Скільки коштує подорож на електрокарі Україною?

Щоб доїхати з дому до роботи чи виїхати за місто на пікнік на електромобілі, достатньо одного заряду акумулятора. Але скільки буде коштувати подорож цим екологічним транспортом Україною? YASNO допоможе розрахувати витрати.

Перше, що треба зробити мандрівнику, це скласти маршрут, враховуючи наявні на шляху зарядні станції. Для цього можна скористатися спеціальними інтернет-мапами або мобільними додатками, на яких вказані EV-станції. Дізнатися розташування швидкісних зарядних станцій YASNO можна і на мапі або у мобільному додатку E-mobility YASNO. Для кожної точки зазначена адреса.

Витрачання енергії електрокаром залежить і від швидкості поїздки. Краще розраховувати подорож так, щоб віддавати перевагу спокійній їзді та поповнювати заряд на станціях швидкої підзарядки або під час відпочинку.

Нові моделі електрокарів здатні подолати далекі відстані — до 300-500 км, але краще залишити запас енергії та планувати підзарядку максимум через кожні 200-250 км. Середня відстань між станціями YASNO на основних шляхах країни до Львова, Одеси та Полтави, становить 100-150 км.

Тож можна не заряджати батарею повністю, а лише підзаряджтися за філіжанкою кави — на це піде 20 хвилин, але вистачить, щоб дістатися наступної станції.

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Для прикладу, розрахуємо витрати для популярної моделі електрокару Hyundai IONIQ Electric, що на 100 км шляху витрачає 14-22 кВт/год енергії:

• Якщо ви плануєте поїздку з Києва до Одеси, то можете побачити на мапі 5 зарядних станцій YASNO. Відстань між двома містами складає близько 475 км. Тож можна розрахувати, що при середній швидкості електрокар "з‎'їсть" близько 86 кВт/год електроенергії. А це обійдеться вам у 774 грн за умови користування швидкісною зарядкою YASNO потужністю 50 кВт. Для порівняння: автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння "відбере" у вас близько тисячі гривень за цей самий шлях.

• Поїздка до Львова на Hyundai IONIQ обійдеться не більше 900 грн в один бік. На цьому шляху теж 5 швидких зарядних станцій YASNO.

• По Дніпровський трасі до Полтави встановлено чотири швидкісні зарядки, а дістатися міста можна за 560 грн.

Не варто боятися далеких подорожей на електромобілі. Для власного спокою краще все розрахувати. Раджу перед поїздкою обов‎'язково підзарядитися на швидкісній станції до 80%, чи вдома, з дешевим нічним тарифом. YASNO пропонує встановлення надійних зарядних пристроїв для дому та офісів. Так ви заощадите ще більше коштів та часу.