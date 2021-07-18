Valve представили гибридную консоль Steam Deck: доберется ли игровая революция до Украины

Компания-разработчик компьютерных игр Valve на прошлой неделе анонсировала Steam Deck — гибрид игровой консоли и портативного компьютера. Новость потрясла мир гейминга и заставила серьезно напрячься Microsoft, Sony и Nintendo. Причины беспокойства корпораций связаны с заявленной мощностью нового устройства и доступе к крупнейшей на планете библиотеке игр.

Для начала немного фактов о консольном рынке. Сегодня он практически полностью поделен между Sony PlayStation, Xbox Series (Microsoft) и Nintendo Switch. Существуют, конечно и другие продукты, вроде малоинтересной игровому комьюнити приставки российского "Сбербанка" SberBox, но цифры говорят сами за себя.

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По словам игрового аналитика NPD Group Мэта Пискателла, Nintendo Switch в первой половине 2021 года оказалась лидером по количеству продаж и выручке, а PlayStation 5 — самой быстропродаваемой консолью. Главной звездой июля, по словам Пискателла, стала Xbox Series. В целом рынок оборудования для видеоигр в прошлом месяце, по сравнению с июнем 2020 года, вырос на 112% до $401 млн. Больший объем был только в 2008 году ($617 млн), а за первые полгода 2021-го геймеры потратили на консоли $2,3 млрд. И это без учета аксессуаров (контроллеров, наушников и VR-шлемов).

Существующий баланс планирует нарушить Valve. В мае 2021 года на изменение в коде их цифрового магазина видеоигр Steam обратил внимание создатель Steam Database Павел Дюндик. Он обнаружил описание неизвестного контроллера под названием Neptune или SteamPal. Было понятно, что речь идет о некоем мобильном устройстве, ведь в описаниях значились пункты авиарежим, bluetooth, Wi-Fi и упоминания трекпада, а также виброотдачи. Тогда же источники издания Ars Technica подтвердил — Valve работает над собственной портативной консолью.

И вот 15 июля разработчики представили Steam Deck, который оказался не просто мобильной консолью, а гибридным устройством. Что это значит? Гаджет будет работать на адаптированной версии операционной системы SteamOS — специальной версии Linux с предустановленными приложениями. Кроме того, туда будет включен слой совместимости Proton. Дело в том, что большинство игр сегодня делают специально под Windows и оскорбленные этим фактом пользователи Linux создали проект Wine. Это оболочка для приложений, моделирующая среду Windows и позволяющую программам работать также и на Linux.

Взяв за основу Wine специалисты Valve сделали свой инструмент Proton. Поэтому на Steam Deck можно будет устанавливать и саму Windows, и стороннее программное обеспечение. В этом месте заложен первый удар по доминирующим ныне консолям. Во-первых, пользователи Steam Deck смогут поиграть в любую игру библиотеки Steam. А она, на сегодняшний день, является крупнейшей платформой цифрового распространения компьютерных игр — в феврале этого года их количество на сервисе перевалило за 50 тысяч, а каждый день в системе одновременно находится порядка 20 млн человек.

Во-вторых, архитектура гибридной консоли позволит устанавливать игровые эмуляторы. Или, например, приложение другого крупного онлайн-магазина Epic Games Store. Такая опция значительно расширяет пользователям Deck возможности для гейминга.

Следующим ударом по консольным гегемонам стали технические характеристики Steam Deck. В продажу поступит три модели. Они будут идентичны практически во всем, кроме объема внутреннего накопителя: 64 ГБ, 256 или 512 ГБ. При этом у двух последних моделей будет использован SSD, а значит скорость записи и считывания на них будет гораздо выше. Помимо этого на каждую из моделей поставили слот для microSD и слот для M.2 2230 — самого маленького SSD на рынке. В теории, пользователи смогут поменять модуль памяти на больший по своему желанию, но в Valve посоветовали этого не делать.

Портативный ПК также оборудован гибридным процессором AMD с микроархитектурами Zen 2 и RDNA 2. Центральный процессор будет работать на частоте 2,4-3,5 Ггц, а графический на 1,0-1,6 Ггц. Внутри стоит 16 гигабайт оперативной памяти LPDDR5 — это стандарт двойной скорости передачи данных с пониженным напряжением. Что же касается экрана, то Deck может похвастаться семидюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1280x800 и частотой обновления 60 Гц. Ну, и конечно, никуда без стандартных портов USB-C, аудиоразъема на 3,5 мм, Bluetooth и Wi-Fi. Весить устройство будет 669 грамм.

Подробные тесты появятся ближе к декабрю, когда Valve выпустит гаджет, но технические характеристики позволяют сравнить гибрид с существующими сегодня консолями. Например, четырехядерный, восьмипоточный процессор сравним с решениями, которые используют в PS5 и Xbox Series (пускай в последних по восемь ядер, а частоты несколько выше). Графический процессор Deck выдает до 1,6 терафлопс, а значит сравним с Xbox One S (1,4 терафлопс) и PS4 (1,8 терафлопс). Количество оперативной памяти такое же, как и у топовых консолей Sony и Microsoft.

