька основних варіантів.

Класична. Коли асортимент, ціни, якість товару абсолютно ідентичні ритейлеру. Всі операційні процеси по збірці/упаковці також відбуваються на території самого магазину, а асортимент при цьому перевищує 25-30 тисяч SKU. Для клієнта це можливість купити продукти в улюбленому магазині онлайн абсолютно без націнки. Крім того, рітейлерські мережі, які обирають для себе формат доставки товарів зі своїх супермаркетів у партнерстві вже з самостійним сервісом, значно заощаджують на розробці додатку, організації логістики, технічній підтримці і т.д.

Модель роботи з власного складу великого формату (більше 1 тис. кв. м). В такому випадку доведеться повністю займатися формуванням асортименту (а це близько 15 тисяч SKU), закупівлями, дотриманням санітарно-гігієнічних норм, контролем і списанням товарів, у яких закінчився термін придатності, займатися ціноутворенням, впроваджувати системи складського обліку і забезпечувати логістику до дверей клієнта. Всі ці процеси дуже дорогі і важко масштабуються. Також потрібно інвестувати великі ресурси в маркетинг невідомого на ринку онлайн-рітейлера. Однак, є і перевага подібної моделі — це велика маржинальність бізнесу.

Модель роботи з невеликих за обсягом складів, яких десятки і сотні по місту. У даній моделі асортимент менше (від 3 тисяч SKU), а також необхідно керувати всіма процесами, але в більшому масштабі. Тут перевагою для клієнта буде отримання замовлення до 60 хвилин. Юніт-економіка такої моделі за наявними розрахунками глибоко збиткова за рахунок дуже низького середнього чеку.

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Використання новітніх технологій

Щоб розібратися, чому варто вкладатися в інновації, давайте розглянемо ключові процеси здійснення замовлення клієнтом.

Спочатку покупець робить замовлення на сайті або в онлайн-додатку. Отже, важливо створити зручний web-інтерфейс зі списками обраного, які збільшують повторні покупки, просунуту систему пошуку і зручні варіанти оплати.

Потім відбувається комплектація товарів. В середньому, це від 40 до 80 товарів в одному замовленні. Тому повний асортимент онлайн-магазину повинен налічувати не менше 10 тисяч SKU. Основною проблемою при цьому є асинхронізація між залишками товарів в системі і наявністю їх на складі. Необхідно вибирати між моделлю, де відвантаження відбувається з території магазину, і моделлю, де товари розвозяться з виділеного складу. В першому випадку асортимент онлайн-магазину завжди обмежений асортиментом супермаркету, а ведення залишків значно ускладнюється.

У разі неможливості задовольнити попит по позиції в замовленні, необхідно своєчасно запропонувати клієнту адекватну заміну. Наприклад, у нас замовлення збирають професійні комплектувальники, які уважно стежать за якістю продукції і терміном зберігання. Якщо товар відсутній, збирач обов'язково зв'язується з клієнтом та пропонує заміну. Під час формування замовлення збирачем необхідно чітко дотримуватися товарного сусідства. Побутова хімія ні в якому разі не повинна опинитися поруч з продуктами харчування. В нашій компанії це правило суворо дотримується. Всі товари сортуються за категоріями в спеціальні термобокси, що зберігають потрібну температуру зберігання під час доставки таких товарних позицій, як м'ясо, молоко або морепродукти.

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Також детально продумайте оптимізацію процесу опрацювання замовлень та доставки. За стандартом, від кліка на "оформити замовлення" до отримання свіжих продуктів клієнтом не повинно проходити більше 4-х годин. Наприклад, наші кур'єри здійснюють доставку в рамках зручних двогодинних вікон протягом дня. Тому врахуйте, що оперативна і зручна доставка буде ключовою конкурентною перевагою компанії, яка працює на ринку е-grocery.

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