Четыре главных принципа управления компанией, которые нужны, чтобы сделать ее успешной

Когда меня спрашивают, какие методы управления должен использовать руководитель, чтобы компания была успешной, я отвечаю, что универсального рецепта нет. Секрет в правильном балансе, и у каждого он свой.

Я убеждена, чтобы что-то требовать от других, сам руководитель должен быть компетентным, досконально знать свою сферу бизнеса и уметь делать многие вещи "собственными руками". Кроме того, он должен быть здоровым и энергичным, заинтересованным и увлеченным. Иначе он просто не сможет вести за собой других. Еще очень важно, чтобы руководитель искренне любил людей, и чтобы люди это чувствовали.

В мой набор приоритетов входит требовательность — не только к другим, но и к себе. Чем больше требования к себе и другим совпадают, тем выше эффективность и взаимоотдача. Считаю, что руководитель должен быть таким же членом команды, как и все остальные. И если он призывает кого-то "тянуть", то должен "тянуть" больше всех либо наравне со всеми. Мой двадцатилетний опыт руководства бизнесом подтверждает, что по-другому это не работает.

Если говорить о принципах управления, то для себя я могу выделить четыре основных:

Доверять. Создать команду единомышленников и давать людям возможность проявлять инициативу. Сотрудники должны знать, что их мнение важно и оно будет услышано. Мы стремимся к тому, чтобы люди независимо от занимаемой должности искали, предлагали и обсуждали различные варианты улучшения сервиса или оптимизации процессов внутри компании, и стараемся реализовывать как можно больше озвученных предложений. Даже если идея оказывается неудачной, это все равно опыт. Право на ошибку есть у каждого. Лучше попробовать что-то сделать и ошибиться, зная, что никто тебя за это не накажет, чем быть безынициативным и просто ждать команду сверху.

Свою роль в этом процессе я вижу в том, чтобы быстро принимать решения. Если возникла идея, которая кажется удачной, не стоит откладывать ее в долгий ящик. Длительные обсуждения, сомнения, опасения могут убить даже самую удачную инициативу на корню. Даже ошибки позволяют потом проанализировать полученный опыт, что-то поменять, скорректировать и идти дальше.

Делегировать. Это очень важно. И очень сложно — особенно, когда коллектив маленький и бизнес только начинает развиваться. Любой руководитель, особенно в начале, считает, что он может все сделать быстрее и лучше других. Это ошибка. Просто кто-то вовремя эту ошибку признает и смиряется с тем, что вместо того, чтобы выполнять задание самому, надо поручить его исполнителю и добиться того, чтобы он сделал это лучше тебя. А для этого подробно все рассказать, поддержать и мотивировать человека.

Умение делегировать становится обязательным в связи с тем, что наступает время узких специалистов, и руководителю не остается ничего другого, кроме как им доверять. Сегодня появляется все больше профессий, которых раньше не существовало. Например, у нас в коллективе есть digital-маркетолог и e-mail-маркетолог, PPC и SEO специалисты, бизнес-аналитики по ключевым направлениям деятельности компании, специалисты по KPI, МСФО, облачным технологиям и т.д. Чрезвычайно важно четко сформулировать таким специалистам, чего именно от них ждут. Это задача руководителя. Ты понятия не имеешь, как они делают свою работу. Твоя задача — объяснить им конечную цель, для чего эта их работа нужна, а потом просто их слушать.

Мотивировать. Руководителю необходимо понимать, что нужно людям. А для этого надо уметь задавать правильные вопросы. Вопросы, которые помогут сотруднику показать, что он умеет, на что способен. Этому можно научиться — надо просто смотреть, как реагирует собеседник. Люди любят говорить о себе, людям нравится показывать глубину своих знаний, свои таланты и навыки. Это очень важно, причем для обеих сторон. Для руководителя — чтобы понимать, что знает специалист, как он развивается, а для сотрудника — чтобы не просто выдать результат, но и рассказать, как он его достиг.

Очень важно хвалить людей и стимулировать их учиться чему-то новому. Тогда не приходит выгорание, тогда руководитель может вовремя почувствовать, что человек готов двигаться дальше и предложить ему новое задание или должность. Ведь не каждый способен прийти и сказать: я хочу заняться чем-то другим. Для этого надо выйти из зоны комфорта, надо рискнуть. Поэтому хорошо, если руководитель понимает, что человек к этому готов, хотя сам еще этого, возможно, и не сформулировал.

Вообще хороший коллектив — это когда люди разговаривают друг с другом, когда люди достаточно откровенны. Мне очень нравится идея, которую мы воплотили в компании — чаепития с директором. К сожалению, уже больше года мы проводим их в режиме онлайн, но, тем не менее, каждая встреча — это новый рекорд. Мы никак не можем расстаться, потому что каждый говорит о своих интересах и увлечениях. При этом люди настолько раскрываются, что я каждый раз восхищаюсь, в каком замечательном коллективе работаю.

Контролировать. Компания может быть эффективна только тогда, когда контроль присутствует на всех уровнях. Причем чем он жестче и регулярнее, тем выше эффективность работы. Это аксиома. Как бы ты ни выстроил всю цепочку управления, все заканчивается контролем. Иначе ты не сможешь объективно оценить результат, а значит, не сможешь поставить следующую задачу либо поставишь ее неверно. Моя позиция: не надо давать никаких заданий, если ты не планируешь контролировать их выполнение. Это бессмысленно. Если это не разовая задача, а растянутый во времени процесс, он также должен иметь точки контроля. Контроль может быть в любой форме, не обязательно жестко формализованной. Человека надо контролировать. Если он чего-то не сделал или сделал не так, его это подстегнет. Если же он что-то сделал хорошо и вовремя — это повод для признания и похвалы, что тоже очень важно.

Думаю, вот такое сочетание — вера в людей, большая ответственность и строгий контроль — и является моим "секретом" успешного управления.

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