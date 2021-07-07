Що не так з індексацією ренти за РЧР у "ресурсному" законопроєкті № 5600

Нещодавно уряд ініціював, а Верховна Рада зареєструвала законопроєкт № 5600.

Ним пропонується внести суттєві зміни до податкового законодавства, що безпосередньо впливатимуть на адміністрування податків, базу оподаткування та порядок їхнього обчислення. Деякі норми, як-то обмеження (у праві виїзду керівника юридичної особи — боржника за кордон до повного погашення податкового боргу чи забезпечення податковою заставою донарахованих за результатами податкових перевірок сум грошових зобов’язань на час адміністративного або судового оскарження) є більш ніж контраверсійними та викликали обурення бізнесу незалежно від індустрії.

Стосовно підвищення ставок низки податків, то, на жаль, ринок мобільного зв’язку, якому уряд пропонує індексацію (фактично підняття податків) рентної плати за користування радіочастотним ресурсом на 5% вже з 01.07.2021, не є винятком. Основна озвучена мотивація полягає в такому: по-перше, ставки (у т. ч. щодо радіочастот) з 2017 року не переглядалися; по-друге, законопроєкт має на меті змусити платити податки тих, хто сплачує мало.

На прикладі галузі мобільного зв’язку розкажу, чому такий підхід не є win-win для держави та бізнесу.

Відповідно до офіційних даних ДПС за результатам 2017 року телекомунікаційна галузь сплатила 10,4 млрд грн. податків, у 2018 році — 12,6 млрд, у 2019 — 14,8 млрд, а в кризовому 2020-му – 15,8 млрд грн. Отже, без будь-якої індексації галузь стабільно кожен рік нарощує сплату податків на 1-2 млрд грн.

При цьому бізнес продовжує інвестувати: так, наприклад, капітальні інвестиції Київстар за 2020 рік становили 6 млрд грн., а загалом з 2015 року компанія здійснила інвестицій на суму більш як 25 млрд грн. і забезпечила роботою тисячі власних працівників і працівників із суміжних бізнесів (будівництво, логістика тощо).

Мобільні оператори України впроваджують нові технології та розбудовують мережі на тлі величезного податкового навантаження (35% від загального ринкового обороту), яке є значно вищим, аніж середній аналогічний показник в інших країнах Європи (21%). Середній чек з одного абонента мобільного зв’язку в Україні становить $2,8 на місяць, що є одним із найнижчих показників відповідно до даних GSMA глобального think tank у телекомунікаційній галузі. За результатами 2020 року щодо цього показника Україна опинилася на 135 місці в світі між Угандою та Ганою! І це не дивно, оскільки за даними Державної служби статистики з 2001 року ціни на послуги зв'язку зросли в середньому лише у 2 рази, тоді як, наприклад, ціни на комунальні послуги — у 22 рази, на транспорт — у 9 разів тощо.

"Ціна" законопроєкту № 5600 для мобільних операторів — зростання податкового навантаження на 102,5 млн грн. на рік. Відповідно до дослідження, проведеного вже згаданим GSMA разом з E&Y Global щодо оподаткування мобільного зв’язку в Україні, виключення індексації рентної плати РЧР з показника інфляції приведе до збільшення податкових надходжень приблизно на $134 млн на рік до 2025 року завдяки зростанню галузі мобільного зв’язку та збільшенню ВВП.

До речі, стосовно ВВП. Відповідно до даних Ericsson та Imperial College London розширення покриття мобільного інтернету на 10% допомагає зростанню ВВП країни від 0,6% до 2,8%. Інвестиції в новітні технології, зокрема 4G, драйвлять розвиток економіки України, сприяють зростанню ВВП, а у 2020 році дали змогу не зупиняти бізнес-активність багатьом українським підприємствам, співробітники яких під час пандемії COVID-19 працювали у віддаленому режимі.

Враховуючи вищенаведені цифри та факти, питання стосовно того, чи потрібно індексувати ставки за радіочастоти, є риторичним, особливо зважаючи, що в Податковому кодексі України існують бар’єри для розвитку галузі, ліквідація яких може: а) дати поштовх інвестиціям у частоти; б) принести державі більш ніж 1,3 млрд грн. уже найближчим роком.

Йдеться про спектральні коефіцієнти. Зараз до частот, які вже використовуються мобільними операторами або потенційно придатні для використання для радіотехнологій/стандартів 2G, 3G, 4G або 5G (залежно від діапазону), найчастіше застосовуються передбачені Податковим кодексом України підвищувальні коефіцієнти за фрагментований спектр, концентрацію спектра та понижувальний коефіцієнт за дефрагментацію спектра.

Метою впровадження коефіцієнтів, які булі ініційовані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), в 2017 році було стимулювання операторів до обміну спектром і створення його суцільних смуг для впровадження нових радіотехнологій 3G/4G в Україні. На сьогодні цієї мети досягнули, що підтверджує сама НКРЗІ.

Оцінна стартова вартість спектра в діапазоні 2100 МГц, який був зданий державі компанією "ТриМоб", може становити приблизно від 500 млн до 1 млрд гривень. Чинна система коефіцієнтів (особливо підвищувальних) робить бізнес-кейси щодо придбанню спектра, зокрема 2100 МГц, фактично неможливими.

Зі свого боку за умови скасування коефіцієнтів на додачу до вартості ліцензій надходження від рентної плати за радіочастотний ресурс у діапазоні 2100 МГц, який наразі держава має і не використовує, збільшать доходи державного бюджету на 207 млн грн./рік (виходячи з діючих ставок, що засовуються до цього діапазону). Держава вже втратила 300 мільйонів гривень надходжень від рентної плати у цьому діапазоні. Кожен наступний місяць "простою" коштуватиме їй понад 17 млн грн.

Слід зазначити, що цей спектр і низка інших потенційно цікавих спектральних активів з’явилися у розпорядженні держави завдяки принциповій позиції народних депутатів, зокрема представників податкового Комітету ВРУ, які в 2020 році вирівняли ставки для компаній, що історично отримували спектр без будь-яких конкурсів, платили занижені ставки ренти та бізнес-модель яких була побудована на перепродажі таких компаній реальному бізнесу, але вже у сотні разів дорожче.

Сподіваємося, що і цього разу наші аргументи почують. Тоді законопроєкт № 5600 із банального підняття податків перетвориться у win-win сценарій для держави та бізнесу.

Олександр Когут, директор з регуляторного забезпечення Київстар