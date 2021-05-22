Роботи не відберуть вашу роботу, а допоможуть побачити у ній зміст

Уже не одне десятиріччя кінорежисери знімають картини, у яких машини захоплюють світ. Не відстають від них зі своїми прогнозами і ЗМІ. Наприклад, The Guardian повідомляли, що автоматизація деяких процесів через COVID-19 з березня по жовтень 2020-го вартувала роботи 11 мільйонам американців. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2019-го.

А у звіті World Economic Forum зазначили, що в найближчі 5 років зникне 85 мільйонів робочих місць. Та чи варто нам боятися роботів?

Роботи — це вже більше, ніж автоматизація робітничих професій

Сьогодні роботи виконують різні завдання. Одні взяли на себе робітничу рутину, інші спілкуються з людьми, навчаються та ухвалюють нескладні рішення. І якщо раніше машини могли замінити тільки працівників, які працюють на виробництві, то тепер їм можна доручити й інтелектуальнішу роботу.

Наприклад, поки що менеджер із продажів — одна з найпопулярніших вакансій в Україні. Професійні продавці затребувані майже у всіх сферах, а стартувати у цій професії може майже будь-яка людина з мінімальною підготовкою.

Хоча продавати можна все: від інтернет-послуг до промислового обладнання, продавцем за покликанням стає не кожен. Робота у продажах емоційно виснажує: працівники вигорають та часто звільняються. Через все перераховане ринок переповнений неякісними комунікаціями, які тільки дратують клієнтів.

Однак є імовірність, що так триватиме недовго. Вже зараз роботи беруть на себе частину роботи менеджерів, розв’язують типові питання та збільшують продажі. Так, PWC повідомили, що компанії, які використовують штучний інтелект для оптимізації продажів, на половину збільшили їхні обсяги. І ця тенденція тільки посилюватиметься: за інформацією IDC, вже у 2022 році третина підприємств використовуватиме голосові технології та штучний інтелект у продажах.

При цьому твердження про те, що люди не в захваті від спілкування з роботами, вже перетворюється на міф. 49 % споживачів віддають перевагу співрозмовникам на основі штучного інтелекту — вони набагато швидші.

Як змінюватиметься ця галузь ринку праці? Яким має бути продажник майбутнього? Чому роботи часто працюють професійніше від людей та як це вплине на кількість робочих місць і зарплати?

Не такі вони й лихі, ті роботи

Люди не завжди сприймають нові технології із захватом. Пам’ятаєте першу промислову революцію в Англії з масовими стихійними протестами через автоматизацію виробництва на початку XIX століття? Ватажком заворушень вважають Неда Лудда, який одним із перших почав нищити промислове устаткування. Хоча цей рух швидко розповсюдився країною, перемога машинного виробництва "працевлаштувала" 45 % зайнятого населення.

Сьогодні штучний інтелект виконує й досить складні завдання. Тому побоювання деяких фахівців цілком зрозумілі — вони не хочуть стати непотрібними. Та роботизація не означає, що їм доведеться починати все з нуля, — навпаки.

Роботична революція допоможе створити 97 мільйонів робочих місць, за прогнозами World Economic Forum. Уже у 2025-му році від тих самих продажників роботодавці чекатимуть аналітичного мислення, креативності та гнучкості. До того ж знадобиться багато спеціалістів, які наглядали б за роботами та контролювали якість обслуговування клієнтів.

Більше можливостей для розвитку

Автоматизація бізнесів означає майже повну передачу роботам рутинних і нецікавих справ, що часом призводять до вигорання. Замість вісімдесятого холодного дзвінка й чергового стресу через відмову менеджер може зосередитися на розробленні нової стратегії продажів або просто спокійно перепочити.

В нього будуть сили та час, щоби розвивати нові потрібні в професії якості. Це — ефективне ведення переговорів, вміння знаходити нестандартні рішення, аналізувати дані, прогнозувати та навіть експериментувати. Тобто на ринку праці з’явиться новий пласт продажників — тих, які прагнуть постійного професійного розвитку. А діяти за типовим сценарієм може й штучний інтелект.

Останнім часом менеджерам стало простіше. Системи ведення баз даних та планувальники завдань оптимізували роботу продажників, а сучасні маркетингові інструменти дали змогу точніше сегментувати аудиторію й працювати більше із зацікавленими клієнтами.

Налаштування реклами, голосові боти й інші комунікаційні засоби вивільнили час, щоби вдосконалюватися. Опановувати мистецтво презентації, вчитися створювати ефективні скрипти, вивчати клієнтів та їхні потреби.

Сьогодні в Україні менеджер-продажник — це здебільшого студент або людина, яка йде до цієї галузі вимушено. Він часто не знає реального розміру зарплатні, бо в описі вакансії вона вже вказана з урахуванням потенційних відсотків, а соцпакет базовий і більше нагадує звичні соціальні гарантії. Тому багато перспективних кадрів із часом йдуть із професії, так і не розкривши власний потенціал.

Боятися змін природно — ми завжди хвилюємося, як вони вплинуть на наше майбутнє. Роботизація спростить одні процеси й ускладнить інші. Деяким фахівцям доведеться опановувати нові навички та пристосовуватися. Але там, де зачиняються одні двері, завжди відчиняються інші для того, щоби любити свою роботу, а не просто ходити на неї. Не тільки в продажах, а й у будь-якій іншій сфері.