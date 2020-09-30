Рынок США будет расти позже — на втором пакете помощи экономике

Фондовый рынок США, как и другие фондовые рынки мира, выросли в цене в последние полгода по известной всем причине — финансовые власти влили в экономику очень много денег. Но этот пакет помощи в виде огромных бюджетных трат и роста баланса центральных банков в основной своей массе был освоен еще во втором квартале. Но начиная с июля больших вливаний уже не было.

В частности в июне баланс ФРС достиг величины 7,213 млрд. долларов, увеличившись на 3 трлн. долларов менее чем за 3 месяца, с величины 4,2 трлн. долларов в конце февраля. Но по состоянию на 24 сентября баланс ФРС составлял 7,141 млрд. долларов, что даже меньше чем было в начале июня.

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Примерно такая же картинка, происходит и с бюджетом США. После огромных весенних трат, уже в июле, государственный долг США вырос всего на 47 млрд. долларов, в августе на 203 млрд. долларов, а за 25 дней сентября на 82 млрд. долларов. Для сравнения в июне он вырос на 730 млрд. долларов, в мае на 772 млрд. долларов, а апреле на огромную сумму равную 1 287 млрд. долларов.

А что все это означает? — А означает это то, что в третьем квартале, субсидирование экономики фактически прекратилось. Финансовые рынки на старых дрожжах по инерции продолжили свой рост до сентября, но далее из-за отсутствия нового допинга, рост рынков остановился.

Власти США еще с лета обсуждают тему по второму пакету помощи экономике, но не могут прийти к консенсусу. ФРС обещает проводить мягкую монетарную политику и заявляет о своей готовности дать "газу", и даже объявил об изменении своей стратегии, в которой регулятор допускает рост инфляции. И это все конечно вселяло надежду в инвесторов, но тем не менее, все это было лишь словами. Реальных денег в третьем квартале не было.

Восстановление мировой экономики продолжается, но темп этого восстановления замедляется. И если учесть, что экономика в своем номинальном выражении еще далека от показателей прошлого года, а рынок США уже выше чем был ранее, то медленный рост экономики вряд ли может стать большим поводом для того чтобы рынки вновь начали расти и обновлять свои исторические максимумы. Ведь фондовый рынок очень сильно оторвался от реальной экономики. И реальной экономике, предстоит еще долго догонять фондовый рынок.

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Поэтому для финансового рынка все крутиться вокруг одного вопроса — когда придут новые деньги? А деньги придут тогда, когда Конгресс США одобрит выделение нового пакета помощи экономике. Следом, Казначейство США вновь будет тратить, и наращивать свой долг, а ФРС США вновь будет этот долг покупать, за счет чего и будет влита новая ликвидность.

Но демократы и республиканцы в США не могут прийти к компромиссу. Обе партии хотят выделить новые деньги, но у каждой партии есть своя программа помощи, у демократов в данный момент она составляет очередные огромные 2,2 трлн. долларов, а республиканцы предлагают свою программу на 1,3-1,5 трлн. долларов. И при этом важно, что в США сейчас идет предвыборная гонка за кресло президента США, а новый пакет мер это огромный козырь, и поэтому ни одна партия не хочет отдавать его соперникам.

Все очень просто, если республиканцы согласятся на план демократов, то демократы повесят эту медаль на себя, и будут использовать в предвыборной гонке, заявляя, что это именно они помогают экономике и это их план. Точно так же и с другой стороны, если будет принят план республиканцев, то они сделают так же. И в этой формуле, в связи с этим, возникла патовая ситуация при которой выборы мешают способности американских властей договориться. А из-за этого и новых денег пока еще нет.

А пока нет новых денег, нет и роста рынка. Но рынок, а точнее часть людей все же верят в то, что новые деньги скоро придут. Однако чем дольше не будет новых денег, тем больше будет вероятность того, что наступит момент разочарования и рынок на этом может упасть. Упасть потому что изменение настроений, повлечет и изменение баланса в спросе и предложении. А это в свою очередь может привести к более глубокой коррекции рынка.

Но тем не менее, выборы в США пройдут, а пандемия еще не побеждена, поэтому помощь экономике еще потребуется вне зависимости от политических баталий в США, тем более что после выборов смысл в них потеряется. И может не через месяц, может позже, уже зимой второй пакет помощи экономике все же будет принят, и власти США вновь вольют очередные триллионы долларов новых денег. И фондовый рынок США вновь будет расти и вновь обновит свои исторические максимумы.

Но между первым пакетом помощи и вторым пакетом помощи, фондовый рынок может снизиться в цене.