Сколько нужно новых отелей для казино?

С 2009 года в Украине действовал запрет на азартные игры, что тем не менее не мешало работе подпольных казино и залов игровых автоматов. И вот спустя более 10 лет этот рынок получил шанс выйти из тени и стать цивилизованным — Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса в Украине, 28 июля 2020 года он был направлен на подпись президенту.

Сразу же заговорили о том, что теперь в Украине начнется бум строительства отелей, поскольку казино могут размещаться именно в них. Так ли это? На самом деле, казино и отель — это разные бизнесы.

Казино для отеля — дополняющая функция, соответственно отель зарабатывает сам по себе, казино зарабатывает само по себе. Если у казино и отеля один собственник, то он зарабатывает дважды, ввиду этого перед согласованием принятого закона потенциальные собственники казино искали площадки в отелях — для выкупа или в аренду.

Пока сложно оценить потенциальный объем инвестиций в отельный рынок. С одной стороны, стоимость строительства номера в пятерке с учетом общих площадей стоит от 200 до бесконечности тысяч долларов.

Средний чек — 250 тысяч долларов. Чем больше номеров, тем цена за номер немного размывается, потому что снижается стоимость общих площадей. В пересчете на квадратные метры — это от 3 до 5-10 тысяч долларов. Действительно, не самые маленькие инвестиции.

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С другой стороны, чтобы построить новую пятерку, нужно около трех лет. Соответственно все инвестиции скорее будут направлены на завершение начатых проектов либо приспособление части площадей в зданиях существующих отелей под казино и залы игровых автоматов. Это точно не будут миллиарды долларов.

Но главное, рынок казино — не бездонный, нельзя открыть 500 казино в одном Киеве. Кто первый успеет, тот и закрепит за собой рынок, после этого следующим игрокам будет выходить сложнее.

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Мы не в Лас-Вегасе, у нас немного другой менталитет. Клиенты отеля могут быть клиентами казино, но клиенты казино — очень нечасто являются клиентами отеля. Поэтому трафик, необходимый для бурного развития отелей казино не создадут — никто не будет ехать через пол Украины, чтобы поиграть в рулетку. Поэтому большого взрыва на отельном рынке я не предвижу.