Подобный уровень "железа" позволит играть не гибридной консоли в большие, сложные игры. В частности, игровое издание IGN подтвердило, что их журналисты запускали на Steam Deck такие хиты, как DOOM Eternal, Death Stranding, Control и Star Wars Jedi: Fallen Order. При этом все они работали без проблем и устройство ни разу не нагрелось.

Индустрия в целом с восторгом приняла новинку. Глава Epic Games (Fortnite ) Тим Суини расхвалил портативную консоль, назвав ее отличным ходом со стороны Valve. В свою очередь старший аналитик исследовательской компании Niko Partners Даниэль Ахмад заметил — благодаря Valve рынок портативных ПК может стать популярнее. Во-первых, мощность их девайса позволит спокойно играть в высококачественные игры. Во-вторых, открытость консоли позволит запустить монетизацию за ее пределами. Во-третьих, аналоги сегодня стоят больше тысячи долларов. Базовая Deck обойдется в $399, версия на 256 гб — $529, а на 512 ГБ — $649.

О популярности нового гаджета говорит и спрос. Хотя поставки портативного ПК начнутся не раньше конца года, 16 июля Valve открыла возможность зарезервировать Steam Deck для последующего выкупа без очереди в странах первой волны (США, Канада, Европа, Великобритани). Всего за несколько часов в Северной Америке на версию с 512 гигабайтами было подано 55 тысяч заявок. Еще 28 тысяч на 256 гигабайт. Общие цифры по Европе — почти 15 тысяч заявок. Не обошлось и без спекулянтов: на eBay уже перепродают право на первоочередную покупку консоли за несколько тысяч долларов, а издание PC Gamer сообщило о нескольких успешных продажах гаджета за $850 и дороже.

Несмотря на это, множество геймеров не верят в успех новинки. Самые отъявленные скептики вспоминают историю со Steam Machines — блочном игровом компьютере от Valve. Проблемы у "паровой машины" начались сразу же: сначала несколько переносов, потом слабые продажи и отказ от самой концепции собственного железа. За первые полгода было продано меньше 500 тысяч Steam Machines, хотя например, в дебютные шесть месяцев PlayStation 4 разошлась тиражом в 8,1 млн экземпляров, а Xbox One — 4,5 млн. Подобная история случилась и со Steam Controller. Джойстик должен был перевернуть мир гейминга, но так и не нашел популярности у широкой публики.

Другие критики обратили внимание на физически характеристики Deck — многим 669 грамм показались слишком тяжелыми. Например, портативная Nintendo Switch, которая сейчас воспринимается главным конкурентом продукта Valve, весит почти вдвое меньше. Более того, не так давно Nintend анонсировала новую версию Switch, которая в народе прозвали Switch Pro.

Сомнения вызвала и цена. Даже базовая модель стоимостью $399 дороже того же Switch и Xbox Series S (обе продаются по $299). С версиями на 265 и 512 гигабайт ситуация еще хуже — цена этих "гибридок" делает их самыми дорогими игровыми устройствами на рынке консолей. Так, официальная цена Xbox Series X составляет $499, а у PlayStation 5 — $399 за версию без дисковода и $499 с оптическим приводом.

Наконец, многие принципиально не верят в успех консоли из-за ее формата. Есть сомнения, что батарея Deck не выдержит тяжелые компьютерные игры и устройство будет работать не больше двух часов, что для портативного компьютера совсем мало. Противоречия вызвал и экран с разрешением 720p — сегодня игроков, которые привыкли к формате в 4К, такие показатели кажутся смешными. Наконец, геймеры боятся, что и у самой библиотеки Steam и у игр не будет оптимизация под семидюймовый экран, а значит играть придется в прямом смысле с лупой.

Что же касается Украины, то здесь ситуация еще более сложная. Конечно, мы не входим в список стран "первой волны", а значит даже возможность подать заявку на покупку консоли раньше 2022 года ждать не стоит. Учитывая, что сегодня мир находится в активной фазе дефицита полупроводников, а суперпопулярную PlayStation 5 невозможно купить за рекомендованную цену даже спустя год, эту дату можно отодвинуть и на 2023 год.

Также негативным фактором для украинского геймера станет низкий интерес производителя к нашему рынку. Так, PlayStation только в прошлом году обратил на Украину внимание, выделив из региона СНГ, а официального представительства Xbox в стране нет до сих пор. К тому же, остаются сомнения, что украинские поклонники видеоигр, массово выбирающие бесплатные продукты, побегут за самым дорогим на рынке предложением.

Поэтому можно сегодня можно говорить о двух вероятных сценариях. Первый предполагает успех Valve. В этом случае в Украину Steam Deck попадет только через несколько лет, когда спрос регионов первой волны (США, Канада, Великобритания, Европа, а с ними и Япония, Южная Корея и Австралия) будет полностью удовлетворен. Второй случится после провала американских разработчиков. В таком случае, Deck, добравшись в Украине через 2-3 года, широкому потребителю будет неинтересна и осядет на руках у энтузиастов и коллекционеров.