С тотального на рискоориентированный: ослабление карантина как лекарство для экономики

Мы видим, что жесткие карантинные меры существенно углубляют экономический кризис: до 700 тысяч предпринимателей остановили работу, в вынужденных отпусках оказались около 3,5 млн наемных работников. Значительная часть предприятий рискует обанкротиться после карантина. Уже сейчас мы наблюдаем рост цен, безработицу, нагрузку на социальные фонды, недофинансирование медицины и социальных расходов, ухудшение криминогенной ситуации и тому подобное.

В то время, как эффективность жесткого карантина в преодолении эпидемии не является высокой, в то время как модели, ориентированные на широкое тестирование и изоляцию рисковых групп, доказали свою действенность.

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Бизнес, в первую очередь, испытывает на себе экономический кризис. Мы видим срочную необходимость переформатирования карантинных мер, сориентировав их на профилактику и раннее выявление заболевания коронавирусной инфекции вместо жестких ограничений для работы предприятий.

Для этого надо внести ряд изменений в постановление КМУ №211, которые уже наработаны бизнес-объединениями совместно с аналитическими центрами, экономистами и специалистами по медицинским вопросам. Например, отменить запрет на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности в случае создания для работников безопасных условий труда и обеспечения их средствами индивидуальной защиты, санитарной обработки помещений и контроля количества посетителей. Также стоит ослабить ограничения в транспортной сфере, позволив перевозки на служебном транспорте работников на основе заключения договоров о предоставлении транспортных услуг. Без ограничений количества пассажиров.

Разрешить работу метрополитенов, при соблюдении правил индивидуальной защиты, санитарной обработки поверхностей и дезинфекции. Остановки могут осуществляться только на определенных станциях, а льготы на проезд отменяются на время карантина. Активизировать деятельность Антимонопольного комитета Украины в направлении контроля за конкуренцией и ценами. Обеспечить бесперебойную и безопасную деятельность судебной системы, исключить уменьшение должностных окладов судей.

На период кризиса стоило бы поддержать отечественных производителей, готовых быстро развернуть производство необходимого медицинского оборудования, средств защиты, тестов ПЦР. В частности упростить выдачу разрешений на такую ​​деятельность, предусмотреть налоговые "каникулы" и ввести компенсацию процентов по кредитам.

Медицинский персонал должен бесперебойно обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, должен быть хорошо мотивирован, получать стимулы для работы в потенциально опасной среде, а также иметь социальные гарантии и страховку. Параллельно необходимо подготовить сеть больниц, которые будут принимать пациентов с легкими случаями заболевания для наблюдения и изоляции — в случаях, когда адекватная изоляция дома невозможна или неэффективна.

Решающее значение в преодолении пандемии должно иметь тестирование. В течение следующих трех месяцев Украине необходимо быстро обеспечить наличие 500 000 тестов на ПЦР. Их можно изготавливать на производственных мощностях Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

Специалисты ведущих аналитических центров и представители бизнес-ассоциаций считают недопустимым широкий карантин, от которого, в первую очередь, страдают работники со средней и низкой заработной платой, которые не имеют существенных накоплений. Такие ограничения приведут к худшим последствиям для населения, чем прямые последствия эпидемии, поэтому ключевым приоритетом в настоящее время является изменение модели карантина с тотального на рискоориентированный, с акцентом на инфицированных и группы риска.

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Напомним, как ранее сообщало Delo.ua, по результатам экспресс-опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией, 50% респондентов поддерживают послабления ограничительных мер в стране. При этом 23% считают, что стоит все же оставить действующие ограничения в полном объеме. В целом, половину опрошенных считают введенные меры обоснованными, учитывая ситуацию, еще 36% считают их жесткими, 7% — мягкими и еще 7% считают, что их можно было бы усилить.