Технології як визначальна риса. Аналізуємо європейський досвід

Згідно з дослідженням McKinsey&Company СЕО європейських ритейлерів турбує три речі:

Вартість, яка знову стає критерієм номер один для споживача з низьким рівнем доходів. Інтернет, який перетворився на основний канал продажів у той час, як торговельні майданчики втрачають відвідувачів. Постапокаліптичне відновлення роботи ресторанів, яке може стати причиною зниження рентабельності роздрібної торгівлі.

Цим трьом тенденціям протистоять:

Готовність споживачів із високим доходом платити більше за продукти категорії "екологічно свідоме виробництво". 2. Сприйняття цими споживачами преумізації в більшості продуктових категорій.

Чи збалансує протидія поляризації споживчих сегментів доходи ритейлерів, нам поки що не відомо. Але можна напевно сказати, що їм доведеться докласти значних зусиль для підтримки своєї прибутковості.

В Україні, надто на периферії, ми в меншому обсязі спостерігаємо вплив інтернет-торгівлі на діяльність саме продуктового ритейлу. Хоча загалом частка онлайн-покупок активно зростає.

Водночас помітне заощаджування, зокрема на продуктах першої потреби. 60 % українців економлять на певних категоріях товарів. Режим економії розпочався з першим локдауном і триває досі. Окрім зниження доходів, причиною економії називають невизначеність майбутнього та перспектив полегшення чи завершення коронакризи.

Тобто питання прибутковості актуалізується і для українського ритейлу, а нам в ІТ є що запропонувати. Недарма McKinsey&Company називає технології визначальною рисою. Швидкість цифровізації стає точкою диференціації ритейлерів та підтверджується (принаймні в Європі) зростанням інвестицій в автоматизацію (+13 %).

Компаніям варто інвестувати в автоматизацію процесів бек-офісу та ланцюжків поставок, які й можуть стати одним із важелів впливу на прибутковість. Цікавою сучасною альтернативою "важких" рішень автоматизації є RPA (Robotic Process Automation), яка передбачає створення програмних роботів. Це підхід цілеспрямованої дії. Роботи вивчають поточні бізнес-процеси й автоматизують рутинні операції саме там, де цього потребує бізнес.

Виявити нові резерви та додатково оптимізувати прибутковість допоможе вдосконалена аналітика (наприклад, за допомогою більш персоналізованих пропозицій або оптимізованих цін та акцій). Зокрема, хорошим рішенням може стати детальне планування асортименту (навіть місцевого асортименту або асортименту, що стосується конкретного магазину), щоб краще відображати динаміку в певному магазині, адже поляризація споживачів, імовірно, зросте ще більше. У McKinsey&Company зазначають, що завдяки цьому продажі зростуть на 3–6 %.

Технології великих даних і машинного навчання (Big Data & Machine Learning), реалізовані в системі рекомендацій або в розумному пошуку на сайті, допоможуть збільшити середній чек. Крім того, вони сприяють підвищенню ефективності стратегічних рішень: прогнозування продажів, постачання, розрахунки еластичності попиту.

А отримання додаткових клієнтських даних для аналізу — це завдання реалізації омніканальної стратегії. Сучасні канали мають доповнювати один одного та створювати безшовний клієнтський досвід, який збагатить клієнтську аналітику.

Не варто забувати про безпеку та збереження стабільності роботи бізнес-застосунків. Рішення з моніторингу й управління мережею, балансування навантаження, як і раніше, не втрачають актуальності.

Ну що ж, фронт робіт окреслено! Ми в Аccord Group будемо раді посприяти зростанню ваших прибутків.

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Валерій Береговий, СЕО Accord Group