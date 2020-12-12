Мнения 30 минут назад

Співпраця з міжнародним гігантом: три передумови успіху

Стежте за стандартами якості, майте на увазі стабільність постачання та гнучкість

Фото: Christina / Unsplash Фото: Christina / Unsplash
Фото: Christina / Unsplash

Останні пару десятиліть спостерігається така тенденція, коли гіганти міжнародного бізнесу максимально локалізують всі можливі процеси і виробництва. Це й логічно, адже таким чином великі компанії економлять безцінний час і ресурси — за рахунок зменшення логістичних витрат, підвищення лояльності споживачів у регіоні присутності, а також за рахунок дешевшої робочої сили.

Як зрозуміти, що ваш бізнес готовий співпрацювати з лідерами міжнародного масштабу? Якщо ви — топ-менеджер амбітної компанії, перш за все, слід задати собі питання: яка мета такої співпраці? Якщо банально збут продукції, то відмовитись від такої ідеї треба вже на цьому етапі.

Кратко и по делу в Telegram

Перша передумова: стандарти якості

Бути партнером міжнародного гіганта — це про якість. Причому нерідко, коли йдеться про бізнес, вимоги до стандартів якості в рази перевищують ті, які офіційно встановлені місцевим законодавством.

Наведу приклад. У 2009 році Білоцерківський молочний комбінат (БМК) — частина команди "Терра Фуд" (напрямок "Продукція з незбираного молока") — розпочав співпрацю з McDonald's Україна в якості постачальника молочних сумішей для виготовлення морозива і шейків, а також імпортер цієї продукції в такі країни, як Білорусь, Грузія, Азербайджан і Молдова. За понад 12 років нашої співпраці молочні суміші БМК кілька разів перемагали в сліпій дегустації експертами Європейського центру якості McDonald's у Мюнхені, змагаючись на рівні з європейськими постачальниками молочної продукції.

Стандарти McDonald's передбачають не тільки контроль якості власне молока на етапі його виробництва на БМК, але й моніторинг господарств-постачальників сировини, тобто ферм — в яких санітарних умовах утримують корів, чим їх годують, чи збалансоване це харчування. Має значення геть усе!

Як зрозуміти, чи готова ваша компанія до такого відповідального партнерства? Співпрацювати з гігантом міжнародного класу — це цілком реально для компанії, мета якої — насамперед розвиток, причому оновлення обладнання за останніми розробками в галузі — це ще не те, чого буде стовідсотково достатньо. Йдеться про стратегію, репутацію — візію бізнесу, якщо можна так сказати.

Будьте готові до щорічного аудиту процесів вашого виробництва і сертифікації вашої продукції. Це непростий і недешевий процес для постачальника, і чимало компаній відсіюється вже на цьому етапі. Як правило, міжнародного аудитора обирає ваш партнер, а кількість необхідних перевірок може варіюватись.

Тут варто, напевне, детальніше пояснити, що собою представляє цей аудит і чому цей процес складний і доступний далеко не всім компаніям. Можу розповісти на прикладі McDonald's: першопочатково, щоб стати партнером, необхідно пройти два аудити — умов праці (все, що стосується соціальної відповідальності компанії-претендента) і системи безпеки якості продукції — зокрема, мати систему НАССР. Далі, якщо вашу компанію обрано партнером, починається найцікавіше — щонайменше чотири аудити на рік.

Читайте также:
П'ять простих кроків: як побудувати комплаєнс та антикорупційні процедури в компанії

Перший, дводенний, запланований, він — за внутрішніми стандартами McDonald's (SQMS). Другий — неоголошений, тобто до повної перевірки виробничих процесів треба бути готовим будь-якого дня. Traceability (Прослідковування) — аудит, що передбачає перевірку будь-якої інформації про продукцію, і на надання всієї необхідної документації про неї — три години (насправді якщо у компанії налагоджені всі процеси, це не складе великих труднощів). Ще один аудит стосується соціальної відповідальності — умов праці, відповідності законодавству, внеску компанії до захисту довкілля в регіоні присутності тощо.

Друга передумова: стабільність постачання

Як показують події останнього року, стабільність — та цінність, яку можна втратити швидко і несподівано. Тому міжнародні партнери-гіганти цінуватимуть вас як постачальника лише за умови безперебійних поставок. Як це забезпечити? Тільки через розвиток інфраструктури виробництва, а також налагодженої, як механізм швейцарського годинника, логістики. Це потребує неабияких капіталовкладень, але стабільність і безпека — це аж ніяк не те, на чому економлять, і такі інвестиції, безумовно, окупляться.

Читайте также:
Бізнес-гігієна: чи потрібна вашій компанії стратегічна сесія за часів невизначеності

Третя передумова: гнучкість

Великі міжнародні компанії досягають успіху і тримаються на вершині в цьому висококонкурентному середовищі завдяки гнучкості, тому, цілком логічно, розраховують на цю якість у своїх партнерів. Вашій компанії буде складно співпрацювати з лідером, якщо менеджмент не має чіткої стратегії розвитку, що передбачає якісні зміни і зростання.

У тому випадку, коли партнер змінює якісь вимоги до продукції (а це природньо для бізнесу, що розвивається), необхідно, аби ланцюжок комунікацій на шляху прийняття рішень у вашій компанії був максимально коротким і узгодженим, інакше про гнучкість, звісно, не йдеться. Наприклад, коли у McDonald's змінили політику пакування готової молочної суміші з 10 кг на 5 кг, "ТЕРРА ФУД" закупила спеціальне обладнання, аби реалізувати цю вимогу.

Читайте также:
Деньги — главная метрика успеха: что мешает украинским бизнесменам зарабатывать больше

Політика відповідального партнерства McDonald's стимулює до розвитку, і якщо вас вибрали як постачальника — від вас очікують, що ви завжди будете прагнути стати ще кращими в галузі, яку представляєте. І за рахунок упровадження нових технологій, і за рахунок оптимізації людської праці, розвитку корпоративної соціальної відповідальності тощо. Це інвестиція в репутацію, без якої не варто розраховувати на успіх.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

П'ять простих кроків: як побудувати комплаєнс та антикорупційні процедури в компанії
П'ять простих кроків: як побудувати комплаєнс та антикорупційні процедури в компанії
Каждый пятый предприниматель признался, что повышал цены перед "Черной пятницей" — опрос
Каждый пятый предприниматель признался, что повышал цены перед "Черной пятницей" — опрос
Безналоговая ликвидация КИК или конец острова сокровищ
Безналоговая ликвидация КИК или конец острова сокровищ
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Португалия решила выплатить компенсации вдове и детям убитого пограничниками украинца

  2. В Луганской области чиновнице вынесли приговор за госизмену: признали виновной и отпустили

  3. "Я — горячий человек": мэр Черкасс извинился перед Зеленским, назвавшим его бандитом

  4. Руководителя порта "Черноморск" задержали на взятке

  5. В Харькове задержан организатор финансирования терроризма — СБУ

Ивент
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
В этом обзоре — принципы женского бизнеса, инструменты переговоров, пошаговая инструкция построения личного бренда и правила осознанной красоты
Загрузка...