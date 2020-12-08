Топ-навыки для топ-менеджера: что нужно прокачать в среднесрочной перспективе

Пандемия и связанный с ней кризис повлек за собой глобальные изменения мирового порядка во всех сферах, поставив бизнесы и их руководителей перед бескомпромиссным выбором: адаптируйся или уходи. Действительно, карантинное цунами снесло множество компаний, разрушило систему обучения, вынудило пересмотреть методологию, процессинг и саму культуру бизнеса.

Несколько недель назад Всемирный экономический форум опубликовал рейтинг самых востребованных компетенций к 2025-му году. Я выделила самые, по моему мнению, важные навыки и представляю свою версию того, как топ-менеджеры могут их проработать и где применить в управляемых ими бизнесах.

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Активное обучение и стратегии

Суть: В процессе обучения обучающийся взрослый выступает в роли ведущего субъекта: он в состоянии самостоятельно ставить перед собой конкретные цели обучения, определять инструментарий, темп и глубину. Благодаря локдауну, мы получили бесплатный доступ ко многим ранее закрытым источникам обучающего контента. И поскольку информации слишком много, ценной компетенцией управленца является не столько способность пропускать через себя тонны данных, сколько выстраивать стратегию процесса обучения себя и команд: иметь целевые результаты, распределять нагрузку, комбинировать знания.

Как прокачать: Непрерывное обучение — с фокусом на индивидуальный план развития и без отрыва от основной деятельности — давно стало неотъемлемой частью жизни и карьеры многих руководителей. Составить такой план можно или самостоятельно, или с привлечением консультанта, способного дать позитивный импульс в проработке индивидуальной стратегии и траектории обучения. И регулярно — минимум каждые полгода — их пересматривать и совершенствовать.

Где применить: Применять повсеместно, оставаясь в потоке (в балансе между вызовами и компетенцией, согласно видению Михая Чиксентмихайи) и гарантируя, таким образом, своему бизнесу позицию на гребне перемен.

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Лидерство и социальное влияние

Суть: От руководителя сегодня требуется не только вести за собой команду, но и выстраивать ответственные коммуникации с миром за пределами своего кабинета. Кроме того, концепция лидерства рассматривается с точки зрения следования (followship versus leadership). Иными словами, задача первого лица — совершать такие действия, которые бы вдохновляли подчиненных на целевые достижения.

Как прокачать: Особую роль в этом процессе играют социальные сети — наша новая реальность, в которой действуют свои законы и правила и которая рождает новых лидеров. Чтоб стать не виртуальным, а реальным супер-героем, дисциплинированному лидеру необходимо заняться продвижением своего персонального бренда за пределами профессионального сообщества, личным примером добиваться лояльности различных поколений (особенно генерации Z, требующей от своего лидера практических примеров "здесь и сейчас"), демонстрировать открытость, позитивное отношение к жизни, готовность идти до конца в своих устремлениях. Также следует заняться проработкой собственных метапрограмм (фокус восприятия мира) с основным фокусом на Большую Цель.

Где применить: Есть замечательная фраза: "теория от практики не отличается в теории, теория от практики отличается на практике". От успешного управленца стейкхолдеры ожидают способности добавить ценности и значимости возглавляемому бизнесу благодаря лидерству бизнеса или направления.

Эмоциональный интеллект

Суть: Отражает степень эмоционального развития человека: способность распознавать свои и чужие эмоции, принимать их и влиять на них. Наряду с высоким IQ, адаптивностью и уровнем эмпатии, я бы назвала высокий EQ (emotional quotient) одной из основных характеристик успешного современного лидера.

Как прокачать: Необходимо на постоянной основе отслеживать свои индивидуальные реакции на различные жизненные ситуации и возникающие при этом эмоции, не подавляя и не игнорируя их. Поможет в этом вовлечение других в обсуждение проблем, проактивная работа по конструктивному принятию критики в свой адрес, анализ различных ситуации с точки зрения каждого из акторов.

Где применить: Лидер с развитым ЭИ способен эффективно выстраивать отношения со всеми стейкхолдерами, формировать продуктивные мотивированные команды, проявлять высокую организационную адаптивность. Однако самое важное во время пандемии — оказывать искреннюю поддержку подчиненным, давая им корректную конструктивную и своевременную обратную связь — онлайн и офлайн.

Показательный факт: в прогнозах на 2015 и 2020 годы "способность решать комплексные задачи" возглавляла рейтинг, а сегодня ей досталась лишь третья позиция. На мой взгляд, это говорит о том, что время стандартизированных решений, равно как и многократное применение ранее использованных методов, прошло. В условиях неопределенности прописные истины не верны по умолчанию — все зависит от объекта, факторов и контекста.

Эксперты Всемирного экономического форума предоставили точный и обоснованный прогноз, позволяющий управленцам сформулировать и реализовать релевантную условиям постпандемичной глобальной бизнес-среды стратегию на следующие пять лет. Главное — вовремя их услышать, вооружиться передовыми знаниями и начать действовать уже сегодня.