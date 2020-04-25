(Не)свободный рынок электроэнергии в Украине: почему он не сможет полноценно работать

Пожалуй, в Украине нет человека, который не слышал бы о новом рынке электроэнергии, который запустили 1 июля 2019 года.

Запуск данного детища наделал много шума и привёл к кардинальным изменениям как в процессах покупки электроэнергии потребителями, так и в процессах продажи электроэнергии генерацией.

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Давайте попробуем разобраться, что же произошло, без углубления в "скучное" законодательство.

Итак, 1 июля 2019 года облэнерго, якобы, лишились своей монополии на поставку электроэнергии потребителям. Как? И почему якобы?

Согласно нового энергетического законодательства, облэнерго должны разделиться на распределительную компанию и поставщика электроэнергии. Так в чем между ними разница?

Распределительная компания — это, по сути, и есть облэнерго с электрическими сетями, диспетчерами, которые этой сетью управляют, ремонтными бригадами и прочее. То есть, как и ранее, новый потребитель электроэнергии (или тот, который хочет изменить свои параметры сети), обращается в облэнерго (или по-новому — в распределительную компанию) за техническими условиями и проходит все круги... В целом в этом сегменте ничего не изменилось.

В свою очередь, поставщиком электроэнергии является компания, которая имеет соответствующую лицензию НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) и может подписывать договор с потребителем на поставку электроэнергии по договорным, свободным ценам. Потребители, в свою очередь, могут свободно выбирать поставщика электроэнергии.

В результате на рынок электроэнергии вышло много поставщиков электроэнергии (на данный момент в реестре НКРЭКУ лицензию имеет 651 компания), которые можно разделить на несколько типов:

➡️ те, кто отделился от облэнерго и, как правило, созданы на базе подразделений энергосбыта облэнрего, которые были выделены в отдельное юридическое лицо; на них также возложены обязанности поставщиков универсальных услуг;

➡️ компании, которые занимались поставками электроэнергии по нерегулируемому тарифу до открытия нового рынка;

➡️ поставщики, созданные крупными предприятиями с целью покупки электроэнергии как для собственных нужд, так и для других сторонних клиентов;

➡️ поставщики, созданные как новый бизнес.

Разумеется, цели создания нового рынка электроэнергии были самые благородные: это свобода выбора поставщика, свободные договорные цены, конкуренция, получение прибыли и модернизация генерирующих объектов. Собственно, так этот рынок и работает во всем цивилизованном мире. Но в Украине он был внедрен с рядом особенностей.

Во-первых, современный рынок электроэнергии не терпит дотаций, все должны платить рыночную цену. Но проблема в том, что НКРЭКУ никогда одним росчерком пера не подпишется под поднятием тарифа на электроэнергию для населения в два раза. Во-вторых, для надлежащего функционирования нового рынка необходима глобальная автоматизация учета электроэнергии, но в нашей стране она существует, в основном, только у крупных потребителей электроэнергии.

И как следствие, в Украине появилось понятие "поставщик универсальных услуг", поставляющий электроэнергию бытовым потребителям по установленным НКРЭКУ тарифам, которые примерно в два раза ниже рыночной цены! А также поставляют электроэнергию небольшим юридическим потребителям, которые подключены к электрическим сетям на напряжении ниже 1000 В.

Соответственно, для покрытия разницы в тарифах были придуманы спецобязательства "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", по которым они обязаны продавать 85% выработанной электроэнергии на нужды поставщика универсальных услуг.

В итоге, на рынке по свободным ценам продается преимущественно электроэнергия, выработанная на тепловых электростанциях и имеющая самую высокую цену. И все мы знаем, что большая часть этих станций принадлежит одной большой компании одного уважаемого бизнесмена, который фактически получил доминирующее влияние на рынок и цены.

От такой ситуации страдает как промышленность, получающая существенно завышенный тариф, так и компании-поставщики, вынужденные принимать на себя высокие рыночные риски, при этом, работая с наценкой в 2-3%. А непонимание сложившейся ситуации игроками рынка может привести к массовому уходу компаний-поставщиков в дефолты, вызывая чувство паники у промышленных потребителей, которые в один день с удивлением обнаруживают, что их поставщик электроэнергии — банкрот.

Выход из сложившейся ситуации в краткосрочной перспективе я вижу только один — это отказ от дотационных тарифов для населения, а вместо них — определение адресной субсидии. В противном случае, новый рынок электроэнергии не сможет полноценно работать… Но правительство, к сожалению, еще не готово к таким изменениям.