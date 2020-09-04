Спасти планету от пакета: почему пластик трудно заменить и зачем нужна его переработка

Накануне всемирного дня чистоты мир снова объявит войну пластиковым пакетам, не предлагая альтернативы. Бумага нею априори не является потому, что заместить пластик в его текущем объёме означает вырубить все леса на планете дважды. И это я не касаюсь темы отходов и вреда производственного процесса как такового.

Биополимеры — хорошая альтернатива для тех, кто компостирует, но для масс-сегмента — это скорее смещение фокуса с отказа от чрезмерного потребления.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Биоразлагаемые пакеты действительно быстрее разложатся в природной среде, но это и другой исходный материал — более дорогой и пищевой по своей природе (в основе обычно рапсовый или кукурузный крахмал). Мы же понимаем, что производить в масштабных объёмах пакеты из "еды" в ситуации с голоданием в 50 странах мира — нонсенс.

Рециклинг или вторичная переработка отходов с целью придания им "второй жизни" — другое популярное решение в цивилизованных странах. Только это решение, которое требует многослойной структуры сбора-логистики-сортировки-очистки-переработки-репроизводства, начинающееся с перелома сознания широких слоёв населения относительно их работы с отходами.

Сортировать, на самом деле, не так уж и сложно, но это требует места в квартире, времени на мытьё и терпения к тому факту, что сдать отсортированный мусор в 100 метрах от подъезда вряд ли получится. При этом потенциал отрасли в Украине огромен — только наш завод ежемесячно перерабатывает 800 тонн полиэтилена. Другой вопрос, что спрос на продукт переработки не так уж велик, и формируем его в основном мы сами, но это снова-таки проблема государственного уровня и стимулирования производителей к использованию вторсырья.

При этом, по подсчётам The Guardian, каждый житель Великобритании в среднем генерирует 400 кг мусора в год, а в Штатах эта цифра и вовсе составляет 745 кг.

Когда рано или поздно добыча нефти будет сведена к минимуму из-за истощения земных запасов, а с ней и производство первичных полимеров, начнётся битва за технологии извлечения пластика из земли и воды, чтобы его переработать. Поэтому начинать R&D в этой отрасли нужно уже сегодня, а внимание к рециклинговой отрасли на государственном уровне должно быть уже сейчас, если мы хотим управлять ситуацией, а не ехать в прицепе.

Целый ряд компаний — от Unilever и P&G до украинской "Биосферы" — взяли курс на увеличение доли биоразлагаемых упаковок и максимизации использования переработанного сырья. Интересно то, что в стремлении стать более sustainable мы сами себе заказчик изменений. Поэтому и пути каждый подбирает под себя, ситуативно предпочитая более глубокий рециклинг, упор на биополимерах или сокращение пластика в таре или продукте как таком.

Но важный вывод заключается в том, что нет такого решения, которое позволило бы сделать текущий уровень потребления пластика "экологичным". Государственная политика по управлению отходами обязана создать условия, при которых бизнес захочет инвестировать деньги в работу с мусором как с ресурсом, а чрезмерное потребление пластика коснётся кошелька конкретно взятого украинца. Тогда наши сограждане будут мотивированы сортировать и компостировать, либо же платить за это специализированным структурам и разумно ограничивать потребление.

Рециклеры, в свою очередь, прекратят импортировать мусор из-за рубежа по причине нехватки качественно отсортированных отходов в Украине, а индустриальное компостирование станет привлекательным бизнесом. Бюджет получит больше налогов, а украинские земли и воды — меньше медленно разлагающегося пластика. Вот это похоже на долгосрочный win-win.