Скільки може коштувати бізнесу неоформлений працівник?

Проблема неофіційного працевлаштування на сьогодні є досить гострою та потребує особливої уваги бізнесу. Згідно зі статистикою Держстату за два квартали 2021 року кількість неофіційно працевлаштованого населення в Україні складає 3015,4 тис. осіб. Кожен такий неоформлений працівник може коштувати бізнесу дуже дорого, аж до притягнення до кримінальної відповідальності керівництва компанії.

Чому ця проблема така актуальна?

У більшості випадків, приймаючи в штат нового працівника, його не завжди офіційно оформлюють, і перші пару місяців він ходить на роботу, виконує поставлені задачі нарівні з іншими, але ось тільки на відміну від інших з таким працівником не укладається трудовий договір, йому не нараховується страховий стаж тощо. Трапляються випадки, коли з працівником взагалі не укладається трудовий договір, і так триває роками.

Причини неофіційного працевлаштування можуть бути різними: придивитися до працівника в перші місяці його роботи, заощадити на податках, виконання сезонної чи разової роботи, так побудована модель ведення бізнесу тощо.

Але такі дії можуть спричинити серйозні проблеми як керівнику підприємства, так і всьому бізнесу в цілому.

Що говорить законодавство?

У статті 24 Кодексу законів про працю України чітко зазначено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та без повідомлення податкових органів.

До того ж такий трудовий договір має бути укладений лише у письмовій формі. Навіть якщо працівник виконує роботу дистанційно, то з ним укладається трудовий договір про дистанційну або надомну роботу. Форми таких договорів були затверджені наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 913-21 від 05.05.2021 року.

Тобто у будь-якому випадку, якщо ви приймаєте працівника в штат, з ним має бути укладений та підписаний трудовий договір, неважливо, на яких умовах він буде працювати: дистанційно, повний чи неповний робочий день, виконуватиме сезонну роботу тощо.

Чим може загрожувати бізнесу невиконання вимог законодавства?

У випадку нехтування вимогою щодо оформлення трудових правовідносин бізнесу це може загрожувати:

1) перевірками Держпраці;

2) штрафом у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (з 1 грудня 2021 року це 65 000 грн) за кожного працівника, а за повторне порушення у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (на сьогодні це 195 000 грн) за кожного працівника. Розмір штрафу змінюється в залежності від розміру мінімальної заробітної плати;

3) адміністративною відповідальністю директора у вигляді штрафу від 8500 до 17 000 грн, а за повторне порушення штраф від 17 000 до 34 000 грн;

4) кримінальною відповідальністю директора за грубе порушення законодавства про працю у вигляді штрафу від 34 000 до 51 000 грн, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, або виправними роботами на строк до 2-х років. За повторне вчинення таких дій, або щодо неповнолітньої особи, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, – штраф від 34 000 до 85 000 грн, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5-ти років, або виправними роботами на строк до 2-х років, або арештом на строк до 6-ти місяців.

Звертаємо увагу, що штрафи можуть бути застосовані не тільки до юридичних осіб, але й до ФОПів. И ось тому приклад. Управлінням Держпраці було накладено на ФОП штраф у розмірі 125 190 грн за допуск до роботи працівника без укладення трудового договору та неповідомлення Державної фіскальної служби про прийняття його на роботу. Верховний суд у своїй постанові від 28.10.2021 року по справі №240/11900/19 підтвердив законність цього штрафу.

Це ще раз підтверджує той факт, що у випадку, коли ваші працівники виконують роботу в «тіні», фінансові збитки неминучі, і лише питання часу, коли ця проблема буде виявлена.

Які заходи необхідно вжити, щоб не перейматися за свій бізнес?

При прийнятті на роботу нового працівника укладайте з ним письмовий трудовий договір із завчасним повідомленням Податкової служби про прийняття працівника на роботу. Пам’ятайте, що заміна трудового договору на цивільно-правовий договір у більшості випадків не є гарною ідеєю, оскільки вже давно контролюючі органи навчилися доводити природу таких договорів як саме трудових. Проведіть юридичний аудит на предмет повноти та правильності ведення кадрової документації і за необхідності усуньте виявлені помилки.

Юлія Артеменко, молодший юрист практики контрактного права АО «Вдовичен та партнери»