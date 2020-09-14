Що потрібно зробити для того, щоб уникнути пожеж в київських багатоповерхівках?

Нещодавно в Києві сталися дві пожежі в новозбудованих багатоповерхівках. Одна в недобудованій висотці на Печерську, інша — в уже зданому в експлуатацію будинку на Нивках. Під час пожежі на Нивках жінка була змушена до приїзду рятувальників вилізти на кондиціонер! Наразі обставини останнього випадку з'ясовують правоохоронні органи.

Статистика ДСНС говорить, що кількість пожеж у житловому секторі України неухильно зростає. Тільки з початку року їх кількість сягнула позначки у більш ніж 13 тисяч випадків. Тільки вдумайтесь в ці цифри! Вогонь в оселях громадян забрав життя вже більш ніж 800 людей. Ще понад 500 громадян отримали травми різного ступеню тяжкості. Загальновідомо, що найбільша частка пожеж трапляється через необережне поводження з вогнем та недотриманням вимог пожежної безпеки. Тютюнопаління в квартирі, електроприлади, які забули вимкнути з розетки — все це провокує трагедії, в яких гинуть тисячі українців. Проте, є і інші, не менш небезпечні фактори — це недотримання діючих ДБН, або їх ігнорування. Саме на цю проблему я хочу звернути вашу увагу.

Чому горять наші багатоповерхівки?

По-перше, в нашій країні немає уніфікованої системи запобігання виникненню пожеж. Рятувальники виїжджають, коли будинки охоплені полум'ям. Також в Україні є не обов'язковим аудит протипожежної системи. Під час введення будинку в експлуатацію його приймає ДАБІ (нині на стадії реформування — Авт.), а оцінку відповідності протипожежним нормам виконує та сторона, яку обере забудовник. Відповідно, деякі забудовники обирають "незалежну" експертизу, яка не завжди якісна, чим наражають на небезпеку життя майбутніх мешканців будинку.

По-друге, це використання під час будівництва неякісних матеріалів, особливо, що стосується утеплення чи облицювання фасадів. Часто ці роботи здійснюють, користуючись несертифікованим пінополістиролом, який плавлячись дуже швидко горить. А давайте собі поставимо запитання? Чи часто ми цікавимось якістю матеріалів, які закупляє забудовник? Ми, купуючи житло, в першу чергу, маємо попіклуватись про його якість.

По-третє, однією з причин пожеж в багатоповерхівках, особливо в тих, що зведені в часи СРСР є застаріла система ізоляції електричних проводів, відсутність кранів на пожежних гідрантах, відсутність системи димовидалення. Хто з нас останнім часом перевіряв наявність гідрантів, їх справність, системи димовидалення? Пригадайте самі. І задумайтесь. До речі, такі проблеми є і в окремих новобудовах. Наприклад, часто, через неправильне налаштування (або якість виготовлення) не спрацьовує система автоматичного сповіщення про пожежу.

По-четверте, велику проблему під час гасіння пожеж становлять захаращенні пожежні виходи і припаркованні біля будинків авто. Часто, мешканці вирішують, що такі виходи належать їм і перетворюють їх на склади непотрібних речей. Кожен з нас бачив такі виходи, якщо не в своєму коридорі, то в сусіда точно!

Є ще один нюанс, запарковані під'їзди до житлових будинків. Скільки разів рятувальники виїжджали на пожежі, а доступу до люку не мали, бо все було заставлено автомобілями? Більше того, у нас навіть люки з пожежними гідрантами не позначені спеціальними позначками. От дивіться, коли ви паркуєтесь біля ТРЦ, то що бачите? Люк, а на ньому жовтою або червоною смужкою нанесена розмітка і є попереджуючий напис. Чомусь біля житлових будинків у нас такого нема. Ми, як мешканці будинків, навіть не знаємо, де ж такі люки є. І такі надзвичайні випадки норма для нашої країни.

Що кажуть ДБН?

Згідно чинних державних будівельних норм, в житлових будинках підвищеної поверховості та висотних будинках під час пожежі значно збільшується час евакуації мешканців будинку та ускладнено гасіння пожежі, особливо на верхніх поверхах. Тому, до будинків з умовною висотою більш ніж 26,5 метрів (12 і більше поверхів — Авт.), посилені вимоги щодо протипожежної безпеки.

В будинках даної категорії передбачено монтаж систем внутрішнього протипожежного водопостачання та автоматичних систем протипожежного захисту: автоматична пожежна сигналізація та система оповіщення про пожежу і система видалення диму та підпору повітря.

А що ж в реальному житті?

В моєму тексті зараз має бути написано, що всі нові будинки готові до пожеж, а старі просто треба модернізувати. На жаль, реалії сьогодення зовсім не такі оптимістичні. Модернізувати по сучасним технологіям старі багатоповерхівки майже неможливо через обмежений бюджет, нагадаю, що більшість з них знаходяться в комунальній власності, ті ж проблеми і в будинках ОСББ. В останніх, мешканці приділяють більше уваги встановленню лічильників для економії ресурсів, утеплюють фасади. Питання пожежної безпеки часто стоїть на останньому місці. Це прикро.

Проблеми є і в новобудовах. Сучасні забудовники часто гребують діючими ДБН. Закрита прибудинкова територія, запаркованість автівками, неукомплектованість пожежних кранів (часто їх шланги крадуть зловмисники — Авт.). Якщо проблема крадіжки шлангів може легко вирішитись на рівні вашого ЖЕКУ, або ОСББ, то запаркованість — загальноміська проблема. Часто забудовники ігнорують містобудівні умови та обмеження (далі МУО), що їх надає Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації в частині організації простору для паркування автомобілів.

Крім того, з відкритих джерел дізнався, що в столиці існує проблема у забезпеченні рятувальників відповідною спецтехнікою. У столиці функціонує 19 спеціалізованих автомобілів — автодрабини і підйомники, які застосовуються для гасіння пожеж у висотних будівлях. За розрахунками експертів потрібно не менше 26 таких машин. Зараз в пожежних частинах столиці є лише дві пожежні машини з драбинами, здатні діставати вище 90 метрів. А що ж робити, якщо житловий будинок сягає позначки 90 метрів, а автоматична система пожежогасіння не працює чи взагалі відсутня? Відповідь напрошується сама — тільки власна відповідальність мешканців багатоповерхівок, в тому числі і контроль за діючими нормами ДБН, як з боку громадян так і влади зможуть зберегти життя багатьох українців. В свою чергу, Департамент містобудування та архітектури радить забудовникам уважно чітко виконувати вимоги відповідного законодавства.