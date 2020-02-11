Сможет ли Киев свободно дышать?

Городской воздух делает человека свободным — утверждала средневековая поговорка. Воздух современных крупных украинских городов (и, прежде всего, столицы) больше ассоциируется с автомобильными газами, постоянным запахом выбросов предприятий и регулярными летне-осенними смогами, которые окутывают города своим душным кружевом.

Последний из таких смогов осенью этого года вызвал в столице большую панику. Ее, к тому же, старательно усиливали разные псевдоэксперты в своих меркантильных интересах. Киевляне ждали от городских властей объективной информации, но сведения, которые они получили, не вызвали доверия. Причина — отсутствие эффективной системы мониторинга воздуха, которая показывала бы нам достоверную картину его чистоты.

Сейчас такой мониторинг осуществляет Центральная геофизическая обсерватория, но слишком устаревшими способами и методами. Во-первых, отбор проб воздуха осуществляют в недостаточном количестве из стационарных постов без возможности мобильного наблюдения. Во-вторых, делают это через определенные временные промежутки, а не постоянно.

В-третьих, ограничен обязательный набор веществ для мониторинга, а наличие и концентрация остальных не отслеживается. Концентрацию загрязнителей сравнивают с предельно допустимыми не всегда корректно, поскольку различные вещества имеют разную вредность.

Подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Украина, среди прочего, обязалась имплементировать директиву Европейского парламента "О качестве атмосферного воздуха и более чистого воздуха для Европы" (2008/50/ЕС).

Директива рекомендует:

1. Классифицировать территорию каждого государства на зоны или агломерации, которые воспроизводят плотность населения.

2. Создать в них сеть станций и пунктов отбора проб воздуха.

3. Использовать стандартизированные методы измерения и общие критерии по количеству и расположении пунктов измерения.

4. Установить верхний и нижний пороги оценки для таких веществ как двуокись серы, двуокись азота, окись азота, твердые частицы (РМ10 и РМ2,5), свинец, бензол и окись углерода.

5. Разработать планы действий на случай превышения одного или нескольких порогов опасности.

6. Информировать граждан о состоянии качества воздуха, особенно в случае превышения порогов опасности.

К этому добавляются тщательные расчеты по каждому веществу, которое может загрязнять воздух. В Директиве определены требования к оценке концентраций, оценке качества воздуха, целевые показатели и долгосрочные цели, предельные величины для защиты здоровья.

Уполномоченные учреждения ЕС тщательно следят за соблюдением норм Директивы, и если их нарушают, накладывают штрафы. Такой подход помогает сделать систему контроля качества воздуха более эффективной.

Например, в столичном регионе Франции Иль-де-Франс мониторинг осуществляет сертифицированная государством межведомственная ассоциация Airparif. Она имеет 60 станций трех типов: глубинные (в отдаленной от загрязнения точке), транспортные (около автодорог) и высотные (в том числе на Эйфелевой башне). Датчики скрыты во всех людных местах Парижа, чтобы анализировать воздух, которым дышат парижане и гости города. Ежедневно Airparif предоставляет властям региона публичный отчет о качестве воздуха c прогнозами и предупреждениями.

Специалисты компании анализируют воздух на наличие 60-ти факторов загрязнения. Время от времени они проводят исследования также в школах, детсадах и даже квартирах рядовых жителей.

В Берлине сейчас работают 16 станций мониторинга воздуха. Каждые 5 минут показатели поступают в центральный вычислительный центр, который формирует почасовые и посуточные отчеты. Кроме того, вдоль дорог установлены устройства, которые собирают пробы бензола.

На сегодня самой большой проблемой для Берлина является двуокись азота, показатели которого превышают лимиты, которые установлены Директивой 2008/50/ЕС. Тогда как показатели бензола, окиси углерода, озона, мелкой пыли удалось привести к уровню нормы.

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Почему все это важно для Киева? Наша столица до сих пор не имеет современных инструментов изучения качества воздуха, мы не способны дать людям объективную информацию и сравнить состояние воздуха Киева с аналогичными показателями других столиц Европы.

По моей инициативе Киевсовет сделал важный шаг к позитивным изменениям. При принятии столичного бюджета на создание системы мониторинга качества воздуха в Киеве заложено 40 млн грн. Уже в 2020 году начнут обустраивать 27 опорных стационарных станций во всех районах столицы. Дополнительно заработает передвижная лаборатория, которая будет анализировать состояние воздуха на конкретной локальной территории.