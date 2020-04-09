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Що потрібно врахувати перед тим як запускати виробництво захисних масок та рукавичок

Українські виробники індивідуальних засобів захисту можуть вийти на ринок за один день — процедури максимально спрощено

Що потрібно врахувати перед тим як запускати виробництво захисних масок та рукавичок Що потрібно врахувати перед тим як запускати виробництво захисних масок та рукавичок
Фото: Christine Sandu/Unsplash

Кабмін спростив порядок введення в обіг засобів індивідуального захисту (Постанова КМУ № 226 від 20.03.2020р.). Існує упередження, що спрощення стосується лише імпорту, проте це не так. Вітчизняні виробники без зайвих обмежень можуть розпочати продаж своїх товарів у дуже простий спосіб.

Важливо! Спрощений порядок діятиме лише тимчасово, до припинення заходів боротьби з COVID-19, а саме — на час дії норм Закону №530 від 17.03.2020 щодо звільнення від сплати ввізного мита та оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, перелік яких визначено Постановою Кабміну.

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Для початку треба чітко розуміти, що тимчасове нововведення стосується виключно засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). Перелік таких товарів є дуже конкретним (можна побачити у таблиці) та визначений Постановою КМУ № 224 від 20.03.2020р. :

 

Код згідно з УКТЗЕД

Назва виробу

6505 00

Шапочка медична одноразова

6307 90 98 00

Медична маска

3926 20 00 00

6210 10 92 00

6210 10 98 00

Халат ізоляційний медичний одноразовий

3926 20 00 00

6210 10 92 00

6210 10 98 00

Костюм біологічного захисту/комбінезон

3926 20 00 00

6210 10 92 00 6210 10 98 00

Водонепроникні лабораторні костюми

3926 20 00 00

4015

Рукавички медичні стерильні або нестерильні

4015

Рукавички нітрилові

4015

Рукавички латексні неопудрені

6116

Кольчужні (кевларові) рукавички (рукавички підвищеного ризику)

3926 90 97 90

9020 00 00 00

Повнолицьова маска / напівмаска

3926 90 97 90

9004 90 90 00

Захисний щиток

9004 90 10 00

Захисні окуляри

9020 00 00 00

Респіратор FFP2 або FFP3

3926 20 00 00

6211 42 10 00

6211 43 10 00

Фартух медичний

3926 20 00 00

Бахіли одноразові

4015 90 00 00

Гумові чоботи

4015 90 00 00

6211 42 10 00

6211 43 10 00

Прогумований водонепроникний медичний фартух

3005 90 31 00

Медична марля

9020 00 00 00

Захисна напівмаска

8421 39 20 00

Фільтри для повнолицьових та напівмасок

9018, 9406

Карантинні бокси з дезінфекційною кабіною

9402 90 00 00

Ноші закритого типу для перевезення хворого

На період дії спрощеного порядку для початку продажу ЗІЗ виробникам не потрібно отримувати сертифікат відповідності, готувати технічну документацію, як це вимагається Технічним регламентом, отримувати додаткові дозволи та погодження. Пакет документів та алгоритм дій для легітимізації діяльності мінімальний.

  1. Що необхідно для початку продажу?

Єдиний необхідний дозвільний документ, що підтверджує право на продаж ЗІЗ — це повідомлення про введення в обіг окремих засобів індивідуального захисту. Отримати його можна у в Державній службі з питань праці.

  1. Куди звертатись?

Для отримання  повідомлення про введення в обіг ЗІЗ необхідно звернутись із заявою до територіального органу Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи/ФОП, що в подальшому буде зазначатись як виробник. Контакти територіальних органів Держпраці можна подивитись тут.

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Заява подається дистанційно на електронну адресу територіального органу Держпраці. Ніяких додаткових документів подавати не потрібно. Розгляд заяви та видача повідомлення здійснюються безоплатно.

  1. Які документи необхідно подати?

Для отримання повідомлення про введення в обіг окремих ЗІЗ необхідно подати лише заяву, шаблон якої можна знайти на сайті Держпраці (в кінці сторінки посилання на завантаження). У заяві  необхідно вказати назви виробів та код згідно з УКТЗЕД, які можна знайти у таблиці вище.

За інформацією, наданою відділом експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Держпраці — заява розглядається протягом одного робочого дня і повідомлення видається виробнику на наступний робочий день.

У разі, якщо в процесі отримання повідомлення у вас виникають питання — радимо звертатися до Відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Держпраці (044 289-30-32, повний список контактів Відділу тут)

  1. Як отримати повідомлення?

Протягом одного робочого дня Держпраці надсилає виробнику електронний лист із інформацією про надання виробнику повідомлення про введення в обіг ЗІЗ або про відмову у видачі повідомлення. Відмовлено може бути у випадку якщо у заяві відсутня уся передбачена інформація або якщо заяву заповнено з помилками. Причини відмови зазначаються в електронному листі.

Якщо в результаті розгляду заяви прийнято рішення про видачу повідомлення — воно надсилається виробнику в електронній формі на вказану ним електронну адресу. 

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Насамкінець хочемо зазначити, що максимальне спрощення процедури виходу на ринок має позитивно вплинути на рівень забезпечення засобами індивідуального захисту населення. Однак, на нашу думку спрощення процедур може підвищити ризик потрапляння у продаж неякісної продукції.

Тож сподіваємося, що в непростий для країни час, український бізнес буде максимально орієнтованим на якість та чесність. Репутація надійного та чесного зі споживачем виробника — то найцінніший актив, який здолає будь-яку кризу.

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