Строительная отрасль Украины получила шанс на инвестиции?

Недавно министр Минрегиона заявил, что ДБНы (Державні будівельни норми) мешают увеличению инвестиций в отрасль и до конца года планируется пересмотр около 20 строительных нормативов, а к концу 2024 года обновят все 100%. Иногда мне кажется, что я только и говорю о том, что ДБНы — главный враг украинского строительства. Наконец-то новое руководство профильного ведомства это услышало.

Курс Минрегиона на улучшение качества жизни людей и приведение наших норм в соответствие с европейскими — правильный, а вот способы его достижения не всегда. Вместо того, чтобы все повсеместно регламентировать, нужно оставить два основных ДБН — пожарный и конструктивный, которые не позволяют человеку быть убитым и искалеченным, и их категорически нарушать нельзя, — все остальные перевести в статус рекомендательных.

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Но вместо этого, чиновники начинают создавать новые ДБНы — при том часто их переписывают оторванные от реальности люди из старых проектных институтов. В итоге вместо совковых норм мы получаем полусовковые: пару пунктов хорошие, все остальные усложняют жизнь.

Сегодня в Украине насчитывается почти 200 ДБНов, плюс советские СНиПы (Строительные нормы и правила) и новые украинские ДСТУ (Державний стандарт України). Но профессиональный девелопер и так знает, какая должна быть высота в торговой галерее, оптимальная ширина кухни или сколько туалетов разместить в кинотеатре. Так зачем все так усложнять?

Приведу несколько ярких примеров уже сделанных "улучшений".

Инклюзивность. Прекрасное стремление сделать людям с ограниченными возможностями максимально полный и соответствующий мировым стандартам доступ "в мир" на практике оказалось дополнительной нагрузкой на девелопера. Теперь застройщику нужно потратить +15-20%, чтобы его проект соответствовал этому ДБНу. При том, что инклюзивность можно сделать более простыми действиями, но в ДБН вписали очень жесткие нормы, за нарушение которых будут наказывать, хотя экономически и технологически они неэффективны.

Кинотеатры. Разработчики на полном серьезе решили обновить соответствующий ДБН и добавить в него … "кинопроекционные с современными цифровыми проектами". Хочется спросить: вы в какое время живете? В "другом" мире проекционные уже даже стараются не делать, потому что лазерный проектор может очень легко и просто стоять себе под потолком или с другой стороны стены, а роботизированная система управления автоматически распределяет фильмы даже без участия человека.

Интернет в отелях. Минрегион обрадовал всех новостью о том, что отныне интернет в отелях будет более доступным. Почему? Потому что заставят всех застройщиков в отели завести два проводных компьютерных порта. Так вот у меня два вопроса. Первый: кто этим будет пользоваться с учетом того, что сейчас в ноутбуках почти нет этих портов, и чтобы воспользоваться этим "сервисом" нужно покупать переходник стоимостью около ста долларов, — я уже молчу про планшеты и телефоны. И второй: они знают, сколько стоит проложить все необходимые для этого коммуникации и потом их эксплуатировать? Это сотни тысяч долларов, если делать по уму.

Программа изменения ДБНов прекрасна, но чаще всего она направлена на поедание государственных денег для создания большей частью невостребованного рынком продукта. Поэтому очень хочется, чтобы заявленное министром намерение об упразднении ненужных ДБН наконец реализовалось.