Співпраця з міжнародним гігантом: три передумови успіху

Останні пару десятиліть спостерігається така тенденція, коли гіганти міжнародного бізнесу максимально локалізують всі можливі процеси і виробництва. Це й логічно, адже таким чином великі компанії економлять безцінний час і ресурси — за рахунок зменшення логістичних витрат, підвищення лояльності споживачів у регіоні присутності, а також за рахунок дешевшої робочої сили.

Як зрозуміти, що ваш бізнес готовий співпрацювати з лідерами міжнародного масштабу? Якщо ви — топ-менеджер амбітної компанії, перш за все, слід задати собі питання: яка мета такої співпраці? Якщо банально збут продукції, то відмовитись від такої ідеї треба вже на цьому етапі.

Перша передумова: стандарти якості

Бути партнером міжнародного гіганта — це про якість. Причому нерідко, коли йдеться про бізнес, вимоги до стандартів якості в рази перевищують ті, які офіційно встановлені місцевим законодавством.

Наведу приклад. У 2009 році Білоцерківський молочний комбінат (БМК) — частина команди "Терра Фуд" (напрямок "Продукція з незбираного молока") — розпочав співпрацю з McDonald's Україна в якості постачальника молочних сумішей для виготовлення морозива і шейків, а також імпортер цієї продукції в такі країни, як Білорусь, Грузія, Азербайджан і Молдова. За понад 12 років нашої співпраці молочні суміші БМК кілька разів перемагали в сліпій дегустації експертами Європейського центру якості McDonald's у Мюнхені, змагаючись на рівні з європейськими постачальниками молочної продукції.

Стандарти McDonald's передбачають не тільки контроль якості власне молока на етапі його виробництва на БМК, але й моніторинг господарств-постачальників сировини, тобто ферм — в яких санітарних умовах утримують корів, чим їх годують, чи збалансоване це харчування. Має значення геть усе!

Як зрозуміти, чи готова ваша компанія до такого відповідального партнерства? Співпрацювати з гігантом міжнародного класу — це цілком реально для компанії, мета якої — насамперед розвиток, причому оновлення обладнання за останніми розробками в галузі — це ще не те, чого буде стовідсотково достатньо. Йдеться про стратегію, репутацію — візію бізнесу, якщо можна так сказати.

Будьте готові до щорічного аудиту процесів вашого виробництва і сертифікації вашої продукції. Це непростий і недешевий процес для постачальника, і чимало компаній відсіюється вже на цьому етапі. Як правило, міжнародного аудитора обирає ваш партнер, а кількість необхідних перевірок може варіюватись.

Тут варто, напевне, детальніше пояснити, що собою представляє цей аудит і чому цей процес складний і доступний далеко не всім компаніям. Можу розповісти на прикладі McDonald's: першопочатково, щоб стати партнером, необхідно пройти два аудити — умов праці (все, що стосується соціальної відповідальності компанії-претендента) і системи безпеки якості продукції — зокрема, мати систему НАССР. Далі, якщо вашу компанію обрано партнером, починається найцікавіше — щонайменше чотири аудити на рік.

Перший, дводенний, запланований, він — за внутрішніми стандартами McDonald's (SQMS). Другий — неоголошений, тобто до повної перевірки виробничих процесів треба бути готовим будь-якого дня. Traceability (Прослідковування) — аудит, що передбачає перевірку будь-якої інформації про продукцію, і на надання всієї необхідної документації про неї — три години (насправді якщо у компанії налагоджені всі процеси, це не складе великих труднощів). Ще один аудит стосується соціальної відповідальності — умов праці, відповідності законодавству, внеску компанії до захисту довкілля в регіоні присутності тощо.

Друга передумова: стабільність постачання

Як показують події останнього року, стабільність — та цінність, яку можна втратити швидко і несподівано. Тому міжнародні партнери-гіганти цінуватимуть вас як постачальника лише за умови безперебійних поставок. Як це забезпечити? Тільки через розвиток інфраструктури виробництва, а також налагодженої, як механізм швейцарського годинника, логістики. Це потребує неабияких капіталовкладень, але стабільність і безпека — це аж ніяк не те, на чому економлять, і такі інвестиції, безумовно, окупляться.

Третя передумова: гнучкість

Великі міжнародні компанії досягають успіху і тримаються на вершині в цьому висококонкурентному середовищі завдяки гнучкості, тому, цілком логічно, розраховують на цю якість у своїх партнерів. Вашій компанії буде складно співпрацювати з лідером, якщо менеджмент не має чіткої стратегії розвитку, що передбачає якісні зміни і зростання.

У тому випадку, коли партнер змінює якісь вимоги до продукції (а це природньо для бізнесу, що розвивається), необхідно, аби ланцюжок комунікацій на шляху прийняття рішень у вашій компанії був максимально коротким і узгодженим, інакше про гнучкість, звісно, не йдеться. Наприклад, коли у McDonald's змінили політику пакування готової молочної суміші з 10 кг на 5 кг, "ТЕРРА ФУД" закупила спеціальне обладнання, аби реалізувати цю вимогу.

Політика відповідального партнерства McDonald's стимулює до розвитку, і якщо вас вибрали як постачальника — від вас очікують, що ви завжди будете прагнути стати ще кращими в галузі, яку представляєте. І за рахунок упровадження нових технологій, і за рахунок оптимізації людської праці, розвитку корпоративної соціальної відповідальності тощо. Це інвестиція в репутацію, без якої не варто розраховувати на успіх